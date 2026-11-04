JEE एडवांस्ड में तीसरे अटेम्प्ट की मांग पर छात्रों में मतभेद, किसी ने बताया अनुचित तो किसी ने जरूरी; क्या बोले प्रिंसिपल?
JEE एडवांस्ड में तीसरे अटेम्प्ट की मांग को लेकर छात्रों में ठन गई है. किसी ने इसे जरूरी तो किसी ने इसे अनुचित बताया.
Published : November 4, 2026 at 2:19 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 2:26 PM IST
नई दिल्ली: JEE एडवांस्ड में तीसरे अटेम्प्ट की मांग को लेकर छात्रों के बीच बहस तेज हो गई है. तीसरे प्रयास की मांग कर रहे छात्रों का कहना है कि मौजूदा दो अटेम्प्ट की सीमा उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करती है, जो बीमारी, पारिवारिक परिस्थितियों या अन्य वजहों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते. वहीं, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के 12वीं के विद्यार्थियों ने इस मांग पर अलग-अलग राय रखी है.
कुछ छात्रों का मानना है कि तीसरा अटेम्प्ट मिलने से नए अभ्यर्थियों के लिए आईआईटी में दाखिले की प्रतिस्पर्धा और कठिन हो जाएगी, जबकि कुछ ने इसे उन छात्रों के लिए अवसर बताया है, जिन्हें तैयारी के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होती है. इस बीच स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. आशीष मित्तल ने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला भावनाओं या किसी एक याचिका के आधार पर नहीं, बल्कि आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर होना चाहिए.
तीसरा अटेम्प्ट बढ़ने से नए छात्रों पर बढ़ेगा प्रतिस्पर्धा का दबाव
इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के छात्र प्रत्युष ने बताया कि JEE एडवांस्ड में तीसरे प्रयास की मांग करने के बजाय विद्यार्थियों को अपनी क्षमता और करियर के दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए. उन्होंने बताया कि हर विद्यार्थी की प्रतिभा आईआईटी प्रवेश परीक्षा के अनुरूप हो, यह जरूरी नहीं है. किसी की रुचि गेमिंग में हो सकती है, तो कोई भविष्य में अच्छा उद्यमी बन सकता है. ऐसे में केवल एक परीक्षा को जीवन का लक्ष्य बनाने के बजाय दूसरे क्षेत्रों में भी संभावनाएं तलाशनी चाहिए. प्रत्युष ने कहा कि पहले प्रयास के बाद दूसरा मौका इसलिए जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थियों को कुछ ही महीनों में JEE मेन, बोर्ड और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है. ऐसे दबाव में पहली बार में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले छात्रों को दूसरा अवसर मिलना उचित है, लेकिन तीसरा प्रयास नए विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है.
नए अभ्यर्थियों के लिए सीटों की प्रतिस्पर्धा बढ़ने की चिंता
इसी स्कूल के छात्र शौर्य ने भी तीसरे प्रयास की मांग का विरोध किया. उन्होंने बताया कि अभी 11वीं कक्षा में है और 2028 में JEE एडवांस्ड की परीक्षा दूंगा. ऐसे में पहले से दो बार परीक्षा दे चुके ड्रॉपर्स के साथ तीसरे प्रयास वाले अभ्यर्थियों के शामिल होने से नए विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. उन्होंने बताया कि नए अभ्यर्थियों को पहले से ही उन विद्यार्थियों के साथ मुकाबला करना पड़ता है, जो एक या दो साल तक परीक्षा की तैयारी कर चुके होते हैं. यदि उन्हें तीसरा मौका भी दिया जाता है, तो अनुभवी अभ्यर्थियों की संख्या और बढ़ेगी. इससे सीमित सीटों के लिए पहली बार परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को ज्यादा कठिन मुकाबले का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि नए अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखे बिना तीसरे प्रयास का फैसला करना उचित नहीं होगा.
तीन साल में दो मौके देने का सुझाव
छात्र सत्यम मिश्रा का कहना है कि तीसरे अटेम्प्ट की मांग करने वाले विद्यार्थियों की परेशानी समझी जा सकती है, लेकिन इसका समाधान सीधे परीक्षा के प्रयास बढ़ाना नहीं है. उन्होंने तीन साल के अंदर दो प्रयासों का अवसर देने का सुझाव दिया. सत्यम ने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में दो लगातार वर्षों में ही JEE एडवांस्ड देने का मौका मिलता है. यदि किसी विद्यार्थी को मेडिकल समस्या या पारिवारिक कारणों से इनमें से किसी एक वर्ष परीक्षा देने का अवसर नहीं मिल पाता, तो उसका एक जरूरी मौका खत्म हो जाता है. ऐसे में तीन साल की अवधि में दो प्रयास देने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों को परिस्थितियों के अनुसार परीक्षा देने का उचित अवसर मिल सके.
परीक्षा और बोर्ड के बीच कम समय से तैयारी प्रभावित
वहीं, छात्र सार्थक मुंद्रा ने तीसरे प्रयास की मांग का समर्थन किया. उनका कहना है कि JEE की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के सामने 12वीं कक्षा के दौरान कई परीक्षाओं का दबाव रहता है. जनवरी और अप्रैल में JEE मेन के प्रयास, फरवरी-मार्च के आसपास बोर्ड परीक्षाएं और इसके बाद मई में JEE एडवांस्ड की परीक्षा होती है. सार्थक के मुताबिक, इतने कम समय में सभी परीक्षाओं की तैयारी करना आसान नहीं होता. कई बार विद्यार्थी पूरी मेहनत के बावजूद अपनी तैयारी के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते. ऐसे में अतिरिक्त प्रयास मिलने से उन्हें अपनी कमियों को सुधारने और बेहतर तैयारी के साथ परीक्षा देने का अवसर मिल सकता है.
तीसरे प्रयास के साथ मानसिक दबाव का भी सवाल
छात्र ऋषभ ने इस मांग के समर्थन और विरोध, दोनों पक्षों की परिस्थितियों पर बात की. उन्होंने बताया कि मेडिकल या पारिवारिक कारणों से परीक्षा का मौका गंवाने वाले विद्यार्थियों के लिए तीसरा प्रयास मददगार हो सकता है, लेकिन लगातार वर्षों तक एक ही परीक्षा की तैयारी करना मानसिक दबाव भी बढ़ा सकता है. उन्होंने कहा कि समाज और परिवार की अपेक्षाओं के कारण कई विद्यार्थी आईआईटी में दाखिले को लेकर लंबे समय तक तैयारी करते रहते हैं. ऐसे में प्रयासों की संख्या बढ़ने से उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. ऋषभ के अनुसार, अतिरिक्त समय मिलने से हर विद्यार्थी के प्रदर्शन में बड़ा सुधार हो, यह जरूरी नहीं है. उन्होंने सीमित सीटों का सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ हजार विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर देने के फैसले में लाखों नए अभ्यर्थियों पर पड़ने वाले असर का भी आकलन होना चाहिए.
स्कूल अटेंडेंस के नियमों में बदलाव की भी मांग
इस चर्चा में छात्र तेजस प्रताप सिंह ने JEE की तैयारी के साथ स्कूल में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि 12वीं में विद्यार्थियों को JEE मेन के दो प्रयास, बोर्ड परीक्षा और JEE एडवांस्ड की तैयारी एक साथ करनी पड़ती है. ऐसे में उन्हें सेल्फ स्टडी और सवालों की नियमित प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय चाहिए. तेजस के मुताबिक, स्कूल की अनिवार्य उपस्थिति और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बीच संतुलन बनाना कई विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है. उन्होंने सुझाव दिया कि संबंधित संस्थाओं को अटेंडेंस के नियमों पर भी पुनर्विचार करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को अपनी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके और अनावश्यक दबाव कम हो.
याचिका नहीं, आंकड़ों के आधार पर हो फैसला
इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. आशीष मित्तल ने इस पर कहा कि किसी भी नागरिक या विद्यार्थी को अपनी मांग और विचार सरकार या संबंधित परीक्षा एजेंसी के सामने रखने का अधिकार है. इसलिए तीसरे प्रयास की मांग को भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए. उन्होंने JEE मेन और JEE एडवांस्ड की तुलना को पूरी तरह उचित नहीं माना. उनके अनुसार, दोनों परीक्षाओं का उद्देश्य और इनके जरिए आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों के लक्ष्य अलग-अलग होते हैं. इसलिए केवल JEE मेन में अधिक प्रयासों की व्यवस्था होने के आधार पर JEE एडवांस्ड में भी प्रयास बढ़ाने का फैसला नहीं किया जा सकता. डॉ. मित्तल ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि कोई भी नीति हमेशा के लिए अंतिम नहीं हो सकती. बदलती परिस्थितियों और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए. हालांकि, तीसरा प्रयास देना है या नहीं, इसका निर्णय याचिका या भावनात्मक अपील के आधार पर नहीं, बल्कि पिछले तीन से पांच वर्षों के आंकड़ों और ठोस तथ्यों के आधार पर होना चाहिए. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि तीसरा प्रयास शुरू किया जाता है, तो नए विद्यार्थियों के अवसरों, अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ और अभ्यर्थियों के मानसिक दबाव का आकलन कैसे होगा. उनके मुताबिक, कई विद्यार्थी परिवार और समाज की अपेक्षाओं के चलते आईआईटी की तैयारी जारी रखते हैं, जबकि उनकी अपनी रुचि किसी दूसरे क्षेत्र में हो सकती है. ऐसे में प्रयास बढ़ाने के फैसले के व्यापक प्रभाव को समझना जरूरी है.
आंदोलन से जुड़े छात्र ने बताई तीसरे प्रयास की मांग की वजह
स्टूडेंट एडवोकेसी मूवमेंट से जुड़े राज ने बताया कि वह खुद दो बार ड्रॉप लेकर JEE की तैयारी कर चुके हैं. उन्होंने 2025 में 12वीं पास की थी और उसी साल JEE मेन और एडवांस्ड दिया था. उन्हें IIT जोधपुर में सीट मिली थी, लेकिन पसंदीदा ब्रांच नहीं मिलने के कारण उन्होंने दाखिला नहीं लिया. इसके बाद अगले वर्ष उन्होंने फिर JEE मेन दिया, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण JEE एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके. राज ने बताया कि तीसरे प्रयास की मांग नई नहीं है. पिछले कई वर्षों से विद्यार्थी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कानूनी स्तर पर भी इसे चुनौती देने की कोशिश हुई है. उन्होंने 2024 में JEE एडवांस्ड के तीसरे प्रयास को लेकर हुई घोषणा का भी जिक्र किया. उनके अनुसार, उस समय 5 नवंबर को तीसरे प्रयास की घोषणा की गई थी, लेकिन 18 नवंबर को फैसला वापस ले लिया गया. आंदोलन से जुड़े विद्यार्थियों का कहना है कि इस फैसले को वापस लेने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की गई.
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