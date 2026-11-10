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दुनिया के हर 10 में से 1 स्टूडेंट साइबर बुलिंग का शिकार, 44 देशों में 4 साल में 12% से बढ़कर 15% पहुंचा दायरा

AI से बढ़ा ऑनलाइन उत्पीड़न का नया खतरा. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Safe Learning Environments : इंटरनेट और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पढ़ाई, जानकारी और आपसी संवाद में बच्चों के मददगार हैं. हालांकि इनके ज्यादा इस्तेमाल से साइबर बुलिंग का खतरा भी बढ़ रहा है. हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 44 देशों में साइबर बुलिंग के मामले 4 साल में 12% से बढ़कर 15% पर पहुंच गए हैं. मौजूदा समय इन देशों में हर 10 में से एक यानी करीब 10% स्टूडेंट साइबर बुलिंग का सामना कर रहे हैं.

यूनेस्को की रिपोर्ट 'Connected and Safe : Policy Orientations to Address Online and Technology-Facilitated Violence in Education' के मुताबिक हर महीने 3 में से एक छात्र को किसी न किसी तरह की दादागिरी या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल ने ऑनलाइन हिंसा के नए और खतरनाक तरीकों को जन्म दिया है. इससे स्टूडेंट के लिए डिजिटल दुनिया पहले के मुकाबले अब ज्यादा असुरक्षित हो गई है.