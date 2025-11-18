ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर ब्लास्ट : डिनर ब्रेक-अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड बने जीवन रक्षक

14 नवंबर को श्रीनगर में हुए विस्फोट में एक मजिस्ट्रेट समेत कुछ अधिकारियों के साथ एक नियमित डिनर उनके लिए जीवन रक्षक साबित हुआ.

UCK अस्पताल
Moazum Mohammad

November 18, 2025

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में समय की पाबंदी कुछ लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई, तो कुछ के लिए चमत्कारी. एक बड़े विस्फोट में नौ लोगों की मौत के बाद यह स्टेशन मलबे में तब्दील हो गया. एक जीवित बचे पुलिसकर्मी के लिए यह एक लंबा दिन था क्योंकि वह फोरेंसिक टीम के साथ दिल्ली के लाल किला विस्फोट से जुड़े 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक मटेरियल के विशाल भंडार के नमूने लेने के संवेदनशील काम में व्यस्त था.

लेकिन 14 नवंबर को श्रीनगर में हुए विस्फोट में एक मजिस्ट्रेट समेत कुछ अधिकारियों के साथ एक डिनर उनके लिए जीवन रक्षक साबित हुआ. यह पुलिस स्टेशन दिल्ली के लाल किला विस्फोट से जुड़े एक 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की जांच का केंद्र बिंदु था. फरीदाबाद से लाया गया 350 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ स्टेशन पर रखा गया था और फोरेंसिक साइंस लेबोटेरी (FSL) की टीम द्वारा उसका नमूना लिया जा रहा था.

'चेहरा खराब होने से बचा'
पुलिसकर्मी ने याद किया कि वह बगल वाले कमरे में बैठा था जब उसके पीछे एक दीवार गिर गई. आग की लपटें और धुआं चारों ओर था, लेकिन चमत्कारिक रूप से किसी कपड़े ने मेरे सिर को ढक दिया. इससे मेरा चेहरा खराब होने से बच गया. पैरों, हाथों और पसलियों में छर्रे लगने के बावजूद, वह किसी तरह बाहर भागा और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित पास के निजी उजाला सिग्नस अस्पताल में सबसे पहले पहुंचा.

उसने अपने शरीर, पैरों और हाथों पर लगी चोटों और छर्रे दिखाते हुए कपड़े उठाए कहा, "मुझे डर था कि गोली मेरे दिल में लगी होगी और मेरे पैर घायल हो गए होंगे क्योंकि मेरे कपड़ों के अंदर से खून बह रहा था. मैंने घर पर भी फोन करके बताया कि मेरे दिल में गोली लगी है."

Police Station
मलबे में तब्दील हुआ पुलिस स्टेशन (ETV Bharat)

'विस्फोट आकस्मिक था'
जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने पुष्टि की कि विस्फोट आकस्मिक था और इसलिए तोड़फोड़ के दावे को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि फोरेंसिक साइंस लेबोटेरी की टीम मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर रही थी, लेकिन भारी मात्रा में बरामदगी की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति के कारण विस्फोट हो गया.

'कुछ लोग खाना खाने चले गए'
उन्होंने जिंदा बाहर निकलने के 'चमत्कार' पर प्रकाश डालते हुए कहा, "हम सभी उसी कमरे में थे जहां नमूने लिए जा रहे थे, लेकिन देर रात होने के कारण हममें से कुछ लोग खाना खाने चले गए. बाकी लोगों ने अपना काम जारी रखा और दुर्भाग्य से वे बच नहीं पाए." विस्फोट में एक नागरिक दर्जी, पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित आठ अधिकारी मारे गए.

श्रीनगर के कनिहामा इलाके का एक युवा सिक्योरिटी गार्ड उल्फत अहमद डार उस समय अस्पताल की पहली मंजिल पर थे जब घायल पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचा. उसने बिना समय गंवाए ड्राइवर का काम भी किया और पुलिस स्टेशन पहुंचा. डार ने ईटीवी भारत को बताया, "मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचा. वहां से भीषण आग और धुआं उठ रहा था. मैंने गेट पर इंतजार कर रहे आठ घायलों को पहली बार अस्पताल पहुंचाया."

डार के मुताबकि वह अस्पताल के रसोइये के साथ और भी घायलों को अस्पताल ले आए और पाया कि दमकल की गाड़ियां आग बुझाने पहुंच गई थीं, लेकिन संकरी गलियों से होकर घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रही थीं. किराए के मकान में संचालित होने वाला पुलिस स्टेशन एक आवासीय कॉलोनी में संकरी गलियों में स्थित था, जहां भारी वाहनों का आना-जाना मुश्किल था.

23 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से तीन को गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में शिफ्ट करना पड़ा. UCK अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ परवेज अहमद सोफी ने इस घटना को अपने पेशेवर जीवन में इस तरह की पहली त्रासदी बताया और भयावह दृश्य का उल्लेख किया.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला घायलों से मिले
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा मंगलवार को अस्पताल में घायलों से मिलने के तुरंत बाद कहा, "पूरा फर्श खून से लथपथ था. हमारे कर्मचारी उल्फत का काम सराहनीय था, जिन्होंने घायलों को ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन के 5-6 चक्कर लगाए." उन्होंने दर्जी मोहम्मद शफी पार्रे सहित मारे गए लोगों के घरों का भी दौरा किया, जहां एक स्थानीय निवासी समिति ने विस्फोट से आसपास के घरों को हुए नुकसान के लिए राहत की मांग की.

उस रात डॉ सोफी ने याद किया कि एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें बताया कि उनका एक सहकर्मी थाने में छूट गया है. सोफी ने कहा, "उस पुलिसकर्मी के पैर स्लैब के नीचे फंसे हुए थे, लेकिन हमारे कर्मचारी ने उसे सफलतापूर्वक बाहर निकाला और यहां ले आए." घायलों को साउंड वेव से फ्रैक्चर, सिर में चोट, छर्रे लगने, कई जगह घाव और कान में चोटें आई थीं.

सोफी ने कहा, "ज़्यादातर मरीज सदमे और शोक में थे और वे 12 घंटे तक बात नहीं कर पाए." उन्होंने उन्हें इस आघात से उबरने के लिए मानसिक और मनोवैज्ञानिक सत्र की पेशकश की. जब उन्होंने धमाका सुना तो वे घर पर थे और इसके बारे में अपडेट के लिए फेसबुक पर खोज करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

उन्होंने कहा, "मुझे एक कर्मचारी का फोन आया कि खिड़की के शीशे टूट गए हैं. उसने कहा कि कोई बड़ी त्रासदी घटी है. अस्पताल जाते समय, मैंने थाने से एक बड़ा आग का गोला और धुआं उठता देखा."

सुबह 4:30 बजे घर लौटने से पहले डॉ सोफी ने कहा कि वह यह देखने के लिए उत्सुक थे कि उनके कर्मचारी ने घटनास्थल से घायलों को ले जाने में कितना जोखिम उठाया. उन्होंने उस दृश्य को 'भयावह' बताया जो मिटने का नाम नहीं ले रहा था.

