ETV Bharat / bharat

दुल्हन साहिबा की भूल-भुलैया, टिकारी राज के वैभव की आखिरी सुबकती निशानी, खंडर बना 500 दरवाजों का महल

नौ मंदिरों वाली धार्मिक नगरी: वासुदेव प्रसाद ने बताया कि रामेश्वरी कुंवर धार्मिक प्रवृत्ति की थीं. उन्होंने महल परिसर में नौ मंदिर बनवाए थे, जिनमें राधा-कृष्ण, भगवान शंकर सहित कई देवी-देवताओं की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं. एक प्रतिमा में हीरे की आंखें लगी थीं, जिन्हें बाद में असामाजिक तत्वों ने निकाल लिया.

फल-फूलों से लदा अनोखा बगीचा: महल के विशाल बगीचे में आम, अमरूद, आंवला, सीताफल, पपीता, अनार, केला, इमली, नींबू सहित दर्जनों तरह के फल और फूल लगाए गए थे. मुंबईया और बनारसी किस्मों समेत विविध प्रजातियों के पेड़ थे. इलाके के लोग त्योहारों पर यहीं से फल-फूल ले जाते थे और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी.

सात किलोमीटर लंबी सुरंग से जुड़ा था टिकारी किला: स्थानीय वासुदेव प्रसाद के अनुसार रामेश्वर बाग और टिकारी का मुख्य किला करीब सात किलोमीटर लंबी सुरंग से जुड़े हुए थे. वर्तमान में यह सुरंग लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसकी यादें अभी भी ग्रामीणों में जीवित हैं.

भूल-भुलैया जैसी बनावट और 500 कमरे: रामेश्वर बाग महल की बनावट इतनी अनोखी थी कि लोग इसे भूल-भुलैया कहते थे. इसमें करीब 500 कमरे और दरवाजे थे. कोई अजनबी अगर अंदर चला जाता तो वापस निकलना मुश्किल हो जाता था. कई मंजिला यह महल देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था.

गया: बिहार के गया जिले के पंचानपुर के पास स्थित रामेश्वर बाग महल कभी टिकारी राज की शान हुआ करता था. टिकारी राज के सात आने की मालकिन रामेश्वरी कुंवर उर्फ दुल्हन साहिबा ने 1890 के आसपास इसका निर्माण करवाया था. गया-टिकारी मार्ग पर बसा यह महल आज अपनी भव्यता खो चुका है और खंडहर में तब्दील हो गया है.

खंडर बना 500 दरवाजों का महल (ETV Bharat)

"इस भव्य महल में आज भी कई बेशकीमती धरोहर पड़े हैं. यहां आधा दर्जन से अधिक मंदिर हैं. राधा कृष्ण भगवान शंकर समेत अन्य देवी देवताओं के मंदिर यहां बने हैं, जो कि भव्य तरीके से बनाए गए. यहां रामेश्वरी कुंवर की प्रतिमा भी होती थी, जिसमें हीरे की आंख लगी थी लेकिन असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को खंडित किया और हीरे की आंख निकाल कर भाग गये."-वासुदेव प्रसाद, स्थानीय

1890 के आसपास बनवाया गया (ETV Bharat)

दयालु और न्यायप्रिय शासिका: पति महाराज रण बहादुर सिंह की मृत्यु के बाद रामेश्वरी कुंवर टिकारी राज के सात आने की मालकिन बनीं. वे अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु थीं. स्थानीय किस्सों के अनुसार ठंड में सियार जैसे जानवरों के रोने पर भी वे उनके लिए गर्म वस्त्र का प्रबंध करवाती थीं. प्लेग फैलने पर वे यहीं आकर बसीं.

1942 में रामेश्वरी कुंवर निधन: 1942 में बनारस में रामेश्वरी कुंवर का निधन हो गया. इसके बाद उनकी पुत्री भुवनेश्वरी कुंवर ने राजभार संभाला. 1960-62 तक सब ठीक चला, लेकिन बाद में उनके बड़े पुत्र ने ठाकुरवाड़ी ट्रस्ट बनाकर महल, मंदिर, बाग-बगीचा और जमीन श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट के नाम लिख दी.

शाही ठाठ से जीर्ण-शीर्ण हालत तक (ETV Bharat)

शाही ठाठ से जीर्ण-शीर्ण हालत तक: आज महल पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण हो चुका है. 80 वर्षीय बहादुर, जिनके पिता 1930 से यहां रहते थे, अभी भी देखरेख का प्रयास करते हैं. लेकिन असामाजिक तत्वों का डेरा जमता जा रहा है और कब्जे की कोशिशें भी हो रही हैं. ट्रस्ट के बावजूद कोई नियमित सुधि नहीं लेता.

"भुनेश्वरी कुमार के बड़े पुत्र ने ठाकुरवाड़ी के नाम से ट्रस्ट बनाकर इस इस महल को लिख दिया. श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट बनाकर इस रामेश्वर बाग महल, मंदिर, बाग बगीचा समेत सारी जमीन ट्रस्ट के नाम से है. ट्रस्ट में टिकारी राज के सात आना के कई परिवार के लोग शामिल है. हालांकि, अभी रामेश्वर बाग की सुधि लेने कोई नहीं आता. अभी स्थिति जीर्ण-शीर्ण हो गई है."-बहादुर, महल की देखरेख करने वाला

स्थानीय लोगों की संरक्षण की अपील (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों की संरक्षण की अपील: पंचानपुर के अनिल मिश्रा सहित स्थानीय लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस अनमोल धरोहर को संरक्षित किया जाए. वे कहते हैं कि कभी यहां घंटी बजने से समय का पता चलता था, हाथी-घोड़े और सैनिक रहते थे. आज भी कई बेशकीमती चीजें मौजूद हैं. स्थानीय मांग है कि सरकार रामेश्वर बाग महल को संरक्षित कर यहां अस्पताल या कॉलेज बना दे, ताकि धरोहर भी बचे और उसका उपयोग भी हो। अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो यह वैभवशाली इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित रह जाएगा.

"इस महल में घोड़ा हाथी, सैनिक रहा करते थे. सरकार को इसे संरक्षित करना चाहिए. क्योंकि अभी इसे देखने वाला कोई भी नहीं है. यहां जीवंत रूप में आज भी कई धरोहर हैं. यहां सरकार को इसे संरक्षित कर हॉस्पिटल कॉलेज का निर्माण करना चाहिए, ताकि यह धरोहर भी संरक्षित रहे और इसका नाम भी बना रहे."-अनिल मिश्रा, स्थानीय

ये भी पढ़ें-