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'मैं बिहार का दिनेश कुशवाहा हूं सर जी', फैक्ट्री में काम करने वाले शख्स ने जीती 3 करोड़ रुपये की बंपर लॉटरी

फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने वाले बिहार के शख्स दिनेश को 3 करोड़ रुपये की लॉटरी लगी है. उनका परिवार काफी खुश है.

Dinesh Kushwaha from Bihar won a lottery worth Rs 3 crore in Ludhiana
बिहार के टेलर दिनेश कुशवाहा ने 3 करोड़ रुपये की लॉटरी जीती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2026 at 5:06 PM IST

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लुधियाना: पंजाब में लुधियाना शहर के दिनेश कुशवाहा नाम के शख्स ने सिक्किम राज्य से 3 करोड़ रुपये का बंपर लॉटरी जीता है. दरअसल, दिनेश बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं और लुधियाना में एक सिलाई फैक्ट्री में काम करते हैं.

दिनेश ने यह लॉटरी टिकट 16 तारीख को खरीदा था. आज वह लुधियाना घंटा घर भनोट लॉटरी सेंटर पहुंचे और लॉटरी पुरस्कार का दावा करने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की.

बिहार के टेलर दिनेश कुशवाहा ने 3 करोड़ रुपये की लॉटरी जीती (ETV Bharat)

लॉटरी सेंटर पहुंचने पर दिनेश का ढोल बजाकर और लड्डू खिलाकर जोरदार स्वागत किया गया. दिनेश कुशवाहा लुधियाना में टेलर का काम करते हैं मीडिया से बात करते हुए लॉटरी विनर दिनेश कुशवाहा ने बताया कि वह बिहार के रहने वाले हैं और लुधियाना में एक फैक्ट्री में टेलर का काम करते हैं.

उन्होंने लुधियाना के भनोट लॉटरी सेंटर की दुकान नंबर 40 से 500 रुपये का टिकट खरीदा था, जहां उन्हें लॉटरी नंबर 999327 का यह बंपर प्राइज मिला. लॉटरी विनर दिनेश कुशवाह ने आगे बताया कि वह करीब 10 से 15 साल से इस दुकान से टिकट खरीद रहे थे और अपनी किस्मत आज़मा रहे थे.

Dinesh Kushwaha from Bihar won a lottery worth Rs 3 crore in Ludhiana
बिहार के टेलर दिनेश कुशवाहा ने 3 करोड़ रुपये की लॉटरी जीती, (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "मैं अपने परिवार के साथ बैठकर बात करूंगा कि इन पैसों का क्या करना है. मेरे बहुत सारे सपने थे और मैं फैक्ट्री में 12 घंटे काम करता था, अब मेरे सारे सपने पूरे होंगे."

"मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान मुझ पर इतने मेहरबान होंगे. मेरा पूरा परिवार इस समय बहुत खुश है. हमारे परिवार में मेरे 3 बच्चे और मेरी पत्नी हैं, हम 5 लोग हैं. हमारे बहुत सारे सपने थे जो अब पूरे होंगे." - दिनेश कुशवाहा, लॉटरी विनर

'ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं'
इस बीच, लुधियाना के भनोट लॉटरी सेंटर के लॉटरी सेलर शाम भनोट ने कहा कि "लॉटरी वही इंसान खेलता है, जो सोचता है कि भविष्य में कुछ होने वाला है. दिनेश कुशवाहा पिछले 25 सालों से लुधियाना की एक फैक्ट्री में टेलर का काम कर रहे हैं. ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं जो भनोट सेंटर की दुकान नंबर 40 पर आकर लॉटरी खेलते रहे हैं. 16 तारीख को सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा बंपर था, जिसका पहला प्राइज पक्का था, और यह प्राइज़ 3 करोड़ रुपये का था, जो दिनेश का निकला."

उन्होंने कहा, "दिनेश के फैक्ट्री मालिक भी बहुत खुश हुए." उन्होंने कहा कि दिनेश ने लॉटरी चेक की, फिर वह हमारे पास आया, हमने उसे उसी समय बताया कि उसका 3 करोड़ का इनाम घोषित हो गया है. उसके बाद हमने उससे सारे कानूनी दस्तावेज लाने को कहा. इधर बंपर लॉटरी जीतने पर दिनेश और उनका परिवार काफी खुश है.

लॉटरी सेलर शाम भनोट ने कहा कि, जनवरी से भनोट लॉटरी सेंटर में लगातार करोड़पति बन रहे हैं. दिनेश 171वां करोड़पति है. उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि, उनके हाथों से एक और परिवार को खुशी मिली है.

उन्होंने कहा कि पंजाब में दूसरे राज्यों की लॉटरी भी चल रही हैं. जैसे सिक्किम स्टेट और नागालैंड स्टेट लॉटरी पंजाब में भी चलती है. पंजाब सरकार की लॉटरी चंडीगढ़ में जमा होती है और सिक्किम और नागालैंड के लिए नोडल ऑफिस के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटर ने लुधियाना में नोडल ऑफिस बनाया है. यह टिकट वहां जमा करने पर उन्हें (दिनेश कुशवाहा) वहीं से पूरी रकम मिल जाएगी.

ये भी पढ़ें: केरल विशु बंपर लॉटरी 2026 के नतीजे घोषित: इस जैकपॉट टिकट नंबर को मिला 12 करोड़ रुपये का पहला इनाम

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