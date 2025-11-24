दिव्यांग यात्रियों को मुंबई मेट्रो यात्रा में छूट: रिबेट तभी मिलेगी, जब पैसेंजर के पास होगा iPhone
Published : November 24, 2025 at 11:46 AM IST
मुंबई: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) ने दिव्यांग यात्रियों के लिए 25 परसेंट डिस्काउंट का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन यह सुविधा अभी सिर्फ iPhone (iOS) यूजर्स के लिए ही है. इस वजह से दिव्यांग यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है.
दिव्यांग यात्रियों के लिए लगातार लड़ाई लड़ने वाले 'पत्रकार मरीज मित्र' दीपक कैताके ने कहा, "जो दिव्यांग हर पल गुज़ारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वह लाखों-करोड़ों का iPhone कहां से खरीदेगा? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था. असल में, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो उसे ठीक करने के बाद ही ऐलान करना चाहिए था."
दूसरी ओर, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इस मामले में दखल देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर दिव्यांग यात्रियों के लिए मेट्रो सफर 100 परसेंट फ्री करने की मांग की है.
असल में दिक्कत क्या है?: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) ने रविवार, 23 नवंबर से दिव्यांग यात्रियों के लिए 25 परसेंट डिस्काउंट देने का ऐलान किया था. यह डिस्काउंट MetroConnect-3 ऐप के जरिए एक्टिवेट किया गया है और दिव्यांग सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए लागू होगा. हालांकि, MMRC की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वैदेही मोरे की दी गई जानकारी के मुताबिक, "अभी यह सुविधा सिर्फ़ iOS (Apple) प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध है.
एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जरूरी ऐप अपडेट गूगल प्ले स्टोर पर अप्रूवल के लिए पेंडिंग है." मोरे ने यह भी साफ किया, "जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, यह सुविधा जल्द ही सभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी."
100 परसेंट डिस्काउंट दें: राज्य में, महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) में महिलाओं के लिए 50 परसेंट डिस्काउंट लागू है, और यह 50 परसेंट रकम सरकार रिफंड के तौर पर देती है.
इसी तरह, दिव्यांग ऑर्गनाइजेशन की तरफ से लगातार यह मांग की जा रही है कि दिव्यांग यात्रियों के लिए मेट्रो में भी इसी तरह का डिस्काउंट दिया जाए. हालांकि, MMRC के 25 परसेंट डिस्काउंट से भी नाराजगी है.
दीपक कैताके ने कहा, "मुंबई मेट्रो स्टेशन और ट्रेनें अब भी दिव्यांगों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं. ब्रेल साइनेज, व्हीलचेयर रैंप, वॉइस-बेस्ड इंस्ट्रक्शन और प्रायोरिटी एंट्री जैसी सुविधाओं की कमी के कारण, कई दिव्यांग यात्रियों को किसी साथी की मदद लेनी पड़ती है. इन अतिरिक्त मुश्किलों को देखते हुए, दिव्यांग भाइयों को मेट्रो यात्रा में पूरी 100 परसेंट छूट देने की मांग बढ़ गई है."
रामदास अठावले का दखल: इस मामले में, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने तुरंत दखल दिया है. कैताके की मांग का पूरा समर्थन करते हुए, अठावले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक ऑफिशियल लेटर भेजा है. लेटर में, अठावले कहते हैं, "क्योंकि दिव्यांग यात्री पैसे के मामले में सक्षम नहीं हैं और मेट्रो उनके लिए यात्रा का एक सुविधाजनक, सुरक्षित और समय का पाबंद साधन है, इसलिए मेट्रो यात्रा पर 100 परसेंट फ्री सुविधाएं देना जरूरी है. हालांकि राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए अलग-अलग लेवल पर कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन मेट्रो में फ्री यात्रा की सुविधा उनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी एक बड़ी राहत हो सकती है."
