जम्मू कश्मीर में बैन के बावजूद VPN का हुआ इस्तेमाल, टेक एक्सपर्ट्स परेशान
जम्मू कश्मीर पुलिस ने साइबर सिक्योरिटी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए VPN के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है.
Published : January 3, 2026 at 1:35 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) पर बैन को दरकिनार करने वाले 140 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है. वहीं टेक एक्सपर्ट्स भी इससे परेशान हैं.
बता दें कि, पिछले साल यानी की दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने साइबर सिक्योरिटी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मोबाइल यूजर्स के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इसके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है.
वहीं, अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं और पब्लिक ऑर्डर का हवाला देते हुए केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वीपीएन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. वीपीएन के खिलाफ कार्रवाई जम्मू के कुछ चुने हुए जिलों से शुरू हुई थी, जहां पुलिस ने पिछले साल बैन लगाया था.
अब, यह घाटी तक फैल गया है, जहां अधिकारियों ने कहा कि पिछले हफ्ते बैन लागू होने के बाद से 144 से ज़्यादा लोगों की पहचान इस बैन को न मानने के लिए की गई है. अकेले पुलवामा जिले में बैन तोड़ने के लिए करीब 100 लोगों की पहचान की गई है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कुलगाम और पुलवामा में VPN के इस्तेमाल पर रोक के आदेशों का पालन न करने पर 49 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है.
शोपियां में, पुलिस ने बिना इजाजत VPN के इस्तेमाल की जांच के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई, जिसमें बैन का उल्लंघन करने वाले 15 लोगों की पहचान की गई. पुलिस अधिकारी ने कहा कि,यह ड्राइव मौजूदा रोक के आदेशों का सख्ती से पालन करते हुए की गई थी. इसका मकसद बिना इजाजत VPN के इस्तेमाल पर रोक लगाना था ताकि डिजिटल और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल रोका जा सके, जो लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि टेक्निकल जांच और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में उनके खिलाफ कोई टेरर-रिलेटेड लिंक या कोई गलत बैकग्राउंड न मिलने के बाद उनमें से ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया गया. हालांकि, रोकथाम के तौर पर आदेशों का उल्लंघन करने के लिए कम उम्र के 10 लोगों के खिलाफ सुरक्षा कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस ने आगे कहा कि, उन्हें भविष्य में बिना इजाजत VPN सर्विस का इस्तेमाल न करने की सख्त चेतावनी दी गई थी.
क्या है प्रतिबंध का आदेश
राजधानी श्रीनगर में जिला मजिस्ट्रेट अक्षय लाबरू ने पुलिस संचार का हवाला देते हुए 30 दिसंबर से दो महीने के लिए वीपीएन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया.
मजिस्ट्रेट ने आशंका जताई कि इसके दुरुपयोग का इस्तेमाल गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें अशांति भड़काना, भड़काऊ सामग्री का प्रसार करना और कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के रखरखाव के लिए हानिकारक गतिविधियों का समन्वय करना शामिल है.
वीपीएन सेवाओं का निलंबन धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत लगाया गया है, जो मजिस्ट्रेटों को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए निषेधाज्ञा लगाने की अनुमति देता है. क्षेत्र के अन्य जिलों में जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं. कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा वीपीएन का दुरुपयोग रोकने के लिए सुरक्षा के हित में निषेधाज्ञा लगाई गई है.
टेक चिंता
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक रणनीतिक डिजिटल रास्ते के तौर पर काम करता है, जिससे यूजर्स अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एड्रेस छिपाकर अपनी ऑनलाइन पहचान छिपा सकते हैं. घर के एड्रेस की तरह ही, IP एड्रेस हर इंटरनेट यूजर के लिए एक यूनिक डिजिटल पहचान का काम करता है. VPN यूजर्स को गुमनामी देकर इस यूनिक फुटप्रिंट को छिपाने की सुविधा देता है. इसका इस्तेमाल फायरवॉल को बायपास करने और बैन वेबसाइट या रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को एक्सेस करने के लिए तेजी से किया जा रहा है.
जिला मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में कहा गया है कि VPN सर्विसेज एन्क्रिप्टेड पॉइंट-टू-पॉइंट टनल बनाकर साइबर सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं. लेकिन इस बैन ने फैयिक अहमद जैसे टेक प्रोफेशनल्स को प्रभावित किया है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) इंडस्ट्री में छह साल के अनुभव वाले एक वेब डेवलपर ने कहा कि सिक्योरिटी की चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन वे बिजनेस एक्टिविटीज को प्रभावित किए बिना एक बीच का रास्ता चाहते हैं.
उन्होंने आगे कहा, "कश्मीर का IT सेक्टर काफी बढ़ा है। हमारे पास टैलेंटेड डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इकोनॉमी में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं. सिक्योरिटी अथॉरिटीज और बिजनेस कम्युनिटी के बीच बातचीत से बने सही फ्रेमवर्क के साथ, मेरा मानना है कि हम सही इकोनॉमिक एक्टिविटी को जारी रखने की इजाजत देते हुए सिक्योरिटी बनाए रख सकते हैं."
