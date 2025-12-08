ETV Bharat / bharat

एक्ट्रेस पर हमले के केस में एक्टर दिलीप बरी; दोषियों को सजा, सजा का एलान 12 को

एर्नाकुलम (केरल): मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास के सबसे सनसनीखेज और लंबे चले क्रिमिनल केस में से एक का सोमवार को एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक्टर दिलीप को 2017 के एक्ट्रेस सेक्शुअल असॉल्ट केस के सभी आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने दिलीप को बरी कर दिया, जिन्हें आठवां आरोपी और क्राइम का मास्टरमाइंड बताया गया था. वहीं कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुनील एन.एस. उर्फ ​​‘पल्सर सुनी’ और पांच अन्य को असॉल्ट का दोषी पाया.

सात साल और सात महीने से ज़्यादा चले ट्रायल के बाद जज हनी एम. वर्गीस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रॉसिक्यूशन एक्टर के खिलाफ साजिश के आरोप को साबित करने के लिए काफी सबूत पेश नहीं कर पाया. प्रॉसिक्यूशन का केस इस थ्योरी पर टिका था कि दिलीप ने सर्वाइवर से अपना पर्सनल हिसाब चुकाने के लिए पल्सर सुनी को एक "कोटेशन" यानी क्राइम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था. दिलीप के साथ, कोर्ट ने तीन और को-आरोपियों: चार्ली थॉमस, सनीलकुमार और जी. सरथ को भी बरी कर दिया.

हालांकि, कोर्ट ने क्राइम के सीधे अपराधियों को इंडियन पीनल कोड की सख्त धाराओं के तहत दोषी पाया. पल्सर सुनी के अलावा, दोषी पाए गए लोगों में मार्टिन एंटनी, बी. मणिकंदन, वी.पी. विजेश, एच. सलीम और प्रदीप शामिल हैं. उन्हें गैंग रेप, किडनैपिंग, गलत तरीके से कैद करने और सबूत मिटाने के लिए सेक्शन 376(D) समेत अपराधों का दोषी पाया गया है. कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल कर दी है, और उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है. सजा की अवधि 12 दिसंबर को सुनाई जाएगी.

प्रॉसिक्यूशन के लिए झटका: कथित मास्टरमाइंड का बरी होना प्रॉसिक्यूशन के लिए एक बड़ा झटका है. जिसने ट्रायल के दौरान 261 गवाहों से पूछताछ की थी और 1,600 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और सामान पेश किए थे. सर्वाइवर का केस लड़ रहे लीगल एक्सपर्ट्स ने बताया कि दिलीप को बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. उनका कहना है कि एक्टर को क्राइम से जोड़ने वाले जरूरी हालात के सबूतों को सही अहमियत नहीं दी गई.

"पुलिस और मीडिया ने बनाया": फैसले के बाद, राहत महसूस कर रहे दिलीप का स्वागत सपोर्टर्स और उनके फैंस एसोसिएशन के सदस्यों ने किया. इन सबने कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर मिठाइयां बांटीं.