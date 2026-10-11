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'अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाए दिपके', मां ने दिल्ली पुलिस पर लगाए आरोप

पुलिस ने कहा, उनके परिवार में हुई मौत की जानकारी दिपके को तुरंत दे दी गई थी.

Anita Dipke
सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके की मां अनीता दिपके (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2026 at 1:14 PM IST

4 Min Read
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मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दिपके के परिवार ने रविवार को आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रिहा नहीं किया. अब से थोड़ी देर पहले उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. हालांकि, कोर्ट के आदेश के बाद दिपके को भी रिहा कर दिया गया है. इसके बाद दिपके ने कहा कि वह अपना घर जा रहे हैं.

दिपके की मां अनीता भगवान दिपके ने सरकार की कड़ी आलोचना की है. अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अभिजीत को उसकी अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोककर "बहुत बड़ा काम" किया है. परिवार पहले से ही दादी के गुजरने का दुख मना रहा था, और अंतिम संस्कार के समय अभिजीत की गैर-मौजूदगी ने उन्हें और अधिक भावनात्मक तकलीफ पहुंचाई. परिवार को आखिरी पल तक उम्मीद थी कि अभिजीत आ जाएगा, लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी.

दरअसल, शनिवार को राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पहले, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका के साथ दिपके को हिरासत में लिया और बाद में प्रिवेंटिव अरेस्ट (एहतियाती गिरफ्तारी) में ले लिया. तीनों को रविवार को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे एक साल तक "शांति भंग" नहीं करेंगे.

सीजेपी फाउंडर की दादी सावित्रीबाई शंकरराव दिपके (85) का शनिवार को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और रविवार सुबह उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार से पहले परिवार के एक सदस्य ने पत्रकारों को बताया, "दादी के निधन के बाद हमने दिल्ली पुलिस से अभिजीत को रिहा करने की कई बार गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने उसे रिहा नहीं किया."

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि अभिजीत को उनकी दादी की मौत और अंतिम संस्कार के समय के बारे में तुरंत जानकारी दे दी गई थी, और उन्होंने उनके गृहनगर जाने के लिए हर संभव मदद की पेशकश की थी. इन दावों को खारिज करते हुए अभिजीत के चाचा विलास दिपके ने आरोप लगाया, "मैंने दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़कर कम से कम 10 बार गुहार लगाई कि अभिजीत को रिहा कर दिया जाए ताकि वह अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, क्योंकि हम उसका इंतजार कर रहे थे. हालांकि उसे आखिरकार आज रिहा कर दिया गया, लेकिन तब तक वह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बहुत देर हो चुकी थी."

संभाजीनगर में रहने वाले दिपके परिवार को शनिवार को दोपहर करीब 12:00 बजे यह खबर मिली, जिसके बाद वे तुरंत हिंगोली के लिए निकल पड़े. उस समय उन्हें उम्मीद थी कि दिल्ली में पुलिस कस्टडी में बंद अभिजीत दिपके को अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव जाने की इजाजत मिल जाएगी. लेकिन दिल्ली पुलिस ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिससे परिवार ने नाराजगी जाहिर की.

विलास ने कहा कि उनका भतीजा कम से कम अपनी दादी की अस्थियां लेने के लिए तो मौजूद रह सकेगा. सीजेपी ने रविवार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अपनी अपील दोहराई है, जबकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और राजधानी में 30,000 से अधिक पुलिस और पैरामिलिट्री जवान तैनात हैं. सीजेपी और विपक्षी पार्टियां वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही हैं.

ये भी पढ़ें : CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी का निधन, परिवार में शोक की लहर

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अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे दिपके
दिपके की मां दिल्ली पुलिस पर आरोप
DIPKE DENIED PERMISSION

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