गैस टैंकर पलटने से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे ठप, पिछले 15 घंटों से यातायात बाधित, यात्री परेशान

पलटे हुए टैंकर से बहुत ज्यादा गैस का रिसाव हो रहा है. पिछले 15 घंटों से फंसे हुए लोग भूख और प्यास से बेहाल हैं.

mumbai-pune-expressway-horrific-accident-near-adoshi-tunnel-passengers-suffer
गैस टैंकर पलटने से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे ठप, सड़क जाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 1:51 PM IST

Updated : February 4, 2026 at 2:10 PM IST

लोनावाला: पुणे-मुंबई यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे पर अडोशी टनल के पास एक टैंकर पलटने के कारण पिछले पंद्रह घंटों से यातायात बाधित है. पलटे हुए टैंकर से बहुत ज्यादा गैस लीक हो रही है. खबर के मुताबिक, गैस का रिसाव अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है.

ऐसे में खतरे को देखते हुए, सुरक्षा कारणों से हाईवे को दोनों तरफ से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. इस वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं, और हज़ारों ड्राइवर और यात्री फंसे हुए हैं.

गैस टैंकर पलटने से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे ठप, हो रहा गैस रिसाव, गाड़ियों का लंबा जाम (ETV Bharat)

मिली जानकारी के मुताबिक, कई पैसेंजर सुबह 4 बजे से यहां फंसे हुए हैं, जबकि कुछ 3 या 5 बजे से फंसे हुए हैं. घंटों तक अपनी गाड़ियों में बैठे रहने से पैसेंजर का सब्र जवाब दे रहा है. कई लोगों के जरूरी काम रुक गए हैं, और कुछ पैसेंजर की तो फ्लाइट भी छूट गई है. इससे उन्हें पैसे का नुकसान होने के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी हो रही है.

हैरानी की बात यह है कि कुछ कैंसर के मरीज और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज भी इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं. लोग इस बात पर नाराज हैं कि, ये मरीज, जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, घंटों तक अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं. इसके अलावा, पीने के पानी, खाने और टॉयलेट का सही इंतजाम न होने की वजह से यात्रियों को और ज्यादा परेशानी हो रही है.

यह स्थिति बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए और भी मुश्किल साबित हो रही है. इस बीच, ड्राइवर सवाल कर रहे हैं कि टोल देने के बावजूद इस इमरजेंसी में हाईवे को इतने लंबे समय तक बंद क्यों रखा गया है. हादसे के बाद उम्मीद थी कि तुरंत कोई दूसरा रास्ता खोला जाएगा, गैस लीक को रोकने के लिए जल्दी कदम उठाए जाएंगे और फंसी हुई गाड़ियों को सुरक्षित निकाला जाएगा.

लेकिन, यात्रियों का आरोप है कि प्रशासन उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है. फायरफाइटर्स, हाईवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और गैस लीक को रोकने और टैंकर को हटाने की कोशिशें जारी हैं.

वहीं, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है. ड्राइवर और यात्री जोर देकर मांग कर रहे हैं कि प्रशासन हाईवे को ट्रैफिक के लिए फिर से खोलने के लिए तुरंत युद्ध स्तर पर कदम उठाए औऱ फंसे हुए यात्रियों को पानी, खाना और मेडिकल मदद दे, और भविष्य में ऐसी इमरजेंसी के लिए रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत करें.

संपादक की पसंद

