जम्मू कश्मीर में बैन के बावजूद VPN का हुआ इस्तेमाल, टेक एक्सपर्ट्स परेशान

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) पर बैन को दरकिनार करने वाले 140 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है. वहीं टेक एक्सपर्ट्स भी इससे परेशान हैं.

बता दें कि, पिछले साल यानी की दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने साइबर सिक्योरिटी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मोबाइल यूजर्स के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इसके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है.

वहीं, अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं और पब्लिक ऑर्डर का हवाला देते हुए केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वीपीएन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. वीपीएन के खिलाफ कार्रवाई जम्मू के कुछ चुने हुए जिलों से शुरू हुई थी, जहां पुलिस ने पिछले साल बैन लगाया था.

अब, यह घाटी तक फैल गया है, जहां अधिकारियों ने कहा कि पिछले हफ्ते बैन लागू होने के बाद से 144 से ज़्यादा लोगों की पहचान इस बैन को न मानने के लिए की गई है. अकेले पुलवामा जिले में बैन तोड़ने के लिए करीब 100 लोगों की पहचान की गई है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कुलगाम और पुलवामा में VPN के इस्तेमाल पर रोक के आदेशों का पालन न करने पर 49 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है.

शोपियां में, पुलिस ने बिना इजाजत VPN के इस्तेमाल की जांच के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई, जिसमें बैन का उल्लंघन करने वाले 15 लोगों की पहचान की गई. पुलिस अधिकारी ने कहा कि,यह ड्राइव मौजूदा रोक के आदेशों का सख्ती से पालन करते हुए की गई थी. इसका मकसद बिना इजाजत VPN के इस्तेमाल पर रोक लगाना था ताकि डिजिटल और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल रोका जा सके, जो लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि टेक्निकल जांच और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में उनके खिलाफ कोई टेरर-रिलेटेड लिंक या कोई गलत बैकग्राउंड न मिलने के बाद उनमें से ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया गया. हालांकि, रोकथाम के तौर पर आदेशों का उल्लंघन करने के लिए कम उम्र के 10 लोगों के खिलाफ सुरक्षा कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस ने आगे कहा कि, उन्हें भविष्य में बिना इजाजत VPN सर्विस का इस्तेमाल न करने की सख्त चेतावनी दी गई थी.

क्या है प्रतिबंध का आदेश

राजधानी श्रीनगर में जिला मजिस्ट्रेट अक्षय लाबरू ने पुलिस संचार का हवाला देते हुए 30 दिसंबर से दो महीने के लिए वीपीएन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया.