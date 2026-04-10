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पेंशनभोगियों के हक में फैसला, DA और DR की अलग-अलग दरों को सुप्रीम कोर्ट ने बताया भेदभावपूर्ण

पेंशनभोगियों के हक में फैसला, DA और DR की अलग-अलग दरों को सुप्रीम कोर्ट ने बताया भेदभावपूर्ण ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि महंगाई की भरपाई के लिए दिए जाने वाले भत्तों को बढ़ाते समय, सरकार सेवारत कर्मचारियों (नौकरी कर रहे) और पेंशनभोगियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती. अदालत ने कहा कि "महंगाई का दबाव किसी कर्मचारी और पेंशनभोगी के बीच अंतर नहीं करता है."

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सेवानिवृत्त कर्मचारियों (रिटायर हो चुके लोगों) के समानता के अधिकार को बरकरार रखा. पीठ ने कहा, "हमारी राय में, जब ये लाभ एक समान उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं और महंगाई से जुड़े होते हैं, और महंगाई का दबाव किसी नौकरी कर रहे कर्मचारी और पेंशनभोगी के बीच भेदभाव नहीं करता, तो महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को बढ़ाने के लिए अलग-अलग दरें तय करने का कोई तार्किक आधार नहीं है. यह कदम न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि मनमाना भी है."

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक तंगी कुछ लाभों के वितरण को टालने का एक बड़ा कारण हो सकती है, या यह लाभकारी योजनाओं को लागू करने के लिए अलग-अलग तारीखें तय करने का आधार बन सकती है.

पीठ ने कहा, "एक बार जब महंगाई के आधार पर कुछ भत्ते देने और उन्हें बढ़ाने का निर्णय ले लिया जाता है, तो सेवा कर रहे कर्मचारियों के लिए रिटायर हो चुके लोगों की तुलना में बढ़ोतरी की दर अधिक तय करना मनमाना होगा. यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है."

अदालत ने यह गौर किया कि राज्य और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) के वकीलों द्वारा पेश किए गए फैसले ऐसी स्थिति पर लागू नहीं होते, जहां लाभ के अधिकार को लेकर कोई विवाद न हो. पीठ ने टिप्पणी की, "यहां, रिटायर्ड कर्मचारी न केवल पेंशन के हकदार हैं, बल्कि वे महंगाई राहत के भी हकदार हैं, जिसे महंगाई के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है. इसलिए, मुद्दा यह नहीं है कि उन्हें लाभ मिलना चाहिए या नहीं, बल्कि मुद्दा उन अलग-अलग दरों का है जिनसे वे लाभ दिए जा रहे हैं—सिर्फ इस आधार पर कि पाने वाला अभी नौकरी में है या रिटायर हो चुका है."

सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं.

पीठ ने कहा, "इसमें कोई विवाद नहीं है कि महंगाई सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों पर समान रूप से असर डालती है. इसलिए, हमारे विचार में, DA (महंगाई भत्ता) और DR (महंगाई राहत) की वृद्धि दर के संबंध में इन दोनों के बीच भेदभाव करने का उस उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है जिसे प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है."

पीठ ने कहा कि समानता एक गतिशील अवधारणा है जिसके कई पहलू और आयाम हैं, और इसे पारंपरिक या किताबी सीमाओं के भीतर जकड़कर या कैद करके नहीं रखा जा सकता. पीठ ने आगे कहा, "निश्चित नजरिये से देखा जाए तो समानता और मनमानापन एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं. वास्तव में, समानता और मनमानापन कट्टर दुश्मन हैं; एक गणतंत्र में कानून के शासन का हिस्सा है, तो दूसरा एक निरंकुश राजा की सनक और मर्जी का हिस्सा है."