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मरीज को सेलाईन की जगह चढ़ाया मिनरल वॉटर, कांग्रेस बोली- बीजेपी के डबल इंजन का हैल्थ मॉडल

डिंडौरी के जिला अस्पताल में पॉइजनिंग के मरीज को सेलाईन की जगह चढ़ा दिया मिनरल वॉटर, सीएमएचओ बोले डॉक्टर पर लेंगे एक्शन.

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मरीज को सेलाईन की जगह चढ़ाया मिनरल वॉटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 3:43 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडौरी के सरकारी अस्पताल के वायरल हुए वीडियो ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगा दिया है. वीडियो जिले के सरकारी जिला अस्पताल का है. इमरजेंसी वार्ड के इस वीडियो में आईवी की जगह मिनरल वॉटर से ड्रिप चढ़ती दिखाई दे रही है. ये मिनरल वॉटर जिस मरीज को चढ़ाया जा रहा है वो नाबालिग बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक जहर खाने के बाद उसे अस्पताल लाया गया था. वीडियो में पेट में गैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए इस मिनरल वॉटर की बोतल का पानी चढ़ाया जा रहा है. हांलाकि, सीएमएचओ मनोज पाण्डे की दलील है कि आईवी की जगह मिनरल वॉटर नहीं चढ़ाया गया है, लेकिन उन्होने कार्रवाई की भी बात की है.

आईवी की जगह मरीज को पानी की बोतल, क्या है पूरा मामला

ये पूरा मामला डिंडौरी के जिला अस्पताल का है. इस अस्पताल के एक वार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाई दे रहे मरीज को आईवी की गैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए आईवी की जगह नार्मल मिनरल वॉटर की बोतल का पानी चढ़ाया जाता हुआ दिखाई दे रहा है. डिंडौरी के सिविल लाइन के रहने वाले नाबालिग लड़के ने चूहा मारने की दवा खा ली थी. जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया. इमरजेंसी वार्ड की ये तस्वीर है जिसमें ये लड़का उल्टी करता दिखाई देता है और साथ में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उसे मिनरल वॉटर चढ़ाया जा रहा है.

सीएमएचओ डॉ. मनोज पांडे बोले डॉक्टर पर लेंगे एक्शन (ETV Bharat)

सीएमएचओ ने कहा जिम्मेदार डॉक्टर पर कार्रवाई करेंगे

इस मामले में सीएमएचओ डॉ. मनोज पांडे ने कहा कि "ये कहना गलत है कि मिनरल वॉटर से आईवी लगाया गया था. वो एक पॉइजनिंग का केस था इसलिए मिनरल वॉटर का इस्तेमाल किया गया था. लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या उसके लिए भी मिनरल वाटर का इस्तेमाल सही है. इस पर उन्होंने कहा कि वैसे तो नार्मल सैलाइन से करना चाहिए. लेकिन उस समय जो डॉक्टर थे उन्होंने ये क्यों किया. मिनरल वॉटर से भी किया जा सकता है. लेकिन नार्मल सैलाइन से ही करना चाहिए". उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर ने किया है उस पर कार्यवाई करेंगे.

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पूर्व केन्द्रीय मंत्री का तंज बीजेपी के डबल इंजन का हैल्थ मॉडल

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सवाल उठाया है. उन्होंने लिखा है कि डिंडौरी जिले के सरकारी अस्पताल में पानी की बोटल से ड्रिप चढ़ाई जा रही है. क्या यही है बीजेपी के डबल इंजन का स्वास्थ्य मॉडल. उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं. सरकार अपने प्रचार में मस्त बनी हुई है. पूरे प्रदेश की जनता इलाज नहीं बदहाली झेल रही है.

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