धनबाद में सरकारी स्कूल की कड़वी हकीकत: जर्जर छत, बदहाल शौचालय और कमजोर पड़ती शिक्षा व्यवस्था
धनबाद के उत्क्रमित मध्य स्कूल चांदमारी की बदहाल स्थिति के बावजूद छात्र वहां पढ़ने को मजबूर है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : July 28, 2026 at 6:19 PM IST
धनबाद: गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार करोड़ों रुपये खर्च करने के दावे तो करती है लेकिन धनबाद के धनसार स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय चांदमारी की तस्वीर इन दावों की सच्ची हकीकत बयां करती है. करीब यहां 272 बच्चे ऐसे भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिसकी छत कभी भी गिर सकती है. कहीं इमारत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है, कहीं लोहे के सरिया बाहर निकल रहे हैं.
मध्याह्न भोजन के भवन की छत भी जर्जर
क्लास रूम में बारिश का पानी टपकता रहता है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस किचन में बच्चों का मध्याह्न भोजन तैयार होता है, उसकी छत भी जर्जर हो चुकी है. जब ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची तो जो तस्वीरें सामने आईं, उसके बाद पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.
दीवारों से उखड़ता प्लास्टर
धनसार स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय चांदमारी में कुल 272 बच्चे नामांकित हैं. पहली नजर में ही स्कूल की इमारत बदहाली की कहानी खुद बयां कर रही है. भवन की दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है. छत के चारों ओर बने छज्जे अब जर्जर हैं और कई जगहों से लोहे के सरिये बाहर झांक रहे हैं.
बारिश में छत से टपकता पानी
बारिश के मौसम में हालात और भी खस्ताहाल हो जाते हैं. दो कक्षाओं की छत इतनी कमजोर हो चुकी है कि वहां कभी भी हादसा हो सकता है बाकी कक्षाओं में भी बारिश के दौरान पानी लगातार टपकता रहता है. मजबूरी ऐसी है कि बच्चे इन्हीं कमरों में बैठकर पढ़ाई करते हैं. शिक्षक पढ़ाते हैं लेकिन हर किसी के मन में यह डर बना रहता है कि कहीं छत का कोई हिस्सा अचानक गिर न पड़े.
छात्रों की सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा
स्कूल के किचन की भी ऐसी ही दशा है. इसी जगह पर बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार किया जाता है लेकिन इस कमरे की छत पूरी तरह जर्जर है. बारिश होते ही पानी सीधे अंदर टपकने लगता है. इसी कमरे के सामने बच्चे लाइन लगाकर भोजन का इंतजार करते हैं यानी जहां बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए, वहीं उनकी सुरक्षा सबसे बड़े खतरे में दिखाई देती है. अब सवाल यह है कि अगर इसी दौरान कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
शौचालय में सुरक्षा और गोपनीयता दोनों गायब
स्कूल में शौचालय व्यवस्था भी बेहद खराब स्थिति में है. दो शौचालय पूरी तरह जर्जर होकर कूड़े-कचरे का ढ़ेर बन चुके हैं. दो अन्य शौचालयों पर हमेशा ताला लटका रहता है. ऐसे में बच्चों के लिए अलग से एक छोटे से हिस्से को कम ऊंचाई वाली दीवार से घेरकर अस्थाई टॉयलेट बना दिया गया है लेकिन सुरक्षा और गोपनीयता दोनों ही गायब हैं. कैमरे में यह भी कैद हुआ है कि कुछ बच्चे उसी छोटी दीवार को फांदकर आ-जा रहे थे. यह दृश्य साफ बताता है कि स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का कितना अभाव है.
बच्चों को सता रहा है हादसे का 'डर'
स्कूल के बच्चों से बात करने पर उनके चेहरे पर पढ़ाई से ज्यादा डर और तनाव नजर आया. बच्चों ने बताया कि बारिश के समय छत से लगातार पानी टपकता है. कई बार प्लास्टर भी नीचे गिर चुका है. उनका कहना है कि हर दिन इसी डर के साथ क्लास में बैठना पड़ता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए. मासूम बच्चों की यह चिंता बताती है कि उन्हें शिक्षा से पहले अपनी सुरक्षा की फिक्र ज्यादा सताती है.
सुधार के लिए नहीं उठाए गए ठोस कदम
वहीं अभिभावकों का गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है. उनका आरोप है कि स्कूल की व्यवस्था लंबे समय से बदहाल है लेकिन सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने कहा कि जर्जर छत के नीचे बच्चों को पढ़ाना उनकी जान से खिलवाड़ है. कुछ अभिभावकों ने शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना था कि बच्चों की पढ़ाई नियमित और गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रही है. कई बार बच्चे तीन-चार घंटे के भीतर ही घर लौट आते हैं.
स्कूल में संपन्न होते हैं शादी समारोह के कार्यक्रम
स्थानीय महिला पार्वती देवी ने एक और गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने बताया कि इलाके में शादी-विवाह के लिए कोई सामुदायिक भवन नहीं है. ऐसे में अक्सर स्कूल परिसर का इस्तेमाल शादी समारोह के लिए किया जाता है. कार्यक्रम के कारण एक दिन बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, बाद में साफ-सफाई करके दोबारा कक्षाएं शुरू होती हैं. सवाल यह है कि क्या शिक्षा का मंदिर, सामाजिक आयोजनों का स्थल बनकर रह गया है?
स्कूल की गुणवत्ता से समझौता
अभिभावकों की शिकायत की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम ने स्कूल के बच्चों से कुछ बेहद सामान्य सवाल पूछे लेकिन जवाब चौंकाने वाले थे. छठी कक्षा के छात्र राजा से स्कूल का नाम और प्रधानाध्यापक का नाम पूछा गया, तो वह नहीं बता सका. देश का नाम पूछने पर उसने झारखंड बताया. राज्य का नाम पूछा गया तो उसने चांदमारी कह दिया. इसी तरह चौथी कक्षा के एक दूसरे छात्र शिवा से देश का नाम पूछा गया तो उसने भी झारखंड बताया. राज्य का नाम नहीं बता सका और जिला पूछने पर भी उसका जवाब झारखंड ही था.
ये जवाब केवल बच्चों की कमजोरी नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं. आखिर कई सालों तक स्कूल आने वाले बच्चे अगर देश, राज्य और जिले का नाम तक नहीं बता पा रहे हैं, तो पढ़ाई की गुणवत्ता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.
मीडिया कवरेज से भड़क गए एक शिक्षक
जब हमारी टीम स्कूल परिसर की स्थिति और बच्चों की गतिविधियों को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, तभी संस्कृत और गणित के शिक्षक चतुरानन चौबे भड़क गए. उन्होंने सवाल किया कि स्कूल में आने की अनुमति किसने दी? और परमिशन दिखाने को कहा. उनका कहना था कि कैमरे की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
हालांकि उन्हें बताया गया कि कवरेज मध्याह्न भोजन के समय किया जा रहा है और उस समय नियमित पढ़ाई नहीं चल रही थी, बाद में अन्य शिक्षक मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया.
प्रधानाध्यापक ने माना जर्जर है भवन के कई हिस्से
स्कूल के प्रधानाध्यापक उमेश कुमार यादव ने माना कि भवन के कई हिस्से जर्जर हैं. उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी विभाग को लिखित रूप से दी जा चुकी है. उन्होंने स्वीकार किया कि बारिश के दौरान किचन में पानी टपकता है और कक्षा पांच की छत की स्थिति भी काफी दयनीय है.
स्कूल में नहीं होती नियमित पानी की सप्लाई
शौचालयों की बदहाल स्थिति पर उन्होंने पानी की कमी को जिम्मेदार ठहराया. उनका कहना था कि यहां पीट वॉटर की सप्लाई होती है लेकिन वह भी नियमित नहीं मिलती. उन्होंने यह भी कबूल किया कि छात्र और छात्राओं के लिए कम ऊंचाई वाली दीवार से घेरकर अस्थायी टॉयलेट बनाया गया है.
वहीं बच्चों के दीवार फांदने के सवाल पर उनका कहना था कि हर बच्चे पर लगातार निगरानी रखना संभव नहीं है. उन्होंने बताया कि स्कूल में कुल 7 शिक्षक हैं, जिनमें दो पारा शिक्षक शामिल हैं.
सरकारी स्कूलों की कड़वी हकीकत
ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं बल्कि उन तमाम सरकारी स्कूलों की कड़वी हकीकत है, जहां बच्चे शिक्षा लेने तो पहुंचते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है. जर्जर छत, बदहाल शौचालय, टपकता बारिश का पानी और पढ़ाई की कमजोर होती बुनियाद जैसे कारक शामिल है. ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ योजनाएं और दावे ही शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर देंगे? या फिर इन 272 बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए अब जमीन पर भी कार्रवाई होगी?
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