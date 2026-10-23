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दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को पुलिस की मंजूरी, 30 अक्टूबर को JLN स्टेडियम में होगा कार्यक्रम

दिलजीत दोसांझ ( ANI )

नई दिल्ली: पंजाबी गायक व अभिनेता दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. दिल्ली पुलिस ने 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में प्रस्तावित उनके कॉन्सर्ट को अब सुरक्षा मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही दिलजीत दोसांझ का दिल्ली शो अब निर्धारित तारीख पर आयोजित होने का रास्ता साफ हो गया है.

दिलजीत दोसांझ का ये कार्यक्रम उनके ‘Aura World Tour’ का हिस्सा है. कार्यक्रम को लेकर उनके प्रशंसकों में पहले से ही काफी उत्साह था और टिकटों की बिक्री भी शुरू हो चुकी थी. बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने कॉन्सर्ट के लिए टिकट बुक किए हैं. पुलिस की मंजूरी मिलने के बाद अब कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बना असमंजस भी खत्म हो गया है.