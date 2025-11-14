Bihar Election Results 2025

भगवान बिरसा मुंडा के स्कूल का हाल बेहाल, भवन जर्जर, सुविधाओं को घोर अभाव

भगवान बिरसा मुंडा ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी. उस स्कूल की हालत आज जर्जर हालत में है.

Birsa Mundas school
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 14, 2025 at 2:53 PM IST

खूंटी: जिस स्कूल में भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, वह अब बुनियादी सुविधाओं के अभाव जर्जर हो चुका है. बिरसा मुंडा ने जब शिक्षा ग्रहण की थी, तब इसकी छत फूस की थी, लेकिन बाद में पक्का भवन बना दिया गया. बावजूद इसके प्रशासनिक उपेक्षा के कारण आज यह जर्जर अवस्था में है. इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट.

खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के डिगरी पंचायत अंतर्गत सालगा गांव और वहां स्थित राजकीय मध्य विद्यालय का ऐतिहासिक महत्व है. यही वह स्कूल है जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी. जहां पूरा झारखंड 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम से मना रहा है, रांची से लेकर खूंटी तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. वहीं, बिरसा से जुड़ा यह ऐतिहासिक स्कूल प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार बना हुआ है. स्कूल की हालत बेहद जर्जर है. कक्षा एक से आठ तक वाले इस स्कूल में वर्तमान में केवल 23 छात्र नामांकित हैं, लेकिन दो सरकारी शिक्षकों की मौजूदगी के बावजूद स्कूल में केवल दो छात्र ही दिखे.

जानकारी देते संवाददाता सोनू अंसारी (Etv Bharat)

गुरुवार को जब ईटीवी भारत की टीम ने स्कूल का दौरा किया, तो प्रभारी प्रधानाध्यापक जीतवाहन स्वांसी अनुपस्थित थे, जबकि केवल शिक्षिका ज्योति केरकेट्टा मौजूद थीं. उस समय केवल तीन छात्र ही मौजूद थे. पूछताछ करने पर बताया गया कि धान की कटाई का मौसम चल रहा है, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं. छठी और सातवीं कक्षा में एक भी छात्र नामांकित नहीं है. पानी की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और स्कूल की बिजली कई महीनों से गुल है. स्कूल परिसर में बिरसा मुंडा से संबंधित कोई स्मारक, मूर्ति या शिलालेख नहीं है जो इसके ऐतिहासिक महत्व को उजागर करता हो.

ग्रामीण विनोद नाग और रंदाय नाग का कहना है कि यह वही स्कूल है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी शिक्षा शुरू की थी. उनका कहना है कि स्कूल में कम से कम धरती आबा की मूर्ति या उनसे जुड़ा कोई स्मारक तो होना ही चाहिए. ग्रामीणों ने बताया कि बिरसा मुंडा का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. उस दौरान, उनके दादा-दादी उन्हें अयुबाहातु ले आए और वहां से उनका दाखिला सलगा विद्यालय में कराया गया. यह ऐतिहासिक स्कूल आज भी उस महान व्यक्तित्व की स्मृतियों को संजोए हुए है जिसने आदिवासी समुदाय को स्वाभिमान प्रदान किया.

जिला शिक्षा अधीक्षक अभय कुमार शील ने बताया कि सलगा स्कूल को बेहतर बनाने और भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में सार्थक पहल की जाएगी. सकारात्मक पहल के लिए जल्द ही ग्रामीणों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल में उपस्थिति को लेकर कुछ स्थानीय चिंताओं का भी जल्द ही समाधान किया जाएगा.

