CENSUS 2027: इन सरल स्टेप से आप खुद कर सकते हैं स्वगणना, जनगणना वालों का काम होगा आसान
उत्तराखंड में 10 अप्रैल से स्वगणना प्रक्रिया शुरू होगी, जनगणना के पहले चरण में 25 अप्रैल से मकान सूचीकरण और उनकी गणना शुरू होगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 9, 2026 at 2:15 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना 2027 का काउंटडाउन शुरू हो गया है. जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाना है. पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होने के साथ ही जनता को अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने को लेकर स्वगणना (Self Enumeration) का विकल्प भी दिया गया है. इस पर जनगणना विभाग, विशेष जोर दे रहा है, क्योंकि स्वगणना होने से घर-घर सर्वे करने जाने वाले प्रगणकों (Enumerators) को काफी आसानी होगी. इसके लिए भारत सरकार ने वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जिसके जरिए जनता स्वगणना कर सकती है. आखिर कैसी है स्वगणना की प्रक्रिया, कौन-कौन से स्टेप को करना होगा फॉलो? देखिए इस खास रिपोर्ट में...
10 अप्रैल से शुरू होगी स्वगणना प्रक्रिया: उत्तराखंड में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 25 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है. उससे करीब 15 दिन पहले यानी 10 अप्रैल से स्वगणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया शुरू हो रही है जो 24 अप्रैल तक चलेगी. ऐसे में जनता, जनगणना 2027 में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर स्वगणना कर सकती है. स्वगणना के लिए जनता, जनगणना 2027 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्वगणना कर सकती है. उत्तराखंड राज्य में प्रथम नागरिक के रूप में 10 अप्रैल को राज्यपाल और मुख्यमंत्री जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकान की स्वगणना करेंगे.
स्वगणना (Self Enumeration) के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? सेंसस 2027 की ऑफिशियलल वेबसाइट (se.census.gov.in) पर विजिट करें. अपना स्टेट सिलेक्ट करें और फिर कैप्चा कोड को भरने के बाद वेरिफाई & प्रोसीड पर क्लिक करे. इसके बाद अलग पेज खुलेगा. इसमें परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, अगर ईमेल आईडी है तो वो भी भरें और फिर वेरिफाई & प्रोसीड पर क्लिक करें. इस प्रक्रिया के बाद मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा. साथ ही नया पेज खुलेगा. इसमें आपको अपनी भाषा का चयन करना है, जिस भाषा में सवालों का जवाब देना चाहते हैं. साथ ही मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को भरें. इसके बाद वेरिफाई ओटीपी पर क्लिक करें. इन सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद स्वगणना से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे.
देश में 15 साल बाद हो रही है जनगणना: देश में साल 2011 के 15 साल बाद जनगणना होने जा रही है. खास बात ये है कि पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है. इसके साथ ही भारत सरकार ने पहली बार जनगणना में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वगणना का विकल्प रखा है. हालांकि, स्वगणना करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके तमाम फायदे हैं. मुख्य रूप से जनगणना के दौरान जनता को सवालों के जवाब नहीं देने होंगे. साथ ही उनका समय भी बचेगा, जनगणना करने आए प्रगणकों को सवालों के जवाब भरने में आसानी होगी. जनगणना 2027 से पहले सरकार के पास राज्य के निवासियों का एक अनुमानित आंकड़ा मिल जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश में मकानों की संख्या और कच्चे व पक्के श्रेणी की जानकारी मिल सकेगी.
पांच चरणों में पूछे गए सवालों का जवाब देकर कर सकेंगे स्वगणना: स्वगणना के लिए रजिस्टर्ड होने के बाद पांच चरणों में सवाल पूछे जाएंगे. इसमें स्थान का विवरण, घर का विवरण, सामान्य जानकारियां, सुविधाएं और परिसंपत्तियां की जानकारी शामिल है. स्थान के विवरण में किस जिले में रहते हैं, उसको सिलेक्ट करें और पिन कोड भरें. साथ ही अपना पता भरने के साथ ही दिख रहे मैप पर अपने घर के लोकेशन को सही मार्क करें. साथ ही सेव विकल्प को चुनें. इसके बाद घर का विवरण, सामान्य जानकारियां, सुविधाएं और परिसंपत्तियां की जानकारी से संबंधित सवालों का जवाब दें. साथ ही आपकी ओर से भरी गई जानकारी को चेक करने के साथ सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए SE ID प्राप्त होगा, जो H से शुरू होगा, जिसमें 11 नंबरों की संख्या (HXXXXXXXXXXX) होगी. इस Self Enumeration ID को नोट कर सुरक्षित रख लें. ऐसे में जब प्रगणक आपके घर आएंगे तो उनको ये SE ID देना होगा.
स्वगणना के समय ये बात ध्यान रखें: स्व-गणना (Self Enumeration) के कार्य की अवधि 10 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2026 तक होनी है. इस सुविधा के तहत परिवारों को पहली बार वेब पोर्टल https://se.census.gov.in के जरिए खुद अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प दिया गया है. स्व-गणना के लिए परिवार के मुखिया का नाम और एक मोबाइल नम्बर दर्ज करना अनिवार्य है. एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल सिर्फ एक ही परिवार के लिए किया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज किया गया परिवार के मुखिया का नाम बाद में बदला नहीं जा सकेगा.
भाषा के चयन में सावधानी बरतें: इसके साथ ही भाषा का चयन भी काफी सावधानी से करना होगा, क्योंकि एक बार ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा. स्व-गणना की पूरी प्रक्रिया में केवल 15 से 20 मिनट का समय लगेगा. जनगणना से सम्बन्धित जानकारी गोपनीय रखी जायेगी. वहीं, ज्यादा जानकारी देते हुए जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि-
उत्तराखंड राज्य में 10 अप्रैल से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. स्वगणना करने का फायदा ये है कि जब प्रगणक (Enumerator) घर घर आएंगे, उस दौरान जानकारी परिवार से लेने और ऑनलाइन फीड करने में करीब 20 मिनट का समय लगेगा.
अगर जनता स्वगणना पहले ही कर लेती है, तो प्रगणक को सिर्फ SE ID देना होगा, जिससे प्रगणक के जनगणना एप पर पूरी जानकारी डाउनलोड हो जाएगी. ऐसे में प्रगणक को सिर्फ भरी गई जानकारियों को ही पुष्टि करनी होगी. इससे प्रगणक के साथ ही जनता का भी समय बचेगा.
-इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय-
साथ ही निदेशक ने कहा कि-
अगर उत्तराखंड की बड़ी संख्या में जनता स्वगणना करती है, तो इससे देश भर में एक बड़ा संदेश जाएगा कि उत्तराखंड जो एक पर्वतीय राज्य है, उसकी डिजिटल लिटरेसी काफी बेहतर है. साथ ही बताया कि जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, या फिर जो इंटरनेट इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हैं, वो किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से या फिर अपने किसी जानकार से भी स्वगणना करवा सकते हैं. क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी. इसके अलावा, कोई भी कहीं से भी स्वगणना का हिस्सा बन सकता है. हालांकि, उस व्यक्ति को गूगल अर्थ मैप पर अपने घर की लोकेशन को पिन करना होगा.
-इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय-
जनगणना सचिव दीपक गैरोला ने कहा कि-
स्वगणना के लिए परिवार के मुखिया का नाम और उसके मोबाइल नंबर की जरूरत होगी, जिससे वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है. इसके बाद जिला, पिन कोड और एड्रेस भरना होगा. साथ ही तय किए गए 33 सवालों के जवाब भरने होंगे, जो परिवार की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाएंगे. स्वगणना की सुविधा वैकल्पिक है जरूरी नहीं है कि सभी को करना ही करना है.
-दीपक गैरोला, सचिव, जनगणना-
दीपक गैरोला बताते हैं कि बावजूद इसके स्वगणना को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि जितनी आसानी से व्यक्ति खुद सवालों का जवाब भर सकता है, वो किसी और के सवाल पूछने पर थोड़ा हिचकिचाता है. ऐसे में जब प्रगणक आएंगे, तो भरी हुई जानकारी की पुष्टि करने के बाद सबमिट कर देंगे.
1872 में पहली बार हुई थी जनगणना: भारत में सबसे पहले जनगणना साल 1872 में हुई थी. आजादी के बाद साल 1951 में पहली जनगणना सम्पन्न हुई थी. हालांकि, साल 2020 में कोरोना की दस्तक के चलते जनगणना- 2021 नहीं की जा सकी. जनगणना-2027, भारत की 16वीं जनगणना और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी. इसके साथ ही जनगणना- 2027 में जातिगत जनगणना भी की जायेगी. ये जनगणना कई मामलों में ऐतिहासिक एवं विशेष रहने वाली है. क्योंकि पहली बार पूरी जनगणना प्रक्रिया शत-प्रतिशत डिजिटल माध्यम से की जाएगी. जनगणना कार्य पूरी तरह से मोबाइल एप्लिकेशन आधारित होगा. प्रगणक (Enumerator) और पर्यवेक्षक (Supervisor) अपने खुद के मोबाइल फोन के जरिए आंकड़ों को एकत्र करेंगे. साथ ही जनगणना के संचालन, पर्यवेक्षण और प्रबन्धन के लिए "जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली" (CMMS Portal) का इस्तेमाल किया जाएगा.
स्वगणना (Self Enumeration) के दौरान 33 सवालों के देने होंगे जवाब: स्वगणना के दौरान जिन 33 सवालों के जवाब देने होंगे उनमें भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना नंबर), मकान नंबर, मकान के फर्श में इस्तेमाल प्रमुख सामग्री, मकान के दीवार में इस्तेमाल प्रमुख सामग्री, मकान के छत में इस्तेमाल प्रमुख सामग्री, मकान के उपयोग, मकान की हालत का विवरण भरना होगा.
इसके बाद परिवार क्रमांक, परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, क्या परिवार का मुखिया एससी/ एसटी/ अन्य से संबंधित है, मकान के स्वामित्व की स्थिति का विवरण देना होगा.
फिर परिवार के पास रहने के लिए कमरों की संख्या, परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या, पेयजल का मुख्य स्रोत, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौचालय की सुलभता, शौचालय का प्रकार और गंदे पानी की निकासी की जानकारी देनी होगी.
ये जवाब देने के बाद स्रानगृह की उपलब्धता, रसोईघर और LPG/PNG कनेक्शन, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, क्या रेडियो/ट्रांजिस्टर है, क्या टेलीविजन है, इंटरनेट सुविधा क्या है, क्या लैपटॉप/कंप्यूटर है, क्या टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन है, क्या साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड आदि हैं, क्या कार/जीप/वैन हैं, परिवार में खाए जाने वाले मुख्य अनाज और आखिर में मोबाइल नंबर देना होगा.
2001 में इतनी थी उत्तराखंड की जनसंख्या: उत्तराखंड राज्य भारत का उत्तरी राज्य है. ये हिमालयी राज्य कहलाता है. उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी. 2001 में यहां पहली बार जनगणना हुई थी. 2001 की जनगणना के अनुसार तब उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 84,89,349 थी. तब राज्य में 43,25,924 पुरुष और 41,63,425 महिलाएं थीं.
2011 में 1 करोड़ को पार कर गई थी राज्य की जनसंख्या: उत्तराखंड में दूसरी बार जनगणना 2011 में हुई थी. इस जनगणना में पता चला था कि राज्य पॉपुलेशन 1 करोड़ पार कर गई है. 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या तब 1,00,86,292 थी. इसमें पुरुष जनसंख्या 51,37,773 और महिला जनसंख्या 49,48,519 थी. 2001-2011 के दौरान राज्य की दशकीय विकास दर 18.81% रही थी.
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