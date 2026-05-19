मोदी सरकार में घटीं सांप्रदायिक झड़पें... राज्य अल्पसंख्यक सम्मेलन में बोले किरेन रिजिजू
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम की ओर से दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में “कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट माइनॉरिटीज कमीशंस” का आयोजन किया गया.
Published : May 19, 2026 at 6:00 PM IST
नई दिल्ली: नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) द्वारा आयोजित सम्मेलन में देशभर के प्रतिनिधियों ने अल्पसंख्यक समुदायों के विकास, शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. एनसीएम की ओर से सुषमा स्वराज भवन में “कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट माइनॉरिटीज कमीशंस” का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के अल्पसंख्यक आयोगों के अध्यक्ष, सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए.
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक मजबूत और प्रभावी तंत्र तैयार करना रहा. इस दौरान शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने जैसे अहम विषयों पर गहन मंथन किया गया. इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” के सिद्धांत पर काम कर रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.
कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी
राज्य अल्पसंख्यक आयोग सम्मेलन में बोलते हुए, रिजिजू ने देश में सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को बढ़ाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों पर सूचना अत्यंत तेज़ी से फैलती है, लेकिन कुछ तत्व नियमित रूप से इस गति का दुरुपयोग करके स्थानीय घटनाओं को सनसनीखेज या अतिरंजित रूप से प्रस्तुत करते हैं, जिससे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है. साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 से सांप्रदायिक झड़पों में कमी आई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी है.
राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और सरकार शिक्षा व रोजगार पर विशेष फोकस कर रही है. उन्होंने इस तरह के सम्मेलनों को राज्यों के बीच अनुभव साझा करने का बेहतर मंच बताया.
VIDEO | Delhi: Union Minister of Minority Affairs, Kiren Rijiju says, " a one-day conference of state minorities commission was called. discussions were held on the functioning of state minorities commission, implementation of welfare schemes and development of communities. good… pic.twitter.com/zIimvEoiUn— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2026
तेलंगाना के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की मौजूदगी भी खास रही. उन्होंने युवाओं को शिक्षा और खेलों से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि समाज के विकास में युवाओं की भूमिका बेहद अहम है.
सम्मेलन के दौरान शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने, आयोगों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए. प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा. आयोग का मानना है कि इस तरह के सम्मेलन आपसी सहयोग और संवाद को मजबूत करने के साथ जमीनी स्तर पर समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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