'लोकतंत्र में चल रहा नए किस्म का प्रयोग, MGB की हार जमीनी हकीकत से परे', चुनाव परिणाम के बाद बोले दीपांकर

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हाल मिली है. इस हार को माले के महासचिव दिपांकर ने अविश्वनीय बताया है.

दीपांकर भट्टाचार्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 16, 2025 at 6:32 PM IST

पटना: बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव वाम दलों भाकपा (माले), माकपा और भाकपा के लिए बेहद निराशाजनक रहा. महागठबंधन के प्रमुख घटक के रूप में चुनाव मैदान में उतरे लेफ्ट ने कुल 33 सीटों पर दांव लगाया था, लेकिन नतीजों में उसके हिस्से सिर्फ तीन सीटें आईं. इनमें से दो सीटें CPIML और एक सीट CPM के खाते में गई. बिहार विधानसभा चुनाव में CPI का खाता नहीं खुल पाया. परिणामों के बाद वाम दलों में आत्ममंथन शुरू हो गया है. CPIML महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पार्टी नेताओं के साथ बैठक की.

माले को 2 सीट पर मिली जीत: विधानसभा चुनाव में CPIML नाम 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे लेकिन केवल दो सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई. पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से संदीप सौरव और काराकाट विधानसभा क्षेत्र से अरुण कुमार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे. अगिआंव विधानसभा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रकाश 98 वोटों से चुनाव हार गए. दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि 18 सीटों पर पार्टी की हार हुई है. पार्टी की हार की समीक्षा को लेकर बैठक करेगी.

दीपांकर भट्टाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव, CPIML (ETV Bharat)

प्रत्याशियों के साथ माले की बैठक: पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य की अध्यक्षता में पार्टी के सभी प्रत्याशियों की बैठक हुई. दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी 18 नवंबर से 24 नवंबर तक एक हफ्ते तक सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर चुनाव की समीक्षा करेंगे. जिन इलाकों में पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है, वहां के मतदाताओं को आभार प्रकट किया जाएगा. जहां पर हमारे प्रत्याशी की हार हुई है वहां पर हार के कारण की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद 28 से 30 नवंबर 3 दिन पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी. 1 दिसंबर को राज्य कमेटी की बैठक होगी तो आगे यह बैठकों का सिलसिला चलेगा.

ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं: पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी. यह रिजल्ट उनकी उम्मीद और समझ से परे हैं. ऐसे चुनाव परिणाम को समझना भी बहुत कठिन है, क्योंकि यह उम्मीद से बिल्कुल अलग और अननैचुरल चुनाव परिणाम है.

दीपांकर भट्टाचार्या (ETV Bharat)

SIR भी कारण: दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कुछ बातें उन लोगों के सामने आईं थीं, इस चुनाव परिणाम का एक कारण SIR भी है. बड़े तौर पर पहली बार देश में एक ऐसा चुनाव हुआ जहां चुनाव से ठीक पहले SIR के माध्यम से पूरे मतदाता सूची का संशोधन किया गया. 70 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए. बहुत संख्या में ऐसे लोग भी थे जो बूथ पर वोट देने के लिए पहुंचे तब पता चला कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है. चुनाव से पहले मतदाता सूची से 70 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटा जाना कोई साधारण बात नहीं है.

नए मतदाता की संख्या पर सवाल: विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने को लेकर भी दीपांकर भट्टाचार्य ने सवाल किया. उन्होंने कहा कि SIR के बाद 22 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए. इसके बाद ठीक विधानसभा चुनाव से पहले लगभग चार लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए. यह एक चौंकाने वाला है आंकड़ा है, जिसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिला.

दीपांकर भट्टाचार्या (ETV Bharat)
सरकारी योजना पर सवाल: दीपांकर भट्टाचार्य ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार सरकार ने चुनाव से पहले कई लोक लुभावना वादे किए. कई योजनाओं की शुरुआत चुनाव की अधिसूचना से ठीक पहले किया गया. चुनाव से ठीक पहले जीविका समूह की महिलाओं के खाते में ₹10000 देने की घोषणा हुई और वह पैसा मतदान के दौरान महिलाओं के खाते में दिए जा रहे थे.

"यह भारत के लोकतंत्र में एक नई किस्म का प्रयोग है जिसमें चुनाव के बीच में मतदाताओं को पैसा दिया जा रहा हो. ऐसा कोई उदाहरण पहले नहीं देखने को मिला. अगर ऐसा ही उदाहरण बनता रहा तो आगे भी इस तरीके की घोषणाएं और योजनाएं लाई जाएंगी और पैसे बांटे जाएंगे. बिहार सरकार के द्वारा देश में इस तरीके का नया प्रयोग किया गया है जिस पर हम लोग अब सोचेंगे."- दीपांकर भट्टाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव, CPIML

30 हजार करोड़ का खेला: दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि, "सत्ता में बैठे लोग लोगों के बीच पैसे बांटने का खेल यदि करेंगे तो विपक्ष क्या कर सकता है. बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 30,000 करोड़ रुपए लोगों के बीच बांटे गए. जब सत्ताधारी दल के द्वारा इस तरीके से पैसे बांटने का खेल खेला जाएगा तो आखिर नतीजा क्या होगा, इन तमाम बातों की समीक्षा हो रही है.

वोटों में गिरावट नहीं: दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव में CPIML के वोटों में कोई कमी नहीं हुई है. उनकी पार्टी को 14 लाख से अधिक वोट मिले हैं. लेकिन चुनाव का जो सिस्टम है उसमें वोट और सीट में कोई तालमेल नहीं दिख रहा. इस सिस्टम की यह विडंबना है कि कभी कम वोट लाकर ज्यादा सीट जीत जाते हैं और कभी ज्यादा वोट लाकर कम सीट मिलती है. सबसे ज्यादा वोट शेयर आरजेडी के पास है, लेकिन सीट केवल 25 है. हमारी पार्टी को भी तीन प्रतिशत वोट मिला है, लेकिन केवल दो सीट मिल पाया. प्रतिशत में देखा जाए तो 3% वोट हैं और एक प्रतिशत से भी कम सीट मिली है.

दीपांकर भट्टाचार्या (ETV Bharat)

2010 जैसा चुनाव परिणाम: दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि हम लोग इसीलिए इसको नेचुरल मतदान नहीं मान रहे हैं क्योंकि इस बार का चुनाव परिणाम 2010 के परिणाम के जैसा दिखा. 2010 में महागठबंधन नहीं था कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी अलग-अलग रहे थे, लेकिन इस बार सभी एकजुट होकर लड़ रहे थे, फिर भी उसी तरह का चुनाव परिणाम सामने आया है. 2010 का जो दौर था वह नीतीश कुमार के उभार का दौर था लेकिन वर्तमान में लुढ़कती हुई सरकार को ऐसा बहुमत मिला यह शोध का विषय है.

