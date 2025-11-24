ETV Bharat / bharat

दिव्यांग यात्रियों को मुंबई मेट्रो यात्रा में छूट: रिबेट तभी मिलेगी, जब पैसेंजर के पास होगा iPhone

दिव्यांग यात्रियों को मुंबई मेट्रो यात्रा में छूट मिलेगी! ( ETV Bharat )

मुंबई: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) ने दिव्यांग यात्रियों के लिए 25 परसेंट डिस्काउंट का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन यह सुविधा अभी सिर्फ iPhone (iOS) यूजर्स के लिए ही है. इस वजह से दिव्यांग यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है. दिव्यांग यात्रियों के लिए लगातार लड़ाई लड़ने वाले 'पत्रकार मरीज मित्र' दीपक कैताके ने कहा, "जो दिव्यांग हर पल गुज़ारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वह लाखों-करोड़ों का iPhone कहां से खरीदेगा? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था. असल में, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो उसे ठीक करने के बाद ही ऐलान करना चाहिए था." दूसरी ओर, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इस मामले में दखल देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर दिव्यांग यात्रियों के लिए मेट्रो सफर 100 परसेंट फ्री करने की मांग की है. असल में दिक्कत क्या है?: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) ने रविवार, 23 नवंबर से दिव्यांग यात्रियों के लिए 25 परसेंट डिस्काउंट देने का ऐलान किया था. यह डिस्काउंट MetroConnect-3 ऐप के जरिए एक्टिवेट किया गया है और दिव्यांग सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए लागू होगा. हालांकि, MMRC की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वैदेही मोरे की दी गई जानकारी के मुताबिक, "अभी यह सुविधा सिर्फ़ iOS (Apple) प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध है. एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जरूरी ऐप अपडेट गूगल प्ले स्टोर पर अप्रूवल के लिए पेंडिंग है." मोरे ने यह भी साफ किया, "जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, यह सुविधा जल्द ही सभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी."