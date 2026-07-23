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मरीज को सेलाईन की जगह चढ़ाया मिनरल वॉटर, कांग्रेस बोली- बीजेपी के डबल इंजन का हैल्थ मॉडल

भोपाल: मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडौरी के सरकारी अस्पताल के वायरल हुए वीडियो ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगा दिया है. वीडियो जिले के सरकारी जिला अस्पताल का है. इमरजेंसी वार्ड के इस वीडियो में आईवी की जगह मिनरल वॉटर से ड्रिप चढ़ती दिखाई दे रही है. ये मिनरल वॉटर जिस मरीज को चढ़ाया जा रहा है वो नाबालिग बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक जहर खाने के बाद उसे अस्पताल लाया गया था. वीडियो में पेट में गैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए इस मिनरल वॉटर की बोतल का पानी चढ़ाया जा रहा है. हांलाकि, सीएमएचओ मनोज पाण्डे की दलील है कि आईवी की जगह मिनरल वॉटर नहीं चढ़ाया गया है, लेकिन उन्होने कार्रवाई की भी बात की है.

आईवी की जगह मरीज को पानी की बोतल, क्या है पूरा मामला

ये पूरा मामला डिंडौरी के जिला अस्पताल का है. इस अस्पताल के एक वार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाई दे रहे मरीज को आईवी की गैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए आईवी की जगह नार्मल मिनरल वॉटर की बोतल का पानी चढ़ाया जाता हुआ दिखाई दे रहा है. डिंडौरी के सिविल लाइन के रहने वाले नाबालिग लड़के ने चूहा मारने की दवा खा ली थी. जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया. इमरजेंसी वार्ड की ये तस्वीर है जिसमें ये लड़का उल्टी करता दिखाई देता है और साथ में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उसे मिनरल वॉटर चढ़ाया जा रहा है.