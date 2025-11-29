ETV Bharat / bharat

दिव्यांग महिला BLO का जज्बा: एक पैर पर घर-घर जाकर पूरा कर रहीं 'मिशन SIR'

पश्चिम बंगाल के बेलशुलिया पंचायत के जामशुली गांव की महिला बीएलओ की लगन और हिम्मत एक अनोखी मिसाल बन गई.

SIR in Bengal
फॉर्म भरतीं महिला बीएलओ. (ETV Bharat)
November 29, 2025

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में SIR का काम नवंबर की शुरुआत में शुरू हुआ था. अब यह अंतिम चरण में पहुंच चुका है. इस बीच ऐसी खबरें आई कि SIR काम के प्रेशर में कहीं BLO ने कथित रूप से अपनी जान दे दी है तो कहीं वे बीमार पड़ गए हैं. लेकिन बिष्णुपुर थाने के बेलशुलिया पंचायत के जामशुली गांव की महिला बीएलओ की लगन और हिम्मत एक अनोखी मिसाल बन गई.

इस बीएलओ का नाम शोभनारा बायन है. बेलशुलिया ग्राम पंचायत के जामशुली गांव की शोभनारा जन्म से ही अपाहिज हैं. वह एक ICDS वर्कर हैं, जिनके पास पोस्ट-ग्रेजुएट और B.Ed डिग्री है. दिव्यांग शोभना ने BLO की ज़िम्मेदारी मिलने पर चुनाव आयोग को अपनी शारीरिक अक्षमता के बारे में बताया था. लेकिन इलाके में बूथ लेवल ऑफिसर न होने की वजह से उन्हें जामशुली गांव के बूथ नंबर 238 की BLO के तौर पर काम करना पड़ा.

SIR in Bengal
फॉर्म भरतीं महिला बीएलओ. (ETV Bharat)

शोभना बायन को बूथ के 1039 वोटरों के फॉर्म जमा करने और भरने की ड्यूटी मिली. शोभना घुटनों पर पैर बांधकर गांव की सड़कों के किनारे सभी वोटरों के घर जाती थीं. पिछले एक महीने से उनका रूटीन सुबह ICDS सेंटर पर अपनी ड्यूटी करना रहा है. वह एक पैर पर खड़ी होकर वोटरों के दरवाज़ों के पास जाकर SIR का काम करतीं. दोपहर में, वह वोटरों से गिनती के फ़ॉर्म लेतीं और उन्हें आयोग के बताए गए पोर्टल पर अपलोड करतीं.

इस तरह 'BLO मैडम' ने जिस बूथ की ज़िम्मेदारी मिली है, उसका 99 परसेंट काम पूरा कर लिया है. हैरानी की बात यह है कि वह बिना किसी बैसाखी या किसी मदद के एक पैर पर चलती हैं.

शोभनारा ने कहा, "SIR फ़ॉर्म भरना बहुत आसान है. डर या दबाव की कोई बात नहीं है. शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे ही मैंने काम करना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि सरकार ने पूरे देश में इतने अच्छे तरीके से प्रोसेस शुरू किया है, प्रेशर का कोई सवाल ही नहीं है. चूंकि जिम्मेदारी देश के हित में है, इसलिए इसे पूरा करना मेरा फर्ज है."

शोभनारा के काम से उनके साथी भी प्रेरित हैं. स्थानीय लोग भी BLO के काम से खुश हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि शोभनारा मैडम एक मिसाल हैं. उन्होंने सरकार से शोभनारा को तीन पहियों वाली स्कूटी दिलाने में मदद करने की रिक्वेस्ट की है. शोभनारा कहती हैं, "इच्छाशक्ति ही लोगों को आगे ले जाती है."

