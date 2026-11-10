दुनिया के हर 10 में से 1 स्टूडेंट साइबर बुलिंग का शिकार, 44 देशों में 4 साल में 12% से बढ़कर 15% पहुंचा दायरा
Online and Technology Violence : यूनेस्को की रिपोर्ट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर बढ़ रहा बच्चों का उत्पीड़न.
Published : November 10, 2026 at 4:56 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Safe Learning Environments : इंटरनेट और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पढ़ाई, जानकारी और आपसी संवाद में बच्चों के मददगार हैं. हालांकि इनके ज्यादा इस्तेमाल से साइबर बुलिंग का खतरा भी बढ़ रहा है. हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 44 देशों में साइबर बुलिंग के मामले 4 साल में 12% से बढ़कर 15% पर पहुंच गए हैं. मौजूदा समय इन देशों में हर 10 में से एक यानी करीब 10% स्टूडेंट साइबर बुलिंग का सामना कर रहे हैं.
यूनेस्को की रिपोर्ट 'Connected and Safe : Policy Orientations to Address Online and Technology-Facilitated Violence in Education' के मुताबिक हर महीने 3 में से एक छात्र को किसी न किसी तरह की दादागिरी या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल ने ऑनलाइन हिंसा के नए और खतरनाक तरीकों को जन्म दिया है. इससे स्टूडेंट के लिए डिजिटल दुनिया पहले के मुकाबले अब ज्यादा असुरक्षित हो गई है.
रिपोर्ट के अनुसार तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उन्हें आपत्तिजनक बनाने वाले ऐप्स, आवाज की हूबहू नकल करने वाली तकनीक के अलावा अन्य तरह के टूल्स स्कूली बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं. UNESCO ने सभी देशों से टेक कंपनियों के साथ मिलकर ऑनलाइन सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की अपील की है. इसके अलावा पीड़ित स्टूडेंट को मानसिक स्वास्थ्य सहायता मुहैया कराने के लिए बजट की व्यवस्था करने की भी बात कही है.
जानिए क्या है साइबर बुलिंग, कैसे बनाते हैं शिकार ? : यूनिसेफ के अनुसार सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म या मोबाइल फोन के जरिए किसी को बार-बार डराना, शर्मिंदा करना या गुस्सा दिलाना आदि साइबर बुलिंग कहलाता है. इसमें किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, आपत्तिजनक तस्वीरें या वीडियो साझा करना, धमकी भरे संदेश भेजना, नकली अकाउंट बनाकर किसी की पहचान का गलत इस्तेमाल करना, AI टूल्स के जरिए ऑनलाइन उत्पीड़न करना आदि शामिल हैं.
44 देशों में बढ़ी साइबर बुलिंग की घटनाएं : यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार यूरोप, सेंट्रल एशिया और कनाडा के 44 देशों में साल 2018 में साइबर बुलिंग की 12% घटनाएं हुईं थीं. साल 2022 में ऐसी घटनाओं का ग्राफ बढ़कर 15% हो गया. यानी 4 साल के दौरान इन देशों में स्टूडेंट की साइबर बुलिंग में 3% का इजाफा देखने को मिला. लड़कियों के अलावा लड़के भी साइबर बुलिंग के शिकार बने. हालांकि इन 44 देशों में भारत का डेटा शामिल नहीं है.
हर 10 में एक स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन उत्पीड़न : दुनियाभर में विद्यार्थियों के लिए साइबर बुलिंग एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. 44 देशों की स्टडी में पता चला कि लगभग हर 10 में से 1 स्टूडेंट साइबर बुलिंग का शिकार हो चुका है. इस तरह के उत्पीड़न से लाखों बच्चों की भविष्य प्रभावित हो रहा है. दिव्यांग, गरीब और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट के साथ साइबर बुलिंग होने का खतरा ज्यादा होता है. ऐसे स्टूडेंट पर इसका प्रभाव भी अधिक होता है.
डिजिटल दुनिया में भी सुरक्षित नहीं बच्चे : यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल दुनिया में भी बच्चे अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं. साइबर बुलिंग की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसका असर केवल स्कूल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि छुट्टी के बाद घर पर भी बच्चा मोबाइल और इंटरनेट के जरिए साइबर बुलिंग का शिकार हो सकता है. डिजिटल माध्यमों पर अलग-अलग तरीकों से हुई साइबर बुलिंग के कारण स्टूडेंट की प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचती है. इससे उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है.
लड़कियों के बराबर लड़के भी साइबर बुलिंग के शिकार : रिपोर्ट के अनुसार लड़के भी आम तौर पर लड़कियों के बराबर ही साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं. हालांकि लड़कियों को ऑनलाइन उत्पीड़न के कुछ अलग और ज्यादा गंभीर रूपों का सामना करना पड़ता है. ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी से होने वाली हिंसा (TFV-technology facilitated violence) अब एजुकेशन सिस्टम के लिए कोई छोटी बात नहीं है. यह पूरी शिक्षा व्यवस्थाएक बेहद गंभीर और बड़ा संकट है.
भारत में भी बढ़े साइबर बुलिंग-स्टॉकिंग के मामले : यूनेस्को की रिपोर्ट में साइबर बुलिंग को लेकर भारत की कोई तस्वीर पेश नहीं की गई है. हालांकि इसी साल जुलाई में जारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में साल 2020 से लेकर 2024 तक के 5 वर्षों में साइबर बुलिंग-स्टॉकिंग के मामलों में करीब 42% का इजाफा हुआ है. साल 2020 में देशभर में इस तरह की 872 मामले सामने आए थे. जबकि साल 2024 में यह आंकड़ा 1,240 तक पहुंच गया.
साइबर बुलिंग-स्टॉकिंग में क्या है अंतर? : यूनिसेफ की साइबर सुरक्षा गाइडलाइन, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के मुताबिक साइबर बुलिंग में किसी को सबके सामने शर्मिंदा करना, मजाक उड़ाना या अपमानित करना आदि गतिविधियां आती हैं, जबकि साइबर स्टॉकिंग में किसी की ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार नजर रखना, उस पर नियंत्रण बनाना, उसका पीछा करना, बार-बार अनचाहे संदेश भेजना आदि हरकतें आती हैं.
एक साल में लाखों बच्चों की तस्वीरों से छेड़छाड़ : यूनिसेफ, ईसीपीएटी इंटरनेशनल और इंटरपोल की फरवरी 2026 की एक संयुक्त रिपोर्ट के बताया गया था कि पिछले एक साल के दौरान 11 देशों के करीब 12 लाख बच्चों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई. इन तस्वीरों को आपत्तिजनक और अश्लील डीपफेक वीडियो में तब्दील कर दिया गया. इनमें से कुछ देशों में तो हर 25 में से एक बच्चे की तस्वीरों के साथ ऐसा देखने को मिला. यानी वहां इस मामले में हालात ज्यादा खराब रहे.
AI से बढ़ रहे ऑनलाइन उत्पीड़न के खतरे : यूनेस्को की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने साइबर बुलिंग की समस्या को और जटिल बना दिया है. डिजिटल तकनीक के जरिए तस्वीरों और आवाज के साथ छेड़छाड़ करना आसान हो गया है. आए दिन ऐसे तमाम नकली सामग्रियां सामने आती रहती हैं. इसका असर बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न झेलने वाले बच्चों आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है.
स्कूल, अभिभावक और शिक्षक मिलकर रोकें उत्पीड़न : यूनेस्को ने साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हिंसा से निपटने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने पर जोर दिया है. कहा है कि सरकारों को स्पष्ट नीतियां बनानी होंगी. स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को पक्का करने के लिए शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाए. जिससे वे इस तरह की शिकायतों पर उचित कार्रवाई कर सकें. पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन व्यवहार, निजता और इंटरनेट जैसे विषय शामिल किए जाएं. अभिभावकों को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी.
बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक करें : यूनेस्को के मुताबिक अभिभावकों को बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी देनी चाहिए. ऑनलाइन धमकी या अपमानजनक संदेश मिलने पर उसे नजरअंदाज न करें. अभिभावकों को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए. साइबर बुलिंग की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए सरकारों, तकनीकी कंपनियों, डिजिटल प्लेटफार्म और अन्य संस्थाओं को मिलकर काम करने की जरूरत है.
कहां करें साइबर बुलिंग-स्टॉकिंग की शिकायत? : भारत में 1930 पर कॉल करके साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग की शिकायत की जा सकती है. कॉल करने पर मिली शिकायत आईडी से 24 घंटे के अंदर पोर्टल (cybercrime.gov.in) भी कंप्लेंट करना अनिवार्य होता है. पोर्टल पर Report Other Cyber Crime के तहत Cyber Bullying/ Stalking/ Sexting श्रेणी चुनकर शिकायत की जा सकती है. इस पर कुछ जानकारियां भरनी होती हैं. नजदीकी साइबर सेल, पुलिस स्टेशन में भी जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, भले ही उत्पीड़न कहीं किसी दूसरी जगह पर हुआ हो.
ETV भारत प्रीमियम की ये खबरें भी पढ़िए