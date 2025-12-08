ETV Bharat / bharat

एक्ट्रेस पर हमले के केस में एक्टर दिलीप बरी; दोषियों को सजा, सजा का एलान 12 को

एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मलयालम एक्टर दिलीप को 2017 के एक्ट्रेस सेक्सुअल असॉल्ट केस के सभी आरोपों से बरी कर दिया.

Dileep Exonerated
मलयालम एक्टर दिलीप 8 साल बाद कोर्ट ने बरी. (ETV Bharat / Instagram)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 8, 2025 at 2:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

एर्नाकुलम (केरल): मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास के सबसे सनसनीखेज और लंबे चले क्रिमिनल केस में से एक का सोमवार को एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक्टर दिलीप को 2017 के एक्ट्रेस सेक्शुअल असॉल्ट केस के सभी आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने दिलीप को बरी कर दिया, जिन्हें आठवां आरोपी और क्राइम का मास्टरमाइंड बताया गया था. वहीं कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुनील एन.एस. उर्फ ​​‘पल्सर सुनी’ और पांच अन्य को असॉल्ट का दोषी पाया.

सात साल और सात महीने से ज़्यादा चले ट्रायल के बाद जज हनी एम. वर्गीस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रॉसिक्यूशन एक्टर के खिलाफ साजिश के आरोप को साबित करने के लिए काफी सबूत पेश नहीं कर पाया. प्रॉसिक्यूशन का केस इस थ्योरी पर टिका था कि दिलीप ने सर्वाइवर से अपना पर्सनल हिसाब चुकाने के लिए पल्सर सुनी को एक "कोटेशन" यानी क्राइम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था. दिलीप के साथ, कोर्ट ने तीन और को-आरोपियों: चार्ली थॉमस, सनीलकुमार और जी. सरथ को भी बरी कर दिया.

हालांकि, कोर्ट ने क्राइम के सीधे अपराधियों को इंडियन पीनल कोड की सख्त धाराओं के तहत दोषी पाया. पल्सर सुनी के अलावा, दोषी पाए गए लोगों में मार्टिन एंटनी, बी. मणिकंदन, वी.पी. विजेश, एच. सलीम और प्रदीप शामिल हैं. उन्हें गैंग रेप, किडनैपिंग, गलत तरीके से कैद करने और सबूत मिटाने के लिए सेक्शन 376(D) समेत अपराधों का दोषी पाया गया है. कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल कर दी है, और उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है. सजा की अवधि 12 दिसंबर को सुनाई जाएगी.

प्रॉसिक्यूशन के लिए झटका: कथित मास्टरमाइंड का बरी होना प्रॉसिक्यूशन के लिए एक बड़ा झटका है. जिसने ट्रायल के दौरान 261 गवाहों से पूछताछ की थी और 1,600 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और सामान पेश किए थे. सर्वाइवर का केस लड़ रहे लीगल एक्सपर्ट्स ने बताया कि दिलीप को बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. उनका कहना है कि एक्टर को क्राइम से जोड़ने वाले जरूरी हालात के सबूतों को सही अहमियत नहीं दी गई.

"पुलिस और मीडिया ने बनाया": फैसले के बाद, राहत महसूस कर रहे दिलीप का स्वागत सपोर्टर्स और उनके फैंस एसोसिएशन के सदस्यों ने किया. इन सबने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर मिठाइयां बांटीं.

मीडिया से बात करते हुए, एक्टर ने भगवान और सीनियर वकील बी. रमन पिल्लई की लीडरशिप वाली अपनी लीगल टीम का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम और मीडिया के एक हिस्से पर तीखा हमला किया, और उन पर विच-हंट का आरोप लगाया.

दिलीप ने कहा, "पुलिस फोर्स के अंदर एक क्रिमिनल ग्रुप और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने मुझे फंसाने की साज़िश रची." उन्होंने आगे आरोप लगाया कि साजिश की कहानी उनकी पूर्व पत्नी और एक्ट्रेस मंजू वारियर के शुरुआती बयान के आधार पर बनाई गई थी. एक जर्नलिस्ट के सवाल करने पर दिलीप ने गुस्से में कहा, "नौ साल से आप ही बोल रहे हैं; अब मुझे बोलने दो."

एक क्राइम की टाइमलाइन जिसने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया: यह घटना 17 फरवरी, 2017 को हुई, जब लीडिंग एक्ट्रेस को त्रिशूर से कोच्चि जाते समय अंगमाली के पास चलती गाड़ी में किडनैप कर लिया गया. इसके बाद उसके साथ सेक्शुअल असॉल्ट किया गया. आरोपी ने विक्टिम को ब्लैकमेल करने के लिए इस असॉल्ट का वीडियो बनाया था. इसी सिलसिले में जुलाई 2017 में दिलीप की गिरफ्तारी के साथ केस में एक बड़ा मोड़ आया, जिसने बेल मिलने से पहले 85 दिन कस्टडी में बिताए.

इस केस के केरल के सोशल और कल्चरल एरिया पर बहुत बड़े असर पड़े. जिससे विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (WCC) बना और फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के सामने आने वाले सिस्टम से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए जस्टिस हेमा कमेटी बनी. COVID-19 महामारी, दो स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के इस्तीफे और डायरेक्टर बालचंद्रकुमार के पुलिस अधिकारियों को खतरे में डालने की कथित साजfश के खुलासे से शुरू हुई जांच की नई लहर के कारण ट्रायल में कई बार देरी हुई.

ये भी पढ़ें - रणवीर सिंह का माफीनामा, 'कांतारा' एक्टर ऋषभ शेट्टी की उतारी थी नकल, अब बोले 'धुरंधर' एक्टर- मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं

TAGGED:

ACTRESS SEXUAL ASSAULT CASE
ERNAKULAM PRINCIPAL SESSIONS COURT
2017 ACTRESS SEXUAL ASSAULT CASE
ABDUCTED AND SEXUALLY ASSAULTED
DILEEP EXONERATED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.