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लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा, पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस

लोकसभा में नक्सलवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयासों को लेकर एनडीए और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई.

DISCUSSION ON NAXALISM IN LOK SABHA
लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 6:05 PM IST

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दिल्ली/रायपुर: लोकसभा में भाजपा और एनडीए सदस्यों ने पूर्व यूपीए सरकार पर नक्सलवाद को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया. वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया. छत्तीसगढ़ के सांसदों ने भी चर्चा में भाग लिया.

शिवसेना सदस्य श्रीकांत शिंदे ने चर्चा की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस देश को रेड कॉरिडोर दिया. मोदी सरकार ने रेड कॉरिडोर को खत्म किया और देश को एक ग्रोथ कॉरिडोर दिया है. कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने नक्सली खतरे से निपटने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया था और कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन (कोबरा) का गठन किया था. नक्सलवाद के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया. उन्होंने यह भी पूछा कि क्या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या माओवादियों के हमले में भाजपा का कोई व्यक्ति शहीद हुआ था? उन्होंने

कांग्रेस ने माओवाद का महिमामंडन किया: संबित पात्रा

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मानना ​​था कि माओवाद देश में "सबसे घातक बुराई" है. उनका दावा है कि कांग्रेस ने भी माओवाद का महिमामंडन किया. संबित पात्रा ने कहा कि एनडीए और यूपीए सरकार के बीच मुख्य अंतर खतरे से निपटने के दृष्टिकोण में था. उन्होंने दावा किया कि यूपीए सरकार ने नक्सलवाद को रोकने के बजाय उसे मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया.

विपक्ष ने भी गिनाए आंकड़े

एआईटीसी सांसद महुआ मोइत्रा का कहना है कि माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में किलेबंद पुलिस स्टेशनों की संख्या 2014 में 66 से बढ़कर 13 दिसंबर, 2025 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 586 हो गई है.

आरजेडी सांसद अभय कुमार सिन्हा का कहना है कि माओवाद उन लोगों ने गढ़ा था, जिन्होंने शोषितों और दलितों का शोषण किया.

इतिहास में कल कभी नहीं आता, इतिहास आज जो लिखा जाता है, उसे ही कल पढ़ा जाएगा. हम बदलाव लेकर आए हैं, जो सबके सामने है: डॉ निशिकांत दुबे, बीजेपी सांसद,गोड्डा

वामपंथी उग्रवाद कांग्रेस की सरकार में फली फूली. कांग्रेस ने नक्सलवादी हिंसा को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया. लेफ्ट एक्ट्रीमिस्ट इनकी शह पर फलते-फूलते रहे. कांग्रेस ने अपनी असफलता को छुपाने के लिए आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम किया. डिजिटल पेमेंट की वजह से नक्सलियों का पैसे का नेक्सेस टूटा: कंगना रनौत, बीजेपी सांसद

नक्सलवाद पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है. लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की बात भी सुनी जानी चाहिए: अब्दुल रशीद शेख, निर्दलीय सांसद, बारामूला (जम्मू कश्मीर)

वामपंथी उग्रवाद भारत के सीने पर घाव था जिसे हमने ठीक करने का काम किया. बंगाल से बस्तर हो या पशुपति से तिरुपति की बात हो, ये नक्सली 126 जिलों में फैल गए, इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार रही है, ज्योत्सना मंहत जी आपने तो बस कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि देकर अपनी बात खत्म कर दी. लेकिन हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होने नक्सलवाद के खात्मे में अपना अहम योगदान दिया: अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उठाया दंतेवाड़ा में जवानों की शहादत का मुद्दा

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब दंतेवाड़ा में हमारे जवान शहीद हुए तब राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ थे. जवानों की शहादत पर जश्न मनाया गया, ये शर्मनाक बात है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि नक्सलवाद को कंट्रोल करने में कांग्रेस पूरी तरह से देश में फेल रही. भूपेश बघेल की सरकार का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो भी पांच साल तक कुछ काम नहीं कर पाए.

बीजेपी सांसद संतोष पांडे और कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत चर्चा में हुए शामिल

लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे और कोरबा से कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि नक्सलवाद का खात्मा हो और छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़े. खासकर बस्तर जो 4 दशकों से विकास की दौड़ में पिछड़ गया है वो आगे बढ़े और वहां के युवाओं को भी रोजी रोजगार का मौका मिले.

छत्तीसगढ़ के लोगों ने नक्सलवाद का सबसे ज्यादा दंश और दर्द झेला है. करीब 40 साल तक नक्सलवाद ने छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर के विकास को रोके रखा. नक्सलवाद के खिलाफ चरणबद्ध ऑपरेशन चलाकर हमने माओवाद को बैकफुट पर लाया है. हमने साल 2010 में 76 जवानों की शहादत देखी. लेकिन अफसोस की दिल्ली में गम मनाने की जगह कुछ लोगों ने खुशी जाहिर की, जश्न मनाया गया. झीरम कांड को तो हर कोई जानता है. नेताओं की एक पूरी पीढ़ी ही इसमें खत्म हो गई. नक्सल को लेकर जितनी घटनाएं पूरे देश में हुई है उतनी अकेले छत्तीसगढ़ में हुई हैं. यह दर्द छत्तीसगढ़ ने झेला है: संतोष पांडे, बीजेपी, सांसद

बस्तर को प्रकृति ने खूब संवारा है. लेकिन पिछले 40 सालों में छत्तीसगढ़ खून से लाल हुआ है. मैं बस्तर की शांति को चलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. अभी बहुत सारी बातें होती है कि यूपीए सरकार ने क्या किया हमारी सरकार ने क्या किया. मैं इन सबसे अलग होकर यह कहना चाहती हूं कि झीरम की घटना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी. वह लोकतंत्र की हत्या थी. जो लोग उसमें शहीद हुए मैं उनका नाम यहां लेना चाहती हूं. विद्या चरण शुक्ल, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल जी उनके पुत्र दिनेश पटेल जी, बस्तर टाइगर के नाम से विख्यात महेंद्र कर्मा जी, राजनांदगांव के पूर्व विधायक के अलावा कई बड़े कांग्रेसी नेता हमने खोए: ज्योत्सना महंत, कांग्रेस सांसद

गोली का जवाब गोली से देने से कुछ नहीं बदलेगा: महंत

चर्चा में भाग लेते हुए कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि जब तक बस्तर तक उसके हर घर तक विकास नहीं पहुंचेगा तब तक बस्तर विकास तक नहीं पहुंचेगा. गोली का जवाब गोली से देने का काम पिछले एक दशक में 500 से अधिक जवानों ने अपनी जान गवाई है. लेकिन इस बीच हमारे कई आदिवासी निर्दोष ग्रामीण आदिवासी आ जाते हैं. मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. आदिवासी क्षेत्रों में सरकार विकास की व्यवस्था दे तभी इसमें सुधार होगा.

राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय समस्या समझा जाए: महंत

कोरबा सांसद ने कहा कि नक्सलवाद एक ऐसी चुनौती रही है जो हर सरकार के कार्यकाल में बनी रही है. इसलिए इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की वजह से राष्ट्रीय समस्या के मुद्दे के तौर पर देखना चाहिए. उन्होने कहा कि बस्तर में खनिज का खजाना है. ज्योत्सना महंत ने कहा कि इस बात की चिंता है कि बस्तर के खनिज को बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बनाने का काम किया तो लोगों तक विकास नहीं होगा. महंत ने कहा कि मेरा निवेदन है कि बस्तर की जमीन से जो भी धन निकाले वह वहां की जनता के लिए खर्च हो वह वहां के जनता के स्वास्थ्य शिक्षा के विकास के लिए खर्च हो.

ज्योत्सना महंत कहा कि 31 मार्च को जिस नक्सलवाद के खात्मे कि हम बात कर रहे हैं उसके आगे की रणनीति को भी हमें देखकर चलना होगा. किसानों के खाते में पैसे गए हैं. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि आगे जो हमारे युवा है उनके हाथों में बंदूक न जाए इस पर हमें काम करने की जरूरत है.

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