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केरल: CPI ऑफिस के अंदर दिव्यांग किसान का शव लटका मिला, भारी विरोध-प्रदर्शन

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

कोट्टायम: चुनावी मौसम में एक चौंकाने वाली घटना हुई है जिससे व्यापक स्तर राजनीतिक गुस्सा भड़क गया है. केरल के वैकोम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के तालुक कमेटी ऑफिस के अंदर एक दिव्यांग किसान का शव लटका हुआ मिला. मृतक की पहचान वैकोम के रहने वाले चेलप्पन पुलिक्कासेरी के तौर पर हुई है. उसका शव बेजान में मिला जिसके बाद उसके रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राजनीतिक ऑफिस के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. इलाके में तनाव फैल गया क्योंकि गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कड़ा रुख अपना लिया और कोट्टायम से रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के खुद आकर प्रक्रिया देखने तक शव को हटाने से मना कर दिया. कानून-व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. गुस्साई भीड़ को शांत करने के लिए बड़े पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने साफ किया कि रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के ऑफिशियल जांच पूरी करने के बाद ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाएगा. इस बीच एक रूलिंग फ्रंट ऑफिस के अंदर एक किसान की दुखद मौत ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को तेजी से उठाया है, और किसान द्वारा उठाए गए इस बड़े कदम के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. किसान समुदाय की आर्थिक परेशानियों को फिर से लोगों की चर्चा में लाने की मांग की है. चेलप्पन आने-जाने के लिए वॉकर पर निर्भर थे. वे इस इलाके में एक बहुत ही मेहनती किसान के तौर पर जाने जाते थे. हालांकि, वह कई सालों से लोकल सीपीआई लीडरशिप पर गंभीर आरोप लगा रहे थे. उनके परिवार के मुताबिक लोकल पार्टी नेताओं ने उनकी खेती-बाड़ी को बर्बाद करने में जानबूझकर दखल दिया, जिससे उनकी रोजी-रोटी का मुख्य जरिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया.