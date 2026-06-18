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ऑनलाइन फ्रॉड में भारत दूसरे नंबर पर; हर वारदात में 2 लाख रुपये की चपत

लॉगिन करते समय सबसे ज्यादा खतरा : रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक खातों में या ऐप में लॉगिन करते समय सबसे ज्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा रहता है. ऐसे मामलों का प्रतिशत 3.9 रहा. इसके बाद अकाउंट बनाते समय 3.1% लोगों के साथ ठगी हुई. जबकि वित्तीय लेनदेन के दौरान 1.2% लोग ठगे गए. यानी साइबर ठगी के लिहाज से सबसे ज्यादा रिस्क लॉगिन करते समय ही रहा. यह भी पता चला कि साइबर ठग अकाउंट्स पर कब्जा करने के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड क्रेडेंशियल्स (चोरी या लीक हुए यूजरनेम-पासवर्ड) का इस्तेमाल कर रहे हैं.

आईडी चेक कराने के बहाने जाल में फंसा रहे ठग : लॉजिस्टिक्स सेक्टर में करीब 16.3% डिजिटल फ्रॉड की शिकायतें आईं. टेलीकम्युनिकेशन में यह आंकड़ा 14.7% रहा. जबकि इंश्योरेंस सेक्टर में यह 11.5% रहा. रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों सेक्टर रियल टाइम इंटरैक्शन, डिस्ट्रिब्यूटेड नेटवर्क और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रांजेक्शन पर निर्भर हैं. साइबर ठग कई बार आईडी चेक करने के बहाने लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं. कई बार ठग पासवर्ड/ओटीपी आदि की सुरक्षा में कमियों को तलाश कर ठगी करते हैं. साइबर ठगों ने अब ठगी करने का तरीका बदल लिया है.

भारत में डिजिटल फ्रॉड का खतरा ज्यादा : ट्रांसयूनियन की H1 2026 फ्रॉड ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों के ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार होने का खतरा काफी ज्यादा है. लॉजिस्टिक्स सेक्टर यानी परिवहन, भंडारण और वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री और स्टॉक प्रबंधन, पैकेजिंग आदि में सबसे ज्यादा डिजिटल धोखाधड़ी होती है. दूसरे नंबर पर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर (नेटवर्क उपकरण, डेटा सेंटर्स, मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ब्रॉडबैंड सेवाएं आदि) हैं. तीसरे नंबर पर इंश्योरेंस सेक्टर है.

साइबर अपराधों के बढ़ते आंकड़ों पर पहले भी कई स्टडी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं. 2 साल पहले World Cyber Crime Index में ग्लोबल लेवल पर देशों की रैंकिंग जारी की गई थी. इसके मुताबिक रूस में सबसे ज्यादा डिजिटल फ्रॉड के केस सामने आए थे. यूक्रेन दूसरे स्थान पर था. इसके बाद चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया जैसे देशों का नंबर था. अब हाल की नई रिपोर्ट में सेक्टर वाइज ठगी की घटनाओं के आंकड़ों समेत कई अन्य जानकारियां शामिल की गईं हैं. आईए ट्रांसयूनियन की इस रिपोर्ट के साथ ही डिजिटल फ्रॉड से जुड़े कई अन्य बिंदुओं के बारे में भी विस्तार से जानते हैं....

ट्रांसयूनियन की H1 2026 फ्रॉड ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा डिजिटल फ्राड के मामले ऐप या अकाउंट में लॉगिन करते समय सामने आए. इसके बाद नया अकाउंट बनाने और पैसों के लेनदेन में भी धोखाधड़ी हुई. लोगों के बैंक खाते साइबर ठगों के निशाने पर हैं. लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम और गेमिंग जैसे सेक्टरों में सबसे ज्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी की जा रही है. ठग अब हाईटेक तरीकों से लोगों की पहचान चुरा रहे हैं. उनकी गाढ़ी कमाई उड़ा रहे हैं.

INDIA CYBER ​​CRIME DIGITAL FRAUD : देश में साइबर ठगी के मामलों में साल दर साल इजाफा हो रहा है. इससे लोग अपनी वित्तीय सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं. डिजिटल जालसाज राष्ट्रीय सुरक्षा को भी लगातार चुनौती दे रहे हैं. अमेरिकी कंपनी ट्रांसयूनियन की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 100 में से करीब 7.1% मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े होते हैं. ये वैश्विक औसत (3.8%) से दोगुना है. यानी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अपने यहां ऑनलाइन पैसों का लेनदेन करना ज्यादा रिस्की है. साइबर फ्रॉड से हुए नुकसान के मामले में अपना देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है. जबकि हांगकांग पहले पायदान पर है.

हांगकांग में प्रत्येक पीड़ित को 5 लाख का नुकसान : रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल स्तर की बात करें तो हांगकांग में साइबर जालसाजों के शिकार पीड़ितों में से प्रत्येक को करीब 5 लाख 12 हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. नुकसान के मामले में भारत दूसरे नंबर पर रहा. यहां साइबर ठगी के कारण सभी पीड़ितों में से प्रत्येक को करीब 2 लाख 3 हजार रुपये का लॉस हुआ. इस मामले में फिलीपींस तीसरे पायदान पर रहा. यहां के प्रत्येक पीड़ित को लगभग 80 हजार रुपये का नुकसान हुआ. फर्जी कॉल, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर नकली विक्रेताओं के झांसे में आकर भारतीय अपने रुपये गंवा रहे हैं.

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कब जारी हुई ट्रांसयूनियन की रिपोर्ट? : ट्रांसयूनियन की H1 2026 फ्रॉड ट्रेंड्स रिपोर्ट इसी साल 16 अप्रैल 2026 को जारी हुई थी. इसमें 18 से अधिक देशों में साल 2025 में हुए साइबर अपराधों का विश्लेषण किया गया था. इसमें भारत, अमेरिका, यूके, ब्राजील, और केन्या आदि देश शामिल थे. इसके बाद 16 जून 2026 को इसी रिपोर्ट को नए सिरे The Evolution of Fraud in India: Declining Rates Amid Elevated Losses नाम से जारी किया गया. इसमें पिछले साल के डेटा के आधार पर भारत में बढ़ते साइबर खतरों का जिक्र किया गया है.

किस देश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम? : ऑक्‍सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्‍स के विशेषज्ञों ने तीन साल तक दुनियाभर के देशों में साइबर अपराधों के मामलों पर शोध किया था. साल 2024 में World Cyber Crime Index के नाम से इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी. इस इंडेक्स में दुनिया के 100 देशों को शामिल किया गया था. इनमें भारत दसवें पायदान पर था. रूस सबसे ज्यादा साइबर ठगों से परेशान रहा. जबकि यूक्रेन दूसरे नंबर पर था. रूस का साइबर क्राइम इंडेक्‍स स्‍कोर 100 में से 58.39 था. यूक्रेन का 36.44 जबकि चीन का 27.86 था. इस मामले में भारत का स्कोर 6.13 था.

5 महीने में 53% लोगों को ठगों ने किया टारगेट : रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में अगस्त से लेकर दिसंबर तक यानी 5 महीने के दौरान ही दुनियाभर के करीब 53% लोगों को साइबर ठगों ने टारगेट किया. इनमें से 10% लोगों को वे ठगने में कामयाब भी रहे. पीड़ितों ने बताया कि ठगों ने डिजिटल फ्रॉड स्कीम के तहत उन्हें अपना शिकार बनाया. वहीं 47% लोगों को यह जानकारी ही नहीं हो पाई कि उनसे किसी तरह की ठगी का प्रयास किया गया था. जिन लोगों से ठगी हुई उन्हें फर्जी ईमेल भेजने के साथ ही फोन कॉल पर झांसा भी दिया गया था.

ठगी के लिए नए-नए तरीके अपना रहे साइबर ठग. (Photo Credit; ETV Bharat)

किन तरीकों से ठगी कर रहे जालसाज? : साइबर ठग लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. नए ट्रेंड में वे खुद को जनगणना अफसर बताते हैं. डिजिटल जनगणना के बहाने डेटा का सत्यापन कराने की बात कहते हैं. इसके बाद ओटीपी लेकर खाता खाली कर देते हैं. इसके अलावा फर्जी जनगणना ऐप का लिंक भेजकर भी लोगों से जानकारी भरने के लिए कहते हैं. खुद को सीबीआई, ईडी, पुलिस या रिजर्व बैंक का अधिकारी बताकर घंटों वीडियो कॉल पर बंधक बनाकर रखते हैं. इसके बाद लाखों रुपये ऐंठ लेते हैं.

केवाईसी अपडेट और निवेश का भी देते हैं झांसा : जालसाज वाट्सएप या टेलीग्राम पर फर्जी ग्रुप बनाते हैं. इसके बाद मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं. शुरुआत में कुछ लाभ भी देते हैं. बाद में मोटा निवेश कराकर रुपये डकार जाते हैं. पार्ट टाइम जॉब के बहाने भी ठगी करते हैं. सोशल मीडिया पर दोस्ती करने का ऑफर देते हैं. इसके बाद बहाने से ठगी करते हैं. बच्चों और किशोरों को गेमिंग में क्वाइन, रिवॉर्ड आदि देने का झांसा देकर भी खाते से रुपये निकाल लेते हैं.

ठगी होने पर कहां करें शिकायत? : एक्सपर्ट के अनुसार संदिग्ध खातों की पहचान के लिए आरबीआई ने एआई आधारित MuleHunter.ai सुरक्षा प्रणाली का सहारा लिया है. इसी तरह डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) संदिग्ध लेनदेन की पहचान करता है. फ्रॉड खातों का डेटा तैयार करता है. ठगी होने पर लोगों को खाता ब्लॉक कराने के लिए संबंधित बैंक में फोन करना चाहिए. 1930 साइबर हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं. www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इस पर ट्रांजेक्शन आईडी समेत अन्य जानकारियां भी देनी होती हैं. नजदीकी साइबर थाने या पुलिस स्टेशन में जाकर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं.

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