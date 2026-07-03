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दिग्विजय सिंह चंदा वापस लेने खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा, उज्जैन से अयोध्या तक करेंगे पदयात्रा

दिग्विजय सिंह ने घर के बाहर लिखा चंदा चोर निषेध हैं, उन्होंने मंदिरों में चंदा चोरों से सावधान रहने के बैनर लगाने की अपील की.

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दिग्विजय सिंह ने घर के बाहर लिखा चंदा चोर निषेध हैं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 7:44 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान आया है. उन्होंने एक तरफ जहां महाकाल मंदिर में चंदा चोरी की आशंका जताई है वहीं अपने घर के बाहर एक बैनर लगवाया है जिस पर लिखा है घर में चंदा चोरों का मेरे निवास पर निषेध है. उन्होंने बाकी मंदिरों से भी अपील की है कि हर मंदिर में चंदा चोरों से सावधान रहने के बैनर लगवाएं. उन्होंने कहा कि मैंने भी चंदा दिया था मैं भी अयोध्या जाकर मुकदमा करूंगा.

अयोध्या के राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के विरोध में शुक्रवार को भोपाल में महिला कांग्रेस ने सद्बुध्दि यज्ञ के साथ विरोध प्रदर्शन किया था. जिसमें दिग्विजिय सिंह भी शामिल हुए थे.

दिग्विजय सिंह चंदा वापस लेने खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा (ETV Bharat)

'मंदिरों के बाहर लिखो चंदा चोरों से सावधान'

अयोध्या में राम मंदिर चोरी को लेकर उठे बवाल पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया है. भोपाल में महिला कांग्रेस के राम मंदिर चोरी के विरोध में किए गए प्रदर्शन में पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा, "जो अयोध्या राम मंदिर में हुआ वो चोरी है. मैंने भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख 11 हजार रुपए का चंदा दिया था. ये मेरी आस्था की चोरी है. मेरे वकील की सलाह पर मैं अयोध्या जाकर मुकदमा करूंगा."

दिग्विजय सिंह ने इस मौके पर लोगों से अपील करते हुए कहा, "मंदिरों में चंदा चोरों से सावधान जैसे बैनर लगाए जाना चाहिए. उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा कि मैंने अपने घर पर चंदा चोरों के प्रवेश निषेध का बैनर लगवाया है. मंदिरों में ये बैनर लगाने के साथ पुजारियों को भी ये करना चाहिए कि वे ऐसे चंदा चोरों से सतर्क रहें. उन्हें मंदिर के अंदर घुसने नहीं दें."

'चंदा वापिस लेकर शंकराचार्य न्यास को दूंगा'

दिग्विजय सिंह ने कहा, "पूरे देश से भगवान राम की आस्था में लोगों ने चंदा दिया था, करोड़ों में दान आया था. अगर लोगों की आस्था के साथ आए इस धन, इस दान का गलत इस्तेमाल हुआ है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. अगर इस मामले में फाइनेंशियल गड़बड़ी सामने आती है तो वे अपना चंदा वापिस लेंगे और फिर ये धनराशि किसी शंकराचार्य के न्यास या किसी धार्मिक पीठ को दे देंगे."

दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा, "ये पार्टी धर्म बेचकर धन कमाते हैं और वोट तो क्या विधायक भी खरीद लेते हैं. हमारे ही चंदे की चोरी से ये सब होता है."

उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसी साल 2 अक्टूबर से महाकाल मंदिर उज्जैन से रामलला मंदिर अयोध्या तक पदयात्रा करने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि "उनकी यह यात्रा पूरी तरह गैर राजनैतिक होगी. मोबाइल में व्हाट्स एप और दूसरी सोशल साइट का भी उपयोग नहीं होगा. इस यात्रा में वे सभी शामिल हो सकते हैं जिसने अयोध्या मंदिर के लिए चंदा दिया है. चंदा चोरों के खिलाफ इस यात्रा में सभी पार्टी के लोगों का स्वागत होगा."

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