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CJP Protest: जंतर-मंतर पर हो रही डिजिटल निगरानी, फेस रिकग्निशन वैन की तैनाती पर बढ़ा विवाद

सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यह एआई सिस्टम मौके पर मौजूद युवाओं की पहचान किस आधार पर कर रहा है? प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्या राष्ट्रीय डेटाबेस, नागरिक रजिस्ट्री या अन्य सार्वजनिक डेटाबेस का बिना सहमति के क्रॉस-मैच किया जा रहा है? इस बात को लेकर गहरी आशंका व्यक्त की जा रही है कि नागरिकों के डेटा का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है.

वर्ष 2017 के ऐतिहासिक पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ ने निजता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया था. ऐसे में प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि बिना किसी स्पष्ट कानून, न्यायिक आदेश या ठोस आपराधिक जांच के, आम नागरिकों व युवाओं की व्यापक स्तर पर लाइव-स्कैनिंग करना पूरी तरह असंवैधानिक है.

जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस तकनीक का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए नागरिकों का बायोमेट्रिक डेटा जुटाने व उन्हें चिन्हित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे जंतर-मंतर जैसे लोकतांत्रिक स्थान की प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. प्रदर्शनकारियों व अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस डिजिटल निगरानी के खिलाफ आवाज उठाते हुए प्रशासन से तीन मुख्य सवाल पूछे हैं.

स्वतंत्रता दिवस नजदीक है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना पुलिस की भी जिम्मेदारी है. राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर रोजाना प्रदर्शन में देश के तमाम राज्यों से हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से धरना स्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों व अन्य एआई आधारिक कैमरों से निगरानी की जा रही है. इसके लिए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के पास अपने अत्याधुनिक वाहनों को तैनात किया है.

नई दिल्ली: पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन की निगरानी में पुलिस प्रशासन द्वारा अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. प्रदर्शन स्थल पर दिल्ली पुलिस द्वारा 'फेशियल रिकग्निशन'यानी चेहरा पहचानने वाली वैन की तैनाती की है. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित कैमरों की वीडियोग्राफी के जरिए लाइव स्कैनिंग की जा रही है. इस तरह दिल्ली पुलिस अपराधियों पर भी नजर रख रही है. हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी(सीजेपी) की ओर से इसपर कड़ा ऐतराज जताया गया है.

डेटा के संभावित दुरुपयोग की आशंका

वैन के जरिए एकत्र किए गए फेशियल स्कैन व बायोमेट्रिक डेटा को कौन स्टोर कर रहा है और इसे कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा? छात्रों और युवाओं को डर है कि कहीं इन डिजिटल स्कैन का इस्तेमाल 'ब्लैकलिस्टिंग' या टारगेट करने के लिए तो नहीं किया जाएगा? लोकतंत्र में सवाल पूछने या जवाबदेही तय करने वाले छात्रों पर इसके जरिए दबाव बनाने की आशंका जताई गई है.

लोकतंत्र व निजता के बीच संतुलन की मांग

जंतर-मंतर ऐतिहासिक रूप से भारत के लोकतंत्र में असहमति दर्ज कराने व शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का मुख्य केंद्र रहा है. आलोचकों का कहना है कि इस तरह की निगरानी से नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने में हिचकिचाएंगे, जिससे एक भयमुक्त समाज के निर्माण पर असर पड़ता है. दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों का मानना रहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने व असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग जरूरी है. हालांकि, नागरिकों व कानूनी विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि सुरक्षा के नाम पर निजता के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता और प्रशासन को इस पूरे मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए.

चलता-फिरता पुलिस कंट्रोल रूम है "ईक्षणा" वाहन, जंतर मंतर पर तैनात

जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वाहन को तैनात किया है. इस वाहन का आधिकारिक नाम "ईक्षणा" है, जिसे नई दिल्ली जिला पुलिस द्वारा विशेष रूप से उच्च-सुरक्षा क्षेत्रों व वीआईपी इलाकों में रियल-टाइम निगरानी के लिए तैनात किया जाता है. ईक्षणा (IKSHANA) नाम एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ दृष्टि, निगरानी या बारीकी से देखना होता है. यह एक चलता-फिरता कमांड सेंटर है जो किसी भी संवेदनशील इलाके पर मौके पर ही कंट्रोल रूम की तरह काम करता है. यह मुख्य रूप से वीआईपी आवाजाही, विरोध-प्रदर्शनों और बड़ी सभाओं के दौरान असामाजिक या संदिग्ध तत्वों पर पैनी नजर रखता है. मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों को लाइव फीड देकर तुरंत फैसला लेने में मदद करता है.

दिल्ली में डिजिटल निगरानी (ETV Bharat)

'ईक्षणा' की प्रमुख खासियतें

इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे लगे हैं, जो लाइव भीड़ में से संदिग्धों, घोषित अपराधियों या वांछित व्यक्तियों के चेहरों को पहचान कर अलर्ट जारी कर सकते हैं.

वाहन की छत पर उच्च-क्षमता वाले पैन-टिल्ट-ज़ूम होने वाले और नाइट-विजन कैमरे लगे हैं, जो काफी दूरी तक स्पष्ट और HD वीडियो कैप्चर करते हैं.

ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन की भी इसमें व्यवस्था होती है. आसपास से गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट को स्वचालित रूप से स्कैन कर डिटेल निकाल सकते हैं.

ईक्षणा वाहन के भीतर मल्टीपल स्क्रीन्स (वीडियो वॉल) और सर्वर लगे हैं, जहां बैठ कर पुलिस अधिकारी 24x7 गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं.

इसमें इन-बिल्ट पावर जनरेटर और सैटेलाइट/हाई-स्पीड डेटा कनेक्टिविटी है, जिससे नेटवर्क ठप होने की स्थिति में भी यह लगातार काम कर सकता है.

दिल्ली पुलिस के एआई कैमरा ग्लास

​दिल्ली पुलिस जंतर मंतर व आसपास संदिग्धों पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष एआई कैमरा लगे चश्मों से लैस किया गया है. ये तकनीक जमीनी स्तर पर निगरानी को एक नए स्तर पर ले जाती है. चश्मे में लगा सूक्ष्म कैमरा सामने आने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को रिकॉर्ड करता है और उसे पुलिस के केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ता है. यदि भीड़ में कोई संदिग्ध या वांछित अपराधी नज़र आता है, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी कर देता है. चश्मा एक स्मार्टफ़ोन या टैबलेट से जुड़ा होता है, जो वायरलेस तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो व फोटोग्राफ को क्लाउड-आधारित सर्वर पर भेजता है. इस तरीके की निगरानी पर काकरोच जनता पार्टी की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि खुली जगह को भी इस तरह निगरानी से जेल में बदल दिया गया है.



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