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JEE एडवांस्ड में तीसरे अटेम्प्ट की मांग पर छात्रों में मतभेद, किसी ने बताया अनुचित तो किसी ने जरूरी; क्या बोले प्रिंसिपल?

नई दिल्ली: JEE एडवांस्ड में तीसरे अटेम्प्ट की मांग को लेकर छात्रों के बीच बहस तेज हो गई है. तीसरे प्रयास की मांग कर रहे छात्रों का कहना है कि मौजूदा दो अटेम्प्ट की सीमा उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करती है, जो बीमारी, पारिवारिक परिस्थितियों या अन्य वजहों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते. वहीं, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के 12वीं के विद्यार्थियों ने इस मांग पर अलग-अलग राय रखी है.

कुछ छात्रों का मानना है कि तीसरा अटेम्प्ट मिलने से नए अभ्यर्थियों के लिए आईआईटी में दाखिले की प्रतिस्पर्धा और कठिन हो जाएगी, जबकि कुछ ने इसे उन छात्रों के लिए अवसर बताया है, जिन्हें तैयारी के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होती है. इस बीच स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. आशीष मित्तल ने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला भावनाओं या किसी एक याचिका के आधार पर नहीं, बल्कि आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर होना चाहिए.

JEE एडवांस्ड में तीसरे अटेम्प्ट की मांग (Video Credit; ETV Bharat)

JEE एडवांस्ड में तीसरे प्रयास की मांग को लेकर स्टूडेंट एडवोकेसी मूवमेंट की ओर से 13 हजार से अधिक छात्रों के हस्ताक्षर वाली याचिका का मुद्दा शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी स्तर तक उठाया गया है. आंदोलन से जुड़े छात्रों की मांग है कि JEE एडवांस्ड में भी तीन साल के अंदर तीन प्रयासों का अवसर दिया जाए. फिलहाल अभ्यर्थियों को लगातार दो वर्षों में दो बार परीक्षा देने का मौका मिलता है. आंदोलन का तर्क है कि जब JEE Main में तीन लगातार वर्षों तक परीक्षा देने की व्यवस्था है, तो JEE Advanced में भी ऐसा अवसर मिलना चाहिए.

तीसरा अटेम्प्ट बढ़ने से नए छात्रों पर बढ़ेगा प्रतिस्पर्धा का दबाव

इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के छात्र प्रत्युष ने बताया कि JEE एडवांस्ड में तीसरे प्रयास की मांग करने के बजाय विद्यार्थियों को अपनी क्षमता और करियर के दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए. उन्होंने बताया कि हर विद्यार्थी की प्रतिभा आईआईटी प्रवेश परीक्षा के अनुरूप हो, यह जरूरी नहीं है. किसी की रुचि गेमिंग में हो सकती है, तो कोई भविष्य में अच्छा उद्यमी बन सकता है. ऐसे में केवल एक परीक्षा को जीवन का लक्ष्य बनाने के बजाय दूसरे क्षेत्रों में भी संभावनाएं तलाशनी चाहिए. प्रत्युष ने कहा कि पहले प्रयास के बाद दूसरा मौका इसलिए जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थियों को कुछ ही महीनों में JEE मेन, बोर्ड और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है. ऐसे दबाव में पहली बार में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले छात्रों को दूसरा अवसर मिलना उचित है, लेकिन तीसरा प्रयास नए विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है.

नए अभ्यर्थियों के लिए सीटों की प्रतिस्पर्धा बढ़ने की चिंता

इसी स्कूल के छात्र शौर्य ने भी तीसरे प्रयास की मांग का विरोध किया. उन्होंने बताया कि अभी 11वीं कक्षा में है और 2028 में JEE एडवांस्ड की परीक्षा दूंगा. ऐसे में पहले से दो बार परीक्षा दे चुके ड्रॉपर्स के साथ तीसरे प्रयास वाले अभ्यर्थियों के शामिल होने से नए विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. उन्होंने बताया कि नए अभ्यर्थियों को पहले से ही उन विद्यार्थियों के साथ मुकाबला करना पड़ता है, जो एक या दो साल तक परीक्षा की तैयारी कर चुके होते हैं. यदि उन्हें तीसरा मौका भी दिया जाता है, तो अनुभवी अभ्यर्थियों की संख्या और बढ़ेगी. इससे सीमित सीटों के लिए पहली बार परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को ज्यादा कठिन मुकाबले का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि नए अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखे बिना तीसरे प्रयास का फैसला करना उचित नहीं होगा.

तीन साल में दो मौके देने का सुझाव

छात्र सत्यम मिश्रा का कहना है कि तीसरे अटेम्प्ट की मांग करने वाले विद्यार्थियों की परेशानी समझी जा सकती है, लेकिन इसका समाधान सीधे परीक्षा के प्रयास बढ़ाना नहीं है. उन्होंने तीन साल के अंदर दो प्रयासों का अवसर देने का सुझाव दिया. सत्यम ने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में दो लगातार वर्षों में ही JEE एडवांस्ड देने का मौका मिलता है. यदि किसी विद्यार्थी को मेडिकल समस्या या पारिवारिक कारणों से इनमें से किसी एक वर्ष परीक्षा देने का अवसर नहीं मिल पाता, तो उसका एक जरूरी मौका खत्म हो जाता है. ऐसे में तीन साल की अवधि में दो प्रयास देने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों को परिस्थितियों के अनुसार परीक्षा देने का उचित अवसर मिल सके.

परीक्षा और बोर्ड के बीच कम समय से तैयारी प्रभावित

वहीं, छात्र सार्थक मुंद्रा ने तीसरे प्रयास की मांग का समर्थन किया. उनका कहना है कि JEE की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के सामने 12वीं कक्षा के दौरान कई परीक्षाओं का दबाव रहता है. जनवरी और अप्रैल में JEE मेन के प्रयास, फरवरी-मार्च के आसपास बोर्ड परीक्षाएं और इसके बाद मई में JEE एडवांस्ड की परीक्षा होती है. सार्थक के मुताबिक, इतने कम समय में सभी परीक्षाओं की तैयारी करना आसान नहीं होता. कई बार विद्यार्थी पूरी मेहनत के बावजूद अपनी तैयारी के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते. ऐसे में अतिरिक्त प्रयास मिलने से उन्हें अपनी कमियों को सुधारने और बेहतर तैयारी के साथ परीक्षा देने का अवसर मिल सकता है.

तीसरे प्रयास के साथ मानसिक दबाव का भी सवाल

छात्र ऋषभ ने इस मांग के समर्थन और विरोध, दोनों पक्षों की परिस्थितियों पर बात की. उन्होंने बताया कि मेडिकल या पारिवारिक कारणों से परीक्षा का मौका गंवाने वाले विद्यार्थियों के लिए तीसरा प्रयास मददगार हो सकता है, लेकिन लगातार वर्षों तक एक ही परीक्षा की तैयारी करना मानसिक दबाव भी बढ़ा सकता है. उन्होंने कहा कि समाज और परिवार की अपेक्षाओं के कारण कई विद्यार्थी आईआईटी में दाखिले को लेकर लंबे समय तक तैयारी करते रहते हैं. ऐसे में प्रयासों की संख्या बढ़ने से उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. ऋषभ के अनुसार, अतिरिक्त समय मिलने से हर विद्यार्थी के प्रदर्शन में बड़ा सुधार हो, यह जरूरी नहीं है. उन्होंने सीमित सीटों का सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ हजार विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर देने के फैसले में लाखों नए अभ्यर्थियों पर पड़ने वाले असर का भी आकलन होना चाहिए.

स्कूल अटेंडेंस के नियमों में बदलाव की भी मांग

इस चर्चा में छात्र तेजस प्रताप सिंह ने JEE की तैयारी के साथ स्कूल में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि 12वीं में विद्यार्थियों को JEE मेन के दो प्रयास, बोर्ड परीक्षा और JEE एडवांस्ड की तैयारी एक साथ करनी पड़ती है. ऐसे में उन्हें सेल्फ स्टडी और सवालों की नियमित प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय चाहिए. तेजस के मुताबिक, स्कूल की अनिवार्य उपस्थिति और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बीच संतुलन बनाना कई विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है. उन्होंने सुझाव दिया कि संबंधित संस्थाओं को अटेंडेंस के नियमों पर भी पुनर्विचार करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को अपनी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके और अनावश्यक दबाव कम हो.