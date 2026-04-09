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CENSUS 2027: इन सरल स्टेप से आप खुद कर सकते हैं स्वगणना, जनगणना वालों का काम होगा आसान

देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना 2027 का काउंटडाउन शुरू हो गया है. जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाना है. पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होने के साथ ही जनता को अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने को लेकर स्वगणना (Self Enumeration) का विकल्प भी दिया गया है. इस पर जनगणना विभाग, विशेष जोर दे रहा है, क्योंकि स्वगणना होने से घर-घर सर्वे करने जाने वाले प्रगणकों (Enumerators) को काफी आसानी होगी. इसके लिए भारत सरकार ने वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जिसके जरिए जनता स्वगणना कर सकती है. आखिर कैसी है स्वगणना की प्रक्रिया, कौन-कौन से स्टेप को करना होगा फॉलो? देखिए इस खास रिपोर्ट में...

10 अप्रैल से शुरू होगी स्वगणना प्रक्रिया: उत्तराखंड में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 25 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है. उससे करीब 15 दिन पहले यानी 10 अप्रैल से स्वगणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया शुरू हो रही है जो 24 अप्रैल तक चलेगी. ऐसे में जनता, जनगणना 2027 में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर स्वगणना कर सकती है. स्वगणना के लिए जनता, जनगणना 2027 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्वगणना कर सकती है. उत्तराखंड राज्य में प्रथम नागरिक के रूप में 10 अप्रैल को राज्यपाल और मुख्यमंत्री जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकान की स्वगणना करेंगे.

10 अप्रैल से स्वगणना प्रक्रिया शुरू होगी (ETV Bharat Graphics)

स्वगणना (Self Enumeration) के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? सेंसस 2027 की ऑफिशियलल वेबसाइट (se.census.gov.in) पर विजिट करें. अपना स्टेट सिलेक्ट करें और फिर कैप्चा कोड को भरने के बाद वेरिफाई & प्रोसीड पर क्लिक करे. इसके बाद अलग पेज खुलेगा. इसमें परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, अगर ईमेल आईडी है तो वो भी भरें और फिर वेरिफाई & प्रोसीड पर क्लिक करें. इस प्रक्रिया के बाद मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा. साथ ही नया पेज खुलेगा. इसमें आपको अपनी भाषा का चयन करना है, जिस भाषा में सवालों का जवाब देना चाहते हैं. साथ ही मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को भरें. इसके बाद वेरिफाई ओटीपी पर क्लिक करें. इन सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद स्वगणना से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे.

देश में 15 साल बाद हो रही है जनगणना: देश में साल 2011 के 15 साल बाद जनगणना होने जा रही है. खास बात ये है कि पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है. इसके साथ ही भारत सरकार ने पहली बार जनगणना में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वगणना का विकल्प रखा है. हालांकि, स्वगणना करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके तमाम फायदे हैं. मुख्य रूप से जनगणना के दौरान जनता को सवालों के जवाब नहीं देने होंगे. साथ ही उनका समय भी बचेगा, जनगणना करने आए प्रगणकों को सवालों के जवाब भरने में आसानी होगी. जनगणना 2027 से पहले सरकार के पास राज्य के निवासियों का एक अनुमानित आंकड़ा मिल जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश में मकानों की संख्या और कच्चे व पक्के श्रेणी की जानकारी मिल सकेगी.

स्वगणना के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन (ETV Bharat Graphics)

पांच चरणों में पूछे गए सवालों का जवाब देकर कर सकेंगे स्वगणना: स्वगणना के लिए रजिस्टर्ड होने के बाद पांच चरणों में सवाल पूछे जाएंगे. इसमें स्थान का विवरण, घर का विवरण, सामान्य जानकारियां, सुविधाएं और परिसंपत्तियां की जानकारी शामिल है. स्थान के विवरण में किस जिले में रहते हैं, उसको सिलेक्ट करें और पिन कोड भरें. साथ ही अपना पता भरने के साथ ही दिख रहे मैप पर अपने घर के लोकेशन को सही मार्क करें. साथ ही सेव विकल्प को चुनें. इसके बाद घर का विवरण, सामान्य जानकारियां, सुविधाएं और परिसंपत्तियां की जानकारी से संबंधित सवालों का जवाब दें. साथ ही आपकी ओर से भरी गई जानकारी को चेक करने के साथ सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए SE ID प्राप्त होगा, जो H से शुरू होगा, जिसमें 11 नंबरों की संख्या (HXXXXXXXXXXX) होगी. इस Self Enumeration ID को नोट कर सुरक्षित रख लें. ऐसे में जब प्रगणक आपके घर आएंगे तो उनको ये SE ID देना होगा.

स्वगणना के समय ये बात ध्यान रखें: स्व-गणना (Self Enumeration) के कार्य की अवधि 10 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2026 तक होनी है. इस सुविधा के तहत परिवारों को पहली बार वेब पोर्टल https://se.census.gov.in के जरिए खुद अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प दिया गया है. स्व-गणना के लिए परिवार के मुखिया का नाम और एक मोबाइल नम्बर दर्ज करना अनिवार्य है. एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल सिर्फ एक ही परिवार के लिए किया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज किया गया परिवार के मुखिया का नाम बाद में बदला नहीं जा सकेगा.