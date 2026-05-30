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केदारनाथ रावल नियुक्ति विवाद: दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों ने उठाए सवाल, पट्टाभिषेक प्रक्रिया को बताया नियमावली के विपरित

दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों ने केदारनाथ के मुख्य रावल भीमाशंकर लिंग द्वारा नए रावल की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए तर्क दिए हैं. रिपोर्ट- धीरज सजवाण.

Kedarnath Rawal controversy
श्री केदारनाथ के पूर्व रावल भीमाशंकर लिंग के शिष्यों ने केदारनाथ मंदिर में नए रावल की नियुक्ति पर सवाल उठाया (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 30, 2026 at 2:12 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के चारों धामों में से एक प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में रावल की नियुक्ति का विवाद थम नहीं रहा है. साल 2026 फरवरी माह में महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुए पट्टाभिषेक कार्यक्रम में रावल की नियुक्ति को चल रहे विवाद पर मुख्य रावल के ही दो अन्य शिष्यों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

फरवरी 2026 को महाराष्ट्र के नांदेड़ में केदारनाथ धाम के मुख्य रावल केदार जगद्गुरु रावल भीमाशंकर लिंग शंकराचार्य ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने शिष्य शिवाचार्य शांति लिंग महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उनका पट्टाभिषेक (धार्मिक या आध्यात्मिक पद का आधिकारिक कार्यभार सौंपने का समारोह) कर दिया था. उस दौरान खास बात रही कि बाबा केदार की रूपछड़ को भी पट्टाभिषेक कार्यक्रम में ले जाया गया था. जबकि बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC) के नियमावली के मुताबिक, ऐसा नहीं किया जा सकता है. इस मामले में नांदेड़ में रावल की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं.

केदारनाथ रावल नियुक्ति विवाद पर दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया (VIDEO-ETV Bharat)

रावल की नियुक्ति विवाद: परपंराओं के अनुसार,

केदारनाथ के रावल बनने पहली योग्यता- कर्नाटक के वीरशैव/लिंगायत समुदाय का ब्राह्मण होना चाहिए.

दूसरी योग्यता- उसे केदारनाथ रावल के अधीन दीक्षित शिष्य बन कर केदारनाथ, मध्यमेश्वर, ऊखीमठ, गुप्तकाशी में पूजा अर्चना पद्यति की जानकारी के साथ-साथ अनुभव भी होना चाहिए.

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह है कि रावल के वो शिष्य जो धार्मिक शास्त्र और विधि विधान की जानकारी रखता हो, उनमें से वरिष्ठता के आधार पर केवल और केवल BKTC ही रावल की नियुक्ति करती है. यानी रावल की नियुक्ति के लिए केवल बदरी केदार मंदिर समिति ही मात्र अधिकृत है. यही नहीं, केदारनाथ रावल का पद आजीवन वाला है. यानी इसका कोई कार्यकाल नहीं है. निधन होने पर या फिर किन्हीं कारणों से त्याग पत्र देने पर ही नए रावल की नियुक्ति इस प्रक्रिया के तहत की जा सकती है. यानी उत्तराधिकारी घोषित करने का कोई नियम नहीं है.

रावल के अन्य शिष्यों ने लगाए आरोप: इस तरह से फरवरी में नांदेड़ में हुए नए रावल के पट्टाभिषेक पर सवाल खड़ा किया जा रहा है. सवाल खड़े करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि मुख्य रावल भीमाशंकर लिंग के दो अन्य शिष्य हैं.

पंडिताराध्य शिवाचार्य और शांतवीर शिवाचार्य हिरेमठ ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि, उनका जन्म दक्षिण भारत में शुद्ध वीरशैव लिंगायत जंगम परिवार में हुआ है. दोनों ब्रह्मचारी हैं और दोनों श्री केदारनाथ जी के पूर्व रावल के दीक्षित शिष्य हैं. इसके अलावा केदारनाथ समूह के चार मंदिरों में से किसी एक में पूजा करने का अनुभव प्राप्त है.

उन्होंने कहा कि, वो दोनों ही केदारनाथ जी का रावल बनने की सारी परंपरागत अर्हताओं को भी पूरा करते हैं. इस तरह से नए रावल की नियुक्ति के लिए इन सभी शिष्यों के बीच शास्त्रार्थ प्रतिस्पर्धा या वरीयता के अनुसार नियुक्ति होनी चाहिए थी. लेकिन 12 फरवरी को नियमावली और धर्म के विपरीत कार्य हुआ है. असल मायने में अभी केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग शंकराचार्य ही हैं.

Kedarnath Rawal controversy
केदारनाथ धाम में मुख्य रावल की नियुक्ति की प्रक्रिया (PHOTO- ETV Bharat)

गलत तरीके से रावल पद के इस्तेमाल का आरोप: रावल के शिष्यों ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि,

कुछ सालों से दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों में शांति लिंग शिवाचार्य, शिष्य कणकुप्पी गवि मठ जगलोर द्वारा खुद को सार्वजनिक रूप से श्री केदारनाथ के '325वां रावल' यानी उत्तराधिकारी के रूप में प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है. जबकि वर्तमान में रावल का पद रिक्त हुआ ही नहीं है. वर्तमान रावल अपने दायित्वों का निर्वहन सफलता पूर्वक कर रहे हैं. केदारनाथ के रावल गुरु स्थान में विराजमान हैं. उनका पद उनकी समाधि के बाद ही खाली माना जाता था. लेकिन केदारनाथ के रावल भीमाशंकर ने इतिहास में पहली बार रावल पद से इस्तीफा देने की बात कहते हुए उत्तराधिकारी घोषित किया था. जबकि परंपरा के अलावा मंदिर समिति द्वारा भी नियमावली में उत्तराधिकारी रावल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है.

रावल का पद अभी खाली नहीं तो नए रावल का सवाल ही नहीं: शिष्यों ने बताया कि, इसलिए यदि वर्तमान रावल इस्तीफा देते हैं और उसे मंदिर समिति द्वारा स्वीकारा जाता है या उनकी समाधि होती है, तभी रावल जी का पद रिक्त होगा. वर्तमान में शिवाचार्य शांति लिंग महाराज के अलावा 5 अन्य दीक्षित ब्रह्मचारी शिष्य केदारनाथ जी के रावल बनने की अर्हताओं को पूरा करते हैं.

हमारा स्पष्ट मत है कि जब तक पद रिक्त न हो और विधिक एवं पारंपरिक प्रक्रिया प्रारंभ न हो, तब तक कोई भी व्यक्ति स्वयं को 'भावी रावल', '325वां रावल' या 'उत्तराधिकारी रावल' के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता. ऐसा किया जाना श्रद्धालुओं के बीच भ्रम उत्पन्न करता है और श्री केदारनाथ धाम से जुड़ी स्थापित धार्मिक व्यवस्था को प्रभावित करता है. ऐसा प्रचारित करना रावल पद के किसी एक उम्मीदवार द्वारा अपने पक्ष में माहौल बनाना भी समझा जाना चाहिए.

केदारनाथ धाम में रावल इतिहास लिखता है अखंडता की कहानी: श्री केदारनाथ धाम में रावल का पद गुरू स्थान का है. उनके द्वारा दीक्षित 5 शिष्य रोटेशन में श्री केदारनाथ, मदमहेश्वर, गुप्तकाशी और ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा करते हैं. एक पुजारी अतिरिक्त होता है. सदियों से श्री केदारनाथ में रावल और 5 पुजारी दक्षिण भारत के शुद्ध वीरशैव लिंगायत जंगम परिवारों से आते हैं.

पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी की पुस्तक 'गढ़वाल का इतिहास' के अनुसार, भीमाशंकर लिंग केदारनाथ जी के 324वें रावल हैं. केदारनाथ का गद्दी स्थान ऊखीमठ या ऊषामठ, बीरशैव लिंगायतों की पांच पीठों में से एक 'हिमवत वैराग्य पीठ' है. केदारनाथ रावल बीरशैव लिंगायतों के पांच जगतगुरुओं में से एक 'केदार जगत गुरू' के रूप में प्रतिष्ठित हैं. ऊखीमठ को करोड़ों बीरशैव लिंगायत श्रद्धालु पवित्रतम स्थानों में से एक मानते हैं. केदारनाथ के रावल और पुजारियों की परंपरा उत्तर और दक्षिण भारत की अखंडता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है. इसलिए इस परंपरा की रक्षा करना उत्तर और दक्षिण दोनों का कर्तव्य है.

इस मामले में खास बात ये है कि, बदरी केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बीकेटीसी के नियमावली के विपरित उत्तराधिकारी नियुक्त को लेकर मंदिर समिति की ओर से फरवरी माह में ही नोटिस जारी कर भीमाशंकर लिंग शंकराचार्य से जवाब मांगा था, लेकिन मंदिर समिति को अभी तक जवाब नहीं मिला है.

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केदारनाथ रावल नियुक्ति विवाद
CHIEF RAWAL OF SHRI KEDARNATH DHAM
श्री केदारनाथ धाम के मुख्य रावल
BADRI KEDAR TEMPLE COMMITTEE
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