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क्या दिलजीत दोसांझ बनेंगे 'पंजाब के थलापति विजय'? बुद्धिजीवियों ने की भावुक अपील

सिंगर दिलजीत दोसांझ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ. यह तस्वीर बुधवार, 1 जनवरी, 2025 की है. ( IANS )