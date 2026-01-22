ETV Bharat / bharat

Explainer : क्या बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है? केंद्रीय बजट से पहले CD रेशियो की चर्चा

बिहार का प्रतिव्यक्ति आय: इसी तरह प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय 67000 के आसपास है. ऐसे पिछले दिनों सरकार की तरफ से दावा किया गया कि 75000 से अधिक प्रति व्यक्ति आय बिहार का हो गया है, जबकि देश का राष्ट्रीय औसत भी 114000 से अधिक है. राष्ट्रीय औसत से 50000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय बिहार का कम है. वहीं विकसित राज्यों का प्रति व्यक्ति आय बिहार से दोगुनी से भी अधिक है.

दूसरे राज्यों में जा रही है राशि!: इसी तरह से 2023 में बैंकों के पास जमा राशि 466583 करोड़ थी जबकि लोन मात्र 259633 करोड़ ही दिया गया. वहीं 2024 में जमा राशी 510646 करोड़ और लोन 299796 करोड़, 2025 में जमा राशि 591417 करोड़ और लोन 344017 करोड़ दिया गया. इस तरह से देखे हैं तो 40% से अधिक बिहार की राशि बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में जा रही है. यह बिहार के लोगों द्वारा बैंकों में जमा की गई राशि है.

पिछले 5 सालों में बैंकों में जमा की गई राशि और बैंकों से दिए गए लोन देखकर ही पता लगाया सकता है कि बिहार में बैंकों का क्या रवैया रहा है. साल 2020 में 371783 करोड़ रुपये बैंक में जमा थे जिसमें से 159987 रुपये का लोन दिया गया. इसी तरह से 2021 में 396471 करोड़ डिपोजिट और 183973 लोन, 2022 में 431417 करोड़ जमा और लोन 228480 करोड़ दिया गया.

5 साल में 15% बढ़ा सीडी रेशियो: बैंकों की ओर से एसएलबीसी की बैठक में दिए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में पिछले 5 सालों का सीडी रेशियो 15 प्रतिशत बढ़ा है. मार्च 2020 में 43. 03% , मार्च 2021 में 46.40%, मार्च 2022 में 52.96%, मार्च 2023 में 55.64%, मार्च 2024 में 58.71% और मार्च 2025 में 59.04% रहा.

"बिहार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकसित बनाया जा रहा है. नीतीश कुमार को जब सत्ता मिली थी तो खजाना खाली था. बदहाल बिहार को नीतीश कुमार ने शून्य से काम शुरू करके पटरी पर लाया है और अब विकसित भी नीतीश कुमार ही बनाएंगे." - हेमराज राम, जदयू प्रवक्ता

"वित्तीय कुप्रबंधन के चलते बिहार का बजट उस समय केवल 24000- 25000 करोड़ का था, लेकिन आज बेहतर वित्तीय प्रबंधन से बिहार का बजट 317000 करोड़ से अधिक का हो गया है. इसलिए हम लोग 5 साल में जो लक्ष्य रखे हैं, उसको प्राप्त करेंगे. बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा. "- विजेंद्र प्रसाद यादव,वित्त मंत्री, बिहार

बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना लक्ष्य: बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार को विकसित बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और उसमें हम लोग सफल भी होंगे. जब बिहार नीतीश कुमार को मिला था तो उस समय खजाना खाली था. अराजकता की स्थिति थी.

इन राज्यों का सीडी रेशियो 100% से अधिक: देश के विकसित राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का सीडी रेशियो 100% से भी अधिक है. उसके अलावा दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और कई राज्यों की स्थिति भी सीडी रेशियो के मामले में काफी बेहतर है.

सीडी रेशियो का राष्ट्रीय औसत : 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार देश में सीडी रेशियो का राष्ट्रीय औसत 82% के आसपास है. वहीं बिहार का सीडी रेशियो लगभग 58% के आसपास है. राज्य सरकार के प्रयास से इसमें वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है. बिहार का सीडी रेशियो का अनुपात अभी भी 22% से अधिक कम है.

सीडी रेशियो का मामला सीधे बैंकों से जुड़ा हुआ है. इसीलिए पिछले 20 सालों में नीतीश सरकार ने एसएलबीसी (स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी) राज्य स्तरीय बनाया. साथ ही समिति की बैठक में लगातार बैंकों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पिछले 5 वर्षों की बात करें तो सीडी रेशियो में 15 फ़ीसदी की बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन राष्ट्रीय औसत से अभी भी काफी कम है.

क्यों कम है बिहार का सीडी रेशियो : नीतीश कुमार के 2005 में सत्ता संभालने के बाद से सीडी रेशियो पर सबसे ज्यादा जोर रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से यह पता चलता है कि राज्य के लोगों की आर्थिक ताकत क्या है और बिहार में निवेश का क्या हाल है.

विकसित राज्यों से काफी पीछे बिहार: बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के पांच विकसित राज्यों में बिहार को ले जाने की बात कही है, लेकिन चाहे वह प्रति व्यक्ति आय का मामला हो या सीडी रेशियो का बिहार विकसित राज्यों से काफी पीछे है. यहां तक की राष्ट्रीय औसत से भी काफी नीचे है.

पटना: केंद्र सरकार 1 फरवरी को 2026-27 का बजट पेश करने की तैयारी में जुटी हुई है. वहीं दूसरी तरफ बिहार में सीडी रेशियो को लेकर चर्चा तेज हो गई है. वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार यह करीब 58 फीसदी के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है.

प्रशांत किशोर मे लगाया था आरोप: विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को लेकर सरकार का घेराव किया था. प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, लेकिन सरकार बिहार के लोगों द्वारा जमा किए जा रहे पैसे का उपयोग नहीं कर पा रही है.

पीके ने सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि बिहार में सीडी रेशियो पचास फीसदी से अधिक है. इसके कारण 2 से 2.5 लाख करोड़ हर साल बैंक दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करते हैं. जहां उद्योग धंधे लगे हुए हैं. अगर सीडी रेशियो को राष्ट्रीय औसत तक ले जाया जाए यानी कि चालीस फीसदी से बढ़ाकर 70 कर दिया जाए तो बिहार में लोगों को रोजगार के लिए 2 से 2.5 लाख करोड़ उपलब्ध हो जाएंगे.

"पिछले 35 सालों में बैंकों ने दूसरे प्रदेशों में करीब 25 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं. पिछले वित्त वर्ष में बिहार के बैंकों में 4 लाख 21 हजार करोड़ जमा हुए, लेकिन बैंकों ने 1 लाख 61 हजार करोड़ ही ऋण के रूप में दिए. बिहार में पलायन रोकने के लिए जन सुराज का मंत्र पूंजी की उपलब्धता बढ़ाना है. इसके लिए बैंकों के साथ मिलकर सीडी रेशियो को सुधारना होगा."- प्रशांत किशोर, संयोजक, जन सुराज पार्टी

विपक्ष का आरोप: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तरफ से भी कई बार इस मुद्दे को उठाया गया. नीतीश कुमार के 20 साल के शासन को लेकर भी विपक्ष के तरफ से घेरने की कोशिश नीतीश कुमार की होती रही है. आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव का तो यहां तक कहना है कि नीतीश कुमार को 20 साल मिला, लेकिन बिहार आज हर क्षेत्र में पीछे है.

"प्रति व्यक्ति आय में भी बिहार पीछे है, निवेश में पीछे है, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में सबसे आगे है. अब तो कोर्ट के तरफ से भी 70000 करोड़ कैग रिपोर्ट में राशि का हिसाब नहीं मिलने पर नोटिस जारी की जा रही है. हम लोग इस मामले में चुप नहीं रहने वाले हैं. हमारे नेता तेजस्वी यादव सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाएंगे."- अरुण यादव, प्रवक्ता, आरजेडी

सरकार ने ठान लिया है तो बदल सकती है स्थिति: बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान का कहना है कि प्रति व्यक्ति आय और बैंकों का साख जमा अनुपात जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि काफी बढ़ा देंगे और बिहार को विकसित राज्यों में ले जाएंगे, तो जब मुख्यमंत्री ने ठान लिया है तो मुझे कहीं शंका नहीं लग रही है. क्योंकि दोनों चीज को रिलेट करता है औद्योगीकरण और रोजगार से.

"जब सरकार ने ठान लिया है कि औद्योगीकरण करेंगे तो जैसे ही औद्योगीकरण होगा बिहार का प्रति व्यक्ति आय अपने आप बढ़ जाएगा. बैंक का सीडी रेशियो भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों को रिलेट करता है एक दूसरे से. मेरा तो मानना है इस बार यदि औद्योगीकरण नहीं हुआ और बिहार विकसित नहीं बना तो फिर कभी नहीं होगा."- राम लाल खेतान, अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

अर्थशास्त्री की राय: अर्थशास्त्री और ए एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर डीएम दिवाकर का कहना है कि सीडी रेशियो कम होने का कारण यही है कि बैंकों में जो पैसा बिहार के लोग जमा करते हैं, बैंक उतनी राशि लोन नहीं देता है. इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो जनता के लिए काम करता है, वह सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और बैंकिंग गवर्नेंस भी फेल है.

"बैंक लिंक स्कीम के तहत सरकार जो काम कर रही है, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का तो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कृषि से संबंधित क्षेत्र में जो निवेश होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है. इसके कारण ही सीडी रेशियो अनफेवरेबल है. जो विकसित राज्यों के बैंकों की कैपेसिटी है, उससे भी अधिक बैंक लोन देती है. इसी कारण वहां सीडी रेशियो अधिक है."- प्रोफेसर डीएम दिवाकर,अर्थशास्त्री

प्रोफेसर डीएम दिवाकर का कहना है कि गवर्नेंस इफेक्टिव हो तो सीडी रेशियो बढ़ाना संभव है. कम होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि सरकार प्राइवेट बैंकों में सरकारी राशि रखती है. प्राइवेट बैंकों का ग्रामीण इलाकों से कोई लेना-देना रहता नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि प्रदेश को पांच साल में विकसित बना देगी.

बिहार सरकार कह रही है कि पूरे राज्य में उद्योग का जाल बिछाएंगे तो क्या इससे स्थिति बेहतर होगी, प्रोफेसर दिवाकर का कहना है बड़े उद्योग तो नहीं छोटे लघु उद्योग जरूर लग सकते हैं. क्योंकि निवेश के लिए पहले भी ग्लोबल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कई बार सम्मेलन हुए हैं लेकिन बड़े स्तर पर निवेश हुआ नहीं. इसलिए 5 साल में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सब कुछ बदल जाएगा लेकिन स्थिति बेहतर हो सकती है यदि सही ढंग से प्रयास करें.

20 सालों में बैंकों पर बनाया गया काफी दबाव: नीतीश कुमार की ओर से पिछले 20 सालों में बैंकों पर भी काफी दबाव बनाया गया है. एसएलबीसी की बैठक में भी मुख्यमंत्री बैंकों को कई दिशा निर्देश देते रहे हैं. उसका असर भी हुआ है लेकिन बैंक के अधिकारी साफ़ संकेत देते रहे हैं कि जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा सीडी रेशियो और प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा.

CD रेशियो क्या है?: सीडी रेशियो बैंकों द्वारा जमा किए गए पैसों के मुकाबले दिए गए लोन के अनुपात को दर्शाता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी बैंक में 100 रुपये जमा (डिपोजिट) है और बैंक ने 70 रुपये का लोन दिया है, तो उसका सीडी रेशियो 70% होगा. इसे आर्थिक गतिविधियों के पैमाने के तौर पर मापा जाता है. क्योंकि अधिक सीडी रेशियो का अर्थ बैंकों द्वारा अधिक लोन दिया जाना है.

CD रेशियो का फॉर्मूला: गणना का तरीका CD रेशियो = (कुल ऋण / कुल जमा) × 100 है. यानी कि कुल बैंक लोन को कुल जमा से भाग देकर सौ से गुणा करके सीडी रेशियो निकाला जाता है.

SLBC के आंकड़े: स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 155, तेलंगाना का 128, तमिलनाडु का 126, महाराष्ट्र का 98, राजस्थान का 97, गुजरात का 86 और कर्नाटक का 77 फीसदी रहा है.

26 लाख करोड़ का अनुमान: 1990 के दशक से अब तक के संचयी अंतर को जोड़कर राजनीतिक दल यह तर्क दे रहे हैं कि बिहार के हक का एक विशाल हिस्सा (संभावित रूप से 26 लाख करोड़ रुपये) बैंकों के माध्यम से राज्य से बाहर चला गया है.

केंद्रीय बजट 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को संसद में पेश देश का 2026-27 का बजट पेश करेंगी. इस बजट से बिहार को काफी उम्मीदें हैं. मुख्य रूप से ढांचागत विकास और वित्तीय सहायता पर नजर है. लेकिन राज्य का सीडी रेशियो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. राज्य सरकार ने सीडी रेशियो को 60% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन यह अभी भी राष्ट्रीय औसत (जो लगभग 75-77% रहता है) से काफी कम है.

