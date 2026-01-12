ETV Bharat / bharat

ट्रेन के कोच में पेशाब करने के आरोपी न्यायिक अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘घिनौना व्यवहार’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी का इस तरह का बर्ताव बेहद खराब है और उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 12, 2026 at 10:42 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था. अधिकारी पर आरोप था कि उसने 2018 में एक ट्रेन में एक महिला सह-यात्री की बर्थ के सामने पेशाब करके हंगामा किया था.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने जज के व्यवहार की निंदा की और इसे घिनौना बताया. बेंच ने कहा कि यह एक शॉकिंग केस था और उसे खारिज कर देना चाहिए था. बेंच ने बोलकर कहा कि न्यायिक अधिकारी का बर्ताव सबसे अधिक गंभीर कदाचार जैसा था.

पीठ ने मौखिक रूप से कहा, “उसने डिब्बे में पेशाब किया… वहां एक महिला मौजूद थी.” दलीलें सुनने के बाद बेंच ने न्यायिक अधिकारी और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया.

बेंच ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पिछले साल मई के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट के प्रशासनिक पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका पर उनका जवाब मांगा. डिवीजन बेंच ने सितंबर 2019 के टर्मिनेशन ऑर्डर को रद्द कर दिया था और निर्देश दिया था कि न्यायिक अधिकारी को 15 दिनों के अंदर बहाल किया जाए.

याचिका में कहा गया कि घटना के समय उत्तरदाता नंबर 1 का व्यवहार एक न्यायिक अधिकारी के हिसाब से ठीक नहीं था और इस बात पर जोर दिया गया कि आपराधिक कार्रवाई के लिए सबूत का मानक शक से परे है, जबकि विभागीय कार्रवाई के लिए यह संभावनाओं की अधिकता है.

याचिका में जोर देकर कहा गया कि समानता के आधार पर अपनी सजा देकर, डिवीजन बेंच न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर चली गई. याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट ने उच्च आपराधिक मानक को बदलकर, सेवा न्यायशास्त्र के पीछे के तर्क को नजरअंदाज किया और जांच अधिकारी, प्रशासनिक समिति और फुल कोर्ट के तर्कपूर्ण नतीजों को रद्द कर दिया.

