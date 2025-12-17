ETV Bharat / bharat

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने नाविकों की भर्ती को लेकर एडवाइजरी जारी की

नई दिल्ली: यह पाया गया है कि कई नाविक विदेशी जहाजों पर नौकरी देने के बहाने बिना इजाजत भर्ती और प्लेसमेंट एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी, गुमराह करने और पैसे के शोषण का शिकार हो रहे हैं. इसको लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) ने 10 पॉइंट की एडवाइजरी जारी की है.

ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए DGS की एडवाइजरी, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत के पास है. इसमें नाविकों को बिना इजाजत एजेंसियों से बचने और सिर्फ रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज लाइसेंस (RPSL) कंपनियों के जरिए ही प्लेसमेंट पक्का करने का सुझाव दिया गया है. एडवाइजरी में कहा गया है, "रजिस्टर्ड RPSL की नकल करने से बचने और समुद्री सर्विस अपडेट के लिए मास्टर चेकर्स को रेगुलर चेक करने के लिए और सावधानी बरतनी चाहिए."

RPSL,डीजीएस द्वारा भारतीय नाविकों को जहाजों पर नौकरी के लिए भर्ती करने वाली एजेंसियों के लिए एक जरूरी सर्टिफिकेशन है, जो नैतिक व्यवहार, नाविकों की सुरक्षा (जैसे वापस भेजना), और MLC 2006 स्टैंडर्ड का पालन पक्का करता है, जिसके लिए DGS को रेगुलर रिपोर्ट करना और पालन न करने पर पेनल्टी लगाना जरूरी है.

नाविकों और उनके माता-पिता को सलाह

DGS की तरफ से जारी 10-पॉइंट्स की एडवाइजरी के मुताबिक नाविकों और उनके माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें और किसी भी तरह की बातचीत शुरू करने से पहले किसी भी रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट सर्विसेज लाइसेंस कंपनी का रियल टाइम स्टेटस वेरिफाई कर लें.

एडवाइजरी में कहा गया है, “डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने अपनी वेबसाइट पर एक लाइव और लगातार अपडेट होने वाला सिस्टम उपलब्ध कराया है, जो दिखाता है कि कोई RPSL वैलिड है, इनवैलिड है या टेम्पररी तौर पर ब्लॉक है. यह जरूरी है कि नाविक सिर्फ वैलिड RPSL कंपनियों के साथ ही जुड़ें. इनवैलिड या टेम्पररी तौर पर ब्लॉक की गई RPSL कंपनियों के साथ कोई बातचीत, डॉक्यूमेंट जमा करना, नौकरी के ऑफर स्वीकार करना या फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नाविकों को काफी रिस्क हो सकता है और वे बिना रेगुलेटरी प्रोटेक्शन के रह जाते हैं.”

पीड़ितों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है

एडवाइजरी के मुताबिक जिन नाविकों को बिना इजाजत वाली एजेंसियां ​​भर्ती करती हैं, उन्हें दुर्घटनाओं, चोटों, मेडिकल इमरजेंसी और फंसे होने के दौरान मदद न मिलने जैसी आम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

सैलरी या मुआवजे के झगड़ों में भी कोई दखल नहीं होता. एडवाइजरी के मुताबिक ऐसी बिना इजाजत वाली एजेंसियां ​​नाविकों की मौत होने पर जिम्मेदारी से बचती हैं, जिसमें शव या मुआवजे का इंतजाम न कर पाना भी शामिल है.

बिना इजाजत वाले चैनलों से जुड़े मामलों में DGS के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमाएं भी हैं. एडवाइजरी में कहा गया है, “बिना रजिस्टर्ड एजेंटों से मिली समुद्री सर्विस अमान्य है और इसे DGS ई-गवर्नेंस सिस्टम में अपलोड नहीं किया जा सकता.”