दीपू दास हत्या मामला, VHP ने सिलीगुड़ी में बांग्लादेश वीजा सेंटर पर जड़ा ताला, कोलकाता में प्रदर्शन

बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के विरोध में सिलीगुड़ी विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat )

कोलकाता/ सिलीगुड़ी: अशांत बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बंगाली हिंदू दीपू चंद्र दास को पीटकर जिंदा जलाने की घटना से पूरी दुनिया गुस्से में है. कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ. इसका असर पश्चिम बंगाल में भी देखा गया. दीपू दास की मौत का विरोध कर रहे वीएचपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सिलीगुड़ी के बीचों-बीच सेवक रोड पर बने बांग्लादेश वीजा एप्लीकेशन सेंटर को बंद करा दिया. इस घटना से सिलीगुड़ी शहर में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो गया. पिछले हफ़्ते बांग्लादेश के भालुका में एक गारमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी दीपू चंद्र दास को भीड़ मारा और फिर सड़क पर लटकाकर जिंदा जला दिया गया. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा भड़क गया. यूनुस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं. हालांकि, जैसे ही पश्चिमी मीडिया ने इस घटना की बुराई करना शुरू किया, बांग्लादेशी पुलिस प्रशासन ने सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया लेकिन क्या यह काफी है? यह सवाल बना हुआ है. इस स्थिति में पश्चिम बंगाल के लोगों ने अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार बढ़ती अशांति और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है. बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के विरोध में कोलकाता विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat) सोमवार सुबह दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ सिलीगुड़ी में अलग-अलग चरणों में विरोध और प्रदर्शन शुरू हुए. बंगीय हिंदू जागरण मंच ने रविवार रात से विरोध प्रदर्शन शुरू किया. उन्होंने शहर में मशाल जुलूस निकाला और मांग की कि भारत में बांग्लादेशियों के लिए सभी तरह की मेडिकल, पढ़ाई और दूसरी सुविधाएं बंद की जाएं. विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे पर सड़कों पर उतर आई. विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने सबसे पहले बाघाजतिन पार्क ग्राउंड से विरोध मार्च निकाला. जुलूस कचहरी रोड से होते हुए हाशमी चौक पहुंचा. वहां संगठन के सदस्यों ने सड़क जाम कर दिया. पुलिस के जाम हटाने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कथित तौर पर बिधान रोड से मार्च निकाला और सेवक रोड पर बांग्लादेश वीजा एप्लीकेशन सेंटर को घेर लिया और प्रदर्शन किया.