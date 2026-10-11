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'अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाए दिपके', मां ने दिल्ली पुलिस पर लगाए आरोप

सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके की मां अनीता दिपके ( IANS )

मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दिपके के परिवार ने रविवार को आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रिहा नहीं किया. अब से थोड़ी देर पहले उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. हालांकि, कोर्ट के आदेश के बाद दिपके को भी रिहा कर दिया गया है. इसके बाद दिपके ने कहा कि वह अपना घर जा रहे हैं.

दिपके की मां अनीता भगवान दिपके ने सरकार की कड़ी आलोचना की है. अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अभिजीत को उसकी अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोककर "बहुत बड़ा काम" किया है. परिवार पहले से ही दादी के गुजरने का दुख मना रहा था, और अंतिम संस्कार के समय अभिजीत की गैर-मौजूदगी ने उन्हें और अधिक भावनात्मक तकलीफ पहुंचाई. परिवार को आखिरी पल तक उम्मीद थी कि अभिजीत आ जाएगा, लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी.

दरअसल, शनिवार को राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पहले, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका के साथ दिपके को हिरासत में लिया और बाद में प्रिवेंटिव अरेस्ट (एहतियाती गिरफ्तारी) में ले लिया. तीनों को रविवार को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे एक साल तक "शांति भंग" नहीं करेंगे. सीजेपी फाउंडर की दादी सावित्रीबाई शंकरराव दिपके (85) का शनिवार को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और रविवार सुबह उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार से पहले परिवार के एक सदस्य ने पत्रकारों को बताया, "दादी के निधन के बाद हमने दिल्ली पुलिस से अभिजीत को रिहा करने की कई बार गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने उसे रिहा नहीं किया."