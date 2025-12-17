डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने नाविकों की भर्ती को लेकर एडवाइजरी जारी की
जिन नाविकों को बिना इजाजत वाली एजेंसियां भर्ती करती हैं, वे इमरजेंसी और फंसे होने पर मदद न मिलने जैसी दिक्कतों का सामना करते हैं.
Published : December 17, 2025 at 5:06 PM IST
नई दिल्ली: यह पाया गया है कि कई नाविक विदेशी जहाजों पर नौकरी देने के बहाने बिना इजाजत भर्ती और प्लेसमेंट एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी, गुमराह करने और पैसे के शोषण का शिकार हो रहे हैं. इसको लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) ने 10 पॉइंट की एडवाइजरी जारी की है.
ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए DGS की एडवाइजरी, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत के पास है. इसमें नाविकों को बिना इजाजत एजेंसियों से बचने और सिर्फ रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज लाइसेंस (RPSL) कंपनियों के जरिए ही प्लेसमेंट पक्का करने का सुझाव दिया गया है. एडवाइजरी में कहा गया है, "रजिस्टर्ड RPSL की नकल करने से बचने और समुद्री सर्विस अपडेट के लिए मास्टर चेकर्स को रेगुलर चेक करने के लिए और सावधानी बरतनी चाहिए."
RPSL,डीजीएस द्वारा भारतीय नाविकों को जहाजों पर नौकरी के लिए भर्ती करने वाली एजेंसियों के लिए एक जरूरी सर्टिफिकेशन है, जो नैतिक व्यवहार, नाविकों की सुरक्षा (जैसे वापस भेजना), और MLC 2006 स्टैंडर्ड का पालन पक्का करता है, जिसके लिए DGS को रेगुलर रिपोर्ट करना और पालन न करने पर पेनल्टी लगाना जरूरी है.
नाविकों और उनके माता-पिता को सलाह
DGS की तरफ से जारी 10-पॉइंट्स की एडवाइजरी के मुताबिक नाविकों और उनके माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें और किसी भी तरह की बातचीत शुरू करने से पहले किसी भी रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट सर्विसेज लाइसेंस कंपनी का रियल टाइम स्टेटस वेरिफाई कर लें.
एडवाइजरी में कहा गया है, “डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने अपनी वेबसाइट पर एक लाइव और लगातार अपडेट होने वाला सिस्टम उपलब्ध कराया है, जो दिखाता है कि कोई RPSL वैलिड है, इनवैलिड है या टेम्पररी तौर पर ब्लॉक है. यह जरूरी है कि नाविक सिर्फ वैलिड RPSL कंपनियों के साथ ही जुड़ें. इनवैलिड या टेम्पररी तौर पर ब्लॉक की गई RPSL कंपनियों के साथ कोई बातचीत, डॉक्यूमेंट जमा करना, नौकरी के ऑफर स्वीकार करना या फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नाविकों को काफी रिस्क हो सकता है और वे बिना रेगुलेटरी प्रोटेक्शन के रह जाते हैं.”
पीड़ितों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है
एडवाइजरी के मुताबिक जिन नाविकों को बिना इजाजत वाली एजेंसियां भर्ती करती हैं, उन्हें दुर्घटनाओं, चोटों, मेडिकल इमरजेंसी और फंसे होने के दौरान मदद न मिलने जैसी आम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
सैलरी या मुआवजे के झगड़ों में भी कोई दखल नहीं होता. एडवाइजरी के मुताबिक ऐसी बिना इजाजत वाली एजेंसियां नाविकों की मौत होने पर जिम्मेदारी से बचती हैं, जिसमें शव या मुआवजे का इंतजाम न कर पाना भी शामिल है.
बिना इजाजत वाले चैनलों से जुड़े मामलों में DGS के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमाएं भी हैं. एडवाइजरी में कहा गया है, “बिना रजिस्टर्ड एजेंटों से मिली समुद्री सर्विस अमान्य है और इसे DGS ई-गवर्नेंस सिस्टम में अपलोड नहीं किया जा सकता.”
नाविक सप्लाई करने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है
भारत में नाविकों की अच्छी-खासी संख्या है, अनुमान है कि एक्टिव नाविकों की संख्या लगभग 2.85 से 3 लाख है, जिनमें से कम से कम 80 प्रतिशत भारतीय नाविक विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करते हैं.
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वॉटरवेज के अनुसार भारत अब दुनिया भर के 12 प्रतिशत नाविक देता है और दुनिया की मैरीटाइम इंडस्ट्री को सबसे अधिक नाविक सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है.
फ्रॉड रिक्रूटमेंट प्रोसेस से मैरीटाइम सेक्टर को नुकसान हो रहा है
शिपिंग के डायरेक्टर जनरल श्याम जगन्नाथन ने कहा, “इंडियन मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृत काल विजन 2047 में बताए गए मुख्य परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को पाने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें देश दुनिया भर के नाविकों के पूल में अभी के 12 प्रतिशत से 20 प्रतिशत योगदान देना चाहता है.”
जगन्नाथन के अनुसार रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फ्रॉड से दुनिया भर में मैरीटाइम सेक्टर को काफी नुकसान हो रहा है और यह उन सीफेयरर्स की सेफ्टी और वेलबीइंग के लिए एक बड़ा खतरा है जिन पर शिपिंग इंडस्ट्री निर्भर करती है.
जगन्नाथन ने कहा, "शिपिंग के डायरेक्टर जनरल भारत में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं. इसके लिए वे उन रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जो फ्रॉड तरीके से सर्विस चार्ज मांगते हैं और सीफेयरर्स को उनसे होने वाले रिस्क के बारे में बताने के लिए कैंपेन चला रहे हैं."
उन्होंने बताया कि इन कोशिशों के तहत 2017 से DG शिपिंग इंटरनेशनल सीफेयरर्स वेलफेयर एंड असिस्टेंस नेटवर्क (ISWAN) के साथ मिलकर एक कैंपेन चला रहा है ताकि भारतीय सीफेयरर्स को अनरजिस्टर्ड एजेंसियों के साथ साइन अप करने से रोका जा सके और समुद्र में सुरक्षित रूप से नौकरी खोजने के लिए सबसे अच्छे तरीकों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके.
