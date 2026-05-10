ETV Bharat / bharat

क्या दिलजीत दोसांझ बनेंगे 'पंजाब के थलापति विजय'? बुद्धिजीवियों ने की भावुक अपील

क्या दिलजीत भविष्य में पंजाब की नई राजनीतिक पटकथा लिखेंगे? यह आने वाला वक्त ही बताएगा.

Diljit Dosanjh Politics Entry
सिंगर दिलजीत दोसांझ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ. यह तस्वीर बुधवार, 1 जनवरी, 2025 की है. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 10:41 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ः दक्षिण भारत के सुपरस्टार विजय (थलापति) की तमिलनाडु की राजनीति में धमाकेदार एंट्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद अब पंजाब में भी नई बहस छेड़ दी है. पूर्व सैन्य अधिकारियों और बुद्धिजीवियों के समूह 'जागो पंजाब' ने एक ओपन लेटर जारी कर ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ से राजनीति में आने की भावुक अपील की है. इस सार्वजनिक अपील के कुछ समय बाद दिलजीत दोसांझ का जवाब सामने आया.

दिलजीत ने बहुत ही विनम्रता से, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. एक अखबार, ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' (ट्विटर) पर सवाल पूछा, "क्या दिलजीत दोसांझ पंजाब का नया राजनीतिक चेहरा बन सकते हैं?", तो दिलजीत दोसांझ ने उसी पोस्ट का जवाब बहुत ही कम, लेकिन साफ शब्दों में दिया. उन्होंने अपने जवाब में लिखा, "कभी नहीं... मेरा काम मनोरंजन करना है... मैं अपने क्षेत्र में बहुत खुश हूं... बहुत-बहुत धन्यवाद."

Diljit Dosanjh Political Entry
अखबार में छपा विज्ञापन. (ETV Bharat)

क्यों उठी दिलजीत की मांग?

'जागो पंजाब' के प्रमुख और पूर्व आईएएस अधिकारी एस.एस. बोपाराय ने ईटीवी भारत को बताया कि पंजाब आज कर्ज, नशे और राजनीतिक शून्यता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. उन्होंने दिलजीत को चुनने की तीन बड़ी वजहें बताईं:

  1. बेदाग छवि: दिलजीत का करियर साफ-सुथरा और अश्लीलता से दूर है.
  2. साहस: कनाडा जैसी विदेशी धरती पर खालिस्तानी समर्थकों के सामने भारतीय तिरंगा लहराकर उन्होंने अपनी देशभक्ति साबित की है.
  3. लोकप्रियता: विजय की तरह ही दिलजीत के पास भी युवाओं का बड़ा समर्थन है.

दिलजीत द्वारा राजनीति में आने से साफ इनकार करने के मुद्दे पर एस.एस. बोपाराई कहते हैं, "कोई बात नहीं, हम अपनी बात पर कायम हैं. हमारे पूर्व सैनिकों का संगठन अपना काम जारी रखेगा. अगर दिलजीत राजनीति में नहीं आना चाहते, तो ठीक है- हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है. वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी पंजाबी भाषा को लोकप्रिय बना रहे हैं."

खालिस्तानी धमकी और बीजेपी का साथ

दिलजीत को उनके साहसी रुख के कारण प्रतिबंधित संगठनों (SFJ) से धमकियां मिल रही हैं. हाल ही में उन्होंने भावुक होकर कहा था कि "भारत में मुझे खालिस्तानी कहा जाता है और विदेश में गद्दार." इस बीच, बीजेपी ने उनके समर्थन में उतरते हुए उन्हें भारत का 'सांस्कृतिक राजदूत' बताया है. पीएम मोदी से उनकी हालिया मुलाकात ने भी इन सियासी अटकलों को हवा दी है.

सुर्खियों में रहते हैं दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ राजनीति से दूर हैं, लेकिन उनकी खबरें हमेशा मनोरंजन जगत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक छाई रहती हैं. 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान दिलजीत किसानों के समर्थन में मजबूती से खड़े रहे. उन्होंने संगठनों के साथ मिलकर पंजाब में आई बाढ़ के दौरान भी काफी मदद की. दिलजीत की विवादित फिल्म 'पंजाब 95', जो जसवंत सिंह खालरा के जीवन संघर्ष पर आधारित है, अभी भी रिलीज का इंतजार कर रही है. हाल ही में, दिलजीत की पंजाबी फिल्म 'सरदारजी-4' को एक पाकिस्तानी अभिनेत्री की भूमिका के कारण भारत में रिलीज करने की अनुमति नहीं मिली.

पंजाब में कलाकारों का राजनीति में रिकॉर्ड

पंजाब की राजनीति में कलाकार काफी सक्रिय रहे हैं. कामयाब चेहरे में भगवंत मान हैं. वो कॉमेडियन से सांसद फिर मुख्यमंत्री बने. विनोद खन्ना 4 बार सांसद चुने गये. सूफी गायक हंस राज हंस ने 2019 में उत्तर-पश्चिम दिल्ली से भारी बहुमत से MP चुने गए. इनके अलावा, सन्नी देओल भी सांसद चुने गये हैं. पंजाब के लोकप्रिय स्टार धर्मेंद्र भी सांसद रहे हैं. दुनिया भर में मशहूर सिद्धू मूसेवाला ने भी राजनीति में हाथ आजमाया था, लेकिस वह चुनाव हार गए.

विशेषज्ञ की राय

वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह छिब्बर का कहना है कि जब एक कलाकार राजनीति में आता है, तो वह 'सबका' होने के बजाय एक 'पार्टी' का होकर रह जाता है. यही वजह है कि कई कलाकार इस बदलाव को हजम नहीं कर पाते और वापस अपनी कला की दुनिया में लौट जाते हैं.

भले ही दिलजीत दोसांझ ने अभी इनकार कर दिया हो, लेकिन पंजाब की जनता उन्हें 'पंजाब का विजय' बनाने का सपना देख रही है. क्या दिलजीत भविष्य में अपना मन बदलकर पंजाब की नई राजनीतिक पटकथा लिखेंगे? यह आने वाला वक्त ही बताएगा.

'जागो पंजाब मंच' क्या है?

'जागो पंजाब मंच' एक सामाजिक और राजनीतिक मंच है, जिसका नेतृत्व पूर्व IAS अधिकारी और पंजाबी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति स्वर्ण सिंह बोपाराई करते हैं. "इस मंच का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच पंजाब के हितों, विशेष रूप से राज्य की नदियों के पानी पर उसके अधिकारों, संघीय ढांचे के भीतर पंजाब की स्वायत्तता और विभिन्न राजनीतिक-आर्थिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

DILJIT DOSANJH THALAPATHY VIJAY
JAGO PUNJAB MANCH
राजनीति में पंजाबी अभिनेता
दिलजीत दोसांझ पंजाब के थलापति विजय
DILJIT DOSANJH POLITICS ENTRY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.