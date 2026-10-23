दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को पुलिस की मंजूरी, 30 अक्टूबर को JLN स्टेडियम में होगा कार्यक्रम
कार्यक्रम को लेकर उनके प्रशंसकों में पहले से ही काफी उत्साह था और टिकटों की बिक्री भी शुरू हो चुकी थी.
Published : October 23, 2026 at 5:01 PM IST
नई दिल्ली: पंजाबी गायक व अभिनेता दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. दिल्ली पुलिस ने 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में प्रस्तावित उनके कॉन्सर्ट को अब सुरक्षा मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही दिलजीत दोसांझ का दिल्ली शो अब निर्धारित तारीख पर आयोजित होने का रास्ता साफ हो गया है.
दिलजीत दोसांझ का ये कार्यक्रम उनके ‘Aura World Tour’ का हिस्सा है. कार्यक्रम को लेकर उनके प्रशंसकों में पहले से ही काफी उत्साह था और टिकटों की बिक्री भी शुरू हो चुकी थी. बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने कॉन्सर्ट के लिए टिकट बुक किए हैं. पुलिस की मंजूरी मिलने के बाद अब कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बना असमंजस भी खत्म हो गया है.
पहले सुरक्षा कारणों से अनुमति पर लग गया था ब्रेक
दिल्ली पुलिस की ओर से पहले कार्यक्रम को सुरक्षा मंजूरी नहीं दी गई थी. पुलिस ने मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों व त्योहारी सीजन के दौरान राजधानी में कानून-व्यवस्था की अतिरिक्त जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए कार्यक्रम के लिए सुरक्षा मंजूरी देने में असमर्थता जताई थी.
उस समय दक्षिण जिले के पुलिस उपायुक्त कार्यालय की ओर से टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुकमायशो (BookMyShow) को पत्र भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी. पत्र में कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्राप्त आवेदन की समीक्षा का उल्लेख करते हुए मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस की मंजूरी नहीं दिए जाने की बात कही गई थी.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा से जुड़े कुछ विशेष इनपुट के साथ-साथ त्योहारी सीजन के दौरान राजधानी में पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा ड्यूटी लगी हुई थी. ऐसे में हजारों लोगों की भीड़ वाले बड़े कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण माना गया था.
अब पुलिस ने दी कार्यक्रम को मंजूरी
हालांकि अब स्थिति बदल गई है. दिल्ली पुलिस की ओर से कार्यक्रम के लिए सुरक्षा मंजूरी दे दी गई है. इसके बाद 30 अक्टूबर को JLN स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट आयोजित होगा. पुलिस की मंजूरी के बाद आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की जाएंगी. बड़े स्तर के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में स्टेडियम के आसपास यातायात प्रबंधन, प्रवेश व निकास व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण तथा कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे.
1 नवंबर से बदलकर 30 अक्टूबर हुई थी तारीख
दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कॉन्सर्ट मूल रूप से 1 नवंबर को आयोजित होना प्रस्तावित था. बाद में कार्यक्रम की तारीख बदलकर 30 अक्टूबर कर दी गई थी. तारीख में बदलाव के बाद भी कॉन्सर्ट की टिकट बिक्री जारी रही व बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने टिकट खरीदे.
पहले पुलिस की अनुमति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से टिकट खरीद चुके प्रशंसकों के बीच भी कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी. अब पुलिस की ओर से मंजूरी मिलने के बाद प्रशंसकों को बड़ी राहत मिली है.
दिलजीत दोसांझ की लोकप्रियता को देखते हुए दिल्ली कॉन्सर्ट को लेकर पहले से ही जबरदस्त उत्साह था. उनके लाइव शो में बड़ी संख्या में प्रशंसक पहुंचते हैं. ऐसे में 30 अक्टूबर को JLN स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में भी भारी भीड़ जुटने की संभावना है.
दिल्ली पुलिस की मंजूरी के बाद अब आयोजकों के सामने कार्यक्रम को लेकर किसी तारीख या स्थल में बदलाव की स्थिति नहीं है. फिलहाल कार्यक्रम 30 अक्टूबर को JLN स्टेडियम में ही आयोजित किया जाएगा.
पुलिस की ओर से पहले अनुमति नहीं दिए जाने के बाद अब मंजूरी मिलने से इस कॉन्सर्ट को लेकर चल रही अनिश्चितता खत्म हो गई है. टिकट खरीद चुके प्रशंसक अब निर्धारित तारीख पर दिलजीत दोसांझ की लाइव परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं.
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