'साइबर कथाएं' जिसने लगा दिया करोड़ों का चूना, जानें डिजिटल अरेस्ट के मायाजाल से कैसे बचें ?

गिफ्ट का लालच और अनजान दोस्ती : फ्रेडरिक को छुड़ाने के नाम पर महिला ने अलग-अलग अकाउंट में लाखों ट्रांसफर किया कुल मिलाकर बिरासी लाख 50000 रुपए महिला ने फ्रेडरिक के खाते में डाल दिए. रुपया 22 खातों में ट्रांसफर कराया गया था. उक्त व्यक्ति नाइजीरिया का था और आर्थिक अपराध इकाई ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार भी किया.

''पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती. यह पूरी तरह से साइबर ठगों द्वारा फैलाया गया भ्रम है. लोगों से अपील की कि जैसे ही किसी तरह का शक हो, तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल पर या 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं. जितनी जल्दी शिकायत होगी, पैसे बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी.'' - सुशील कुमार, DIG, बिहार पुलिस मुख्यालय

'लंदन वाला दोस्त' की कहानी : सुशील कुमार के किताब की कहानी में एक विदेशी फ्रेडरिक ने भारतीय महिला को जन्मदिन की बधाई दी साथ ही 46 लाख का उपहार स्वीकार करने का अनुरोध भी किया फ्रेडरिक ने खुद को लंदन निवासी बताया और पहले तो कोरियर के नाम पर उसे महिला से धीरे-धीरे ₹8 लाख ले लिए गए. बाद में फ्रेडरिक ने महिला रतन प्रिया को यह झांसा दिया कि गिफ्ट के मामले को सुलझाने वह भारत आ रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें पकड़ लिया गया.

साइबर अपराध पर लिखी पुस्तक 'साइबर कथाएं' : अपने अनुभवों के आधार पर DIG सुशील कुमार ने साइबर अपराध पर एक अनोखी पुस्तक 'साइबर कथाएं' लिखी है. करीब 200 पन्नों की इस पुस्तक में कुल 50 कहानियां हैं, जो सभी सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं. इन कहानियों के जरिए न सिर्फ साइबर अपराध की सच्चाई सामने आती है, बल्कि उससे बचने के व्यावहारिक तरीके भी बताए गए हैं. जिसके कुछ हिस्से संक्षेप में दिए जा रहे हैं-

साइबर स्कैमर्स से कैसे बचें? : इन्हीं सवालों और चुनौतियों को समझने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी DIG सुशील कुमार से विशेष बातचीत की. 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी सुशील कुमार वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में तैनात हैं और लंबे समय से साइबर क्राइम व आर्थिक अपराध के मामलों पर काम कर चुके हैं.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम बना बड़ी चुनौती : डिजिटल सुविधाएं अब जरूरत बन चुकी हैं, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है. आज डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आया है. हैरानी की बात यह है कि बड़े-बड़े अधिकारी, जज, पुलिसकर्मी, डॉक्टर और पत्रकार तक इस स्कैम के शिकार हो चुके हैं.

भय और लालच के जाल में फंसते लोग : साइबर ठग आम लोगों के भय और लालच को हथियार बनाते हैं. कभी 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर तो कभी घर बैठे पैसे कमाने का लालच देकर लोगों को फंसाया जाता है. जैसे मछली को कांटे में चारा लगाकर फंसाया जाता है, वैसे ही इस तरीके को साइबर की भाषा में फिशिंग स्कैम कहा जाता है. एक बार जाल में फंसने के बाद मेहनत की कमाई मिनटों में उड़ जाती है.

पटना : दुनिया पूरी तरह डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है. आज पेमेंट से लेकर रोज़मर्रा के कामकाज तक, हर क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है. लेकिन इसी भरोसे के साथ साइबर अपराध का खतरा भी तेज़ी से बढ़ा है. आए दिन सामने आ रही साइबर फ्रॉड की घटनाएं यह साफ संकेत देती हैं कि सिस्टम से ज्यादा हमारी छोटी-सी लापरवाही हमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है.

'डिजिटल अरेस्ट एक मायाजाल' की कहानी : ये एक लड़की की कहानी है जिसे एक वीडियो कॉल आया कि लखनऊ एयरपोर्ट पर कई फर्जी पासपोर्ट पकड़े गए हैं, जिनसे आपका आधार कार्ड लिंक है, बात सुनकर लड़की घबरा गई. वीडियो कॉल पर कई वर्दी के वेष में फर्जी पुलिस अधिकारी दिखने लगे. पुलिस अधिकारियों में से एक ने कहा कि आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है. साइबर अपराधियों ने लड़की से कहा कि 3.8 करोड़ की उगाही हुई है, आप 5% देकर मामले को निपटा लीजिए. लड़की को 17 दिनों तक वीडियो कॉल ऑन करके रखना को कहा गया और 3 लाख रुपये देकर लड़की डिजिटल अरेस्ट से मुक्त हुई.

चिकित्सक दंपति से 5 करोड़ की ठगी : साइबर अपराध का एक चौंकाने वाला मामला गया जिले से सामने आया था, जहां एक चर्चित चिकित्सक दंपति से करीब 5 करोड़ रुपये ठग लिए गए. साइबर अपराधियों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया, सीबीआई जांच का भय पैदा किया और चरणबद्ध तरीके से बड़ी रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली.

गया के डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर निकाले करोड़ों : गया जिले के चर्चित चिकित्सा ए एन राय प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ है. डॉक्टर साहब के मोबाइल पर एक अज्ञात कॉल आता है फोन उठाते ही उक्त व्यक्ति कहता है कि आपके विरुद्ध सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है, वजह पूछने पर बताया जाता है कि आपका एक बैंक खाते में मनी लांड्रिंग के माध्यम से पैसे जमा किए गए हैं. डॉक्टर राय नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं कि किसी तरह कोई उपाय करिए.

जब फेमस डॉक्टर भी हुए डिजिटल अरेस्ट : इतना कहते ही उक्त व्यक्ति वीडियो कॉल पर आ जाता है और पुलिस की वर्दी में सामने बैठा व्यक्ति खुद को सीबीआई एसपी बताता है. डॉक्टर साहब से फोन करने वाले ने कहा कि आपका एचडीएफसी वाले बैंक खाते में जितना पैसा जमा है, वह पैसा जो खाता संख्या मैं भेज रहा हूं, उसमें डाल दीजिए. यह सरकारी खाता है और आपका पैसा सिक्योरिटी मनी के तौर पर जाम रहेगा.

5 दिन में 4.40 करोड़ की ठगी : साइबर लुटेरों ने यह पैसे तुरंत जमा करने को कहा और धमकी दी कि आपके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निकालने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा. डॉ राय ने 5 दिनों में 4 करोड़ 40 लाख रुपए जमा कर दिए और इंतजार करने लगे तभी अचानक वह नंबर बंद हो गया और चैट को डिलीट कर दिया गया तब जाकर डॉक्टर राय को संदेह हुआ कि उनके साथ ठगी हो गई है.

क्या है डिजिटल अरेस्ट? : साइबर ठगों के लिए ये तरीका बेहद आसान और सुरक्षित है. इसमें सभी ठग सिंडिकेट की तरह काम करते हैं और घर को थाना या किसी एजेंसी का ऑफिस बनाकर वीडियो कॉल पर किसी को भी डिजिटल अरेस्ट करते हैं और तब तक वह धीरे-धीरे उनसे अलग-अलग खातों में रुपए को ट्रांसफर करवाते रहते हैं.

''डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. लोगों को घबराना नहीं है बल्कि जिस नंबर से कॉल आई है उसकी सूचना साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कराना है, साथ ही थाने पर रिपोर्ट भी लिखवानी है.''- सुशील कुमार, DIG, बिहार पुलिस मुख्यालय

शेयर के नाम पर ठगी : इस कहानी में शेयर के नाम पर ठगी को बताया गया है. 52 वर्षीय दर्शन हेगड़े ने बेंगलुरु के साइबर क्राइम थाने में शिकायत की और कहां की उनके डेढ़ करोड़ रुपये धोखाधड़ी से ठग लिए गए. दरअसल दर्शन हेगड़े को 110 से अधिक सदस्यों वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया.

फर्जी शेयर में बंपर लाभ का लालच ले डूबा : पहली बार में उन्होंने ₹50000 के शेयर खरीदे और तीन दिनों में ही शेयर के एप्लीकेशन पर शेयर के दाम ₹500000 दिखने लगे. उक्त व्यक्ति ने शेयर खरीद के नाम पर 1.52 करोड रुपए ट्रांसफर किया और उनके ट्रेडिंग खाता में 28 करोड रुपए रिटर्न दिखाने लगे. जब वह पैसे निकालने गए तो उनसे 75 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया. गिरोह के द्वारा 97 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी थी. व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी महिला शेयर के नाम पर लोगों से ठगी कर रही थी.

जब एएसपी भी धोखाधड़ी का शिकार : नोएडा पुलिस को एक ईमेल आया कि भारतीय विदेश सेवा की संयुक्त सचिव स्तर की अधिकारी जोया खान को पुलिस एस्कॉर्ट चाहिए. एसएसपी नोएडा को एस्कॉर्ट उपलब्ध कराने के लिए अनिल शर्मा ने फोन किया जो खुद को भारतीय विदेश सेवा के संयुक्त सचिव बताया. एसपी साहब हरकत में आए और जोया खान के लिए स्कॉट उपलब्ध कराया.

''फर्जी ऐप्स के जरिए बड़े पैमाने पर ठगी की जा रही है. किसी भी ऐप से खरीदारी या निवेश करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच बेहद जरूरी है. बिना जांच-पड़ताल के किया गया एक क्लिक भी भारी नुकसान करा सकता है.''- सुशील कुमार, DIG, बिहार पुलिस मुख्यालय

फर्जी संयुक्त सचिव बनकर धोखाधड़ी : यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा. करीब 18 महीना के बाद मैडम जोया खान का फोन एसएसपी वैभव कृष्ण को आया, मैडम ने एस्कॉर्ट में हो रही देरी के लिए एसएसपी को खूब खरी खोटी सुनाई. एसपी को संदेह हुआ उन्होंने मैडम जोया खान की गतिविधियों की पड़ताल की तो पता चला कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम वाला वेबसाइट किन्हीं जोया खान के नाम पर है.

ठगी का हुआ बड़ा खुलासा : फर्जीवाड़ा जब सामने आया तब तक जोया खान दर्जनों बार पुलिस एस्कॉर्ट ले चुकी थीं. पुलिस ने जब छापेमारी की तो जोया खान के ठिकाने से लग्जरी कार के अलावा फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के न्यूक्लियर पदाधिकारी एवं अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि के दो फर्जी पहचान पत्र भी प्राप्त हुए.

सोशल मीडिया बना साइबर ठगों का हथियार : साइबर ठग फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं. फर्जी ऐप बनाकर, बीमा के नाम पर और ऑनलाइन खरीदारी का झांसा देकर लोगों को ठगा जा रहा है. ठग अपने तरीके लगातार बदलते रहते हैं, जिससे आम लोग आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं.

बिहार के जिले बन रहे साइबर ठगी के केंद्र : पहले साइबर ठगी का नाम आते ही झारखंड का जामताड़ा याद आता था, लेकिन अब बिहार के नालंदा और नवादा जिले भी साइबर अपराध के केंद्र के रूप में उभर चुके हैं. साइबर फ्रॉड अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है. हाल ही में बिहार पुलिस ने आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु समेत कई राज्यों के साइबर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है.

जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार : सरकार और पुलिस साइबर अपराध से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन आम लोगों की सतर्कता सबसे जरूरी है. ‘साइबर कथाएं’ जैसी पुस्तकें लोगों को जागरूक करने की दिशा में एक मजबूत कदम हैं. डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जानकारी, सतर्कता और समय पर कार्रवाई ही सबसे बड़ा बचाव है.

