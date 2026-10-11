'अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाए दिपके', मां ने दिल्ली पुलिस पर लगाए आरोप
पुलिस ने कहा, उनके परिवार में हुई मौत की जानकारी दिपके को तुरंत दे दी गई थी.
Published : October 11, 2026 at 1:14 PM IST
मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दिपके के परिवार ने रविवार को आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रिहा नहीं किया. अब से थोड़ी देर पहले उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. हालांकि, कोर्ट के आदेश के बाद दिपके को भी रिहा कर दिया गया है. इसके बाद दिपके ने कहा कि वह अपना घर जा रहे हैं.
दिपके की मां अनीता भगवान दिपके ने सरकार की कड़ी आलोचना की है. अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अभिजीत को उसकी अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोककर "बहुत बड़ा काम" किया है. परिवार पहले से ही दादी के गुजरने का दुख मना रहा था, और अंतिम संस्कार के समय अभिजीत की गैर-मौजूदगी ने उन्हें और अधिक भावनात्मक तकलीफ पहुंचाई. परिवार को आखिरी पल तक उम्मीद थी कि अभिजीत आ जाएगा, लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी.
दरअसल, शनिवार को राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पहले, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका के साथ दिपके को हिरासत में लिया और बाद में प्रिवेंटिव अरेस्ट (एहतियाती गिरफ्तारी) में ले लिया. तीनों को रविवार को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे एक साल तक "शांति भंग" नहीं करेंगे.
सीजेपी फाउंडर की दादी सावित्रीबाई शंकरराव दिपके (85) का शनिवार को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और रविवार सुबह उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार से पहले परिवार के एक सदस्य ने पत्रकारों को बताया, "दादी के निधन के बाद हमने दिल्ली पुलिस से अभिजीत को रिहा करने की कई बार गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने उसे रिहा नहीं किया."
Watch | Parents of Cockroach Janta Party founder Abhijeet Dipke leave Chhatrapati Sambhajinagar for Hingoli following death of his grandmother. Her last rites are scheduled for tomorrow between 10 am and 11 am. @abhijeet_dipke https://t.co/WqInVCcTum— United News of India (@uniindianews) October 10, 2026
दिल्ली पुलिस ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि अभिजीत को उनकी दादी की मौत और अंतिम संस्कार के समय के बारे में तुरंत जानकारी दे दी गई थी, और उन्होंने उनके गृहनगर जाने के लिए हर संभव मदद की पेशकश की थी. इन दावों को खारिज करते हुए अभिजीत के चाचा विलास दिपके ने आरोप लगाया, "मैंने दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़कर कम से कम 10 बार गुहार लगाई कि अभिजीत को रिहा कर दिया जाए ताकि वह अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, क्योंकि हम उसका इंतजार कर रहे थे. हालांकि उसे आखिरकार आज रिहा कर दिया गया, लेकिन तब तक वह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बहुत देर हो चुकी थी."
The information regarding the demise of Abhijeet’s grandmother was promptly conveyed to him with due sensitivity. He was also informed of the scheduled funeral time and offered all possible assistance to facilitate his travel to his hometown on humanitarian grounds, however he denied to avail the same.— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026
संभाजीनगर में रहने वाले दिपके परिवार को शनिवार को दोपहर करीब 12:00 बजे यह खबर मिली, जिसके बाद वे तुरंत हिंगोली के लिए निकल पड़े. उस समय उन्हें उम्मीद थी कि दिल्ली में पुलिस कस्टडी में बंद अभिजीत दिपके को अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव जाने की इजाजत मिल जाएगी. लेकिन दिल्ली पुलिस ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिससे परिवार ने नाराजगी जाहिर की.
Heading back to my village to be with my family during this moment of grief. Saurav and Ashu will address a press conference shortly in Delhi. The CJP will neither back down nor be intimidated. October 10 will go down as the beginning of the end of this dictatorship.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 11, 2026
विलास ने कहा कि उनका भतीजा कम से कम अपनी दादी की अस्थियां लेने के लिए तो मौजूद रह सकेगा. सीजेपी ने रविवार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अपनी अपील दोहराई है, जबकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और राजधानी में 30,000 से अधिक पुलिस और पैरामिलिट्री जवान तैनात हैं. सीजेपी और विपक्षी पार्टियां वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही हैं.
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