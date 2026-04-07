ETV Bharat / bharat

केरल: CPI ऑफिस के अंदर दिव्यांग किसान का शव लटका मिला, भारी विरोध-प्रदर्शन

केरल में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले किसान की मौत को लेकर राजनीति तेज हो गई है. पार्टी किसानों के मुद्दों को उठा रही है..

KERALA FARMER FOUND HANGING
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 12:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोट्टायम: चुनावी मौसम में एक चौंकाने वाली घटना हुई है जिससे व्यापक स्तर राजनीतिक गुस्सा भड़क गया है. केरल के वैकोम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के तालुक कमेटी ऑफिस के अंदर एक दिव्यांग किसान का शव लटका हुआ मिला.

मृतक की पहचान वैकोम के रहने वाले चेलप्पन पुलिक्कासेरी के तौर पर हुई है. उसका शव बेजान में मिला जिसके बाद उसके रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राजनीतिक ऑफिस के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. इलाके में तनाव फैल गया क्योंकि गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कड़ा रुख अपना लिया और कोट्टायम से रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के खुद आकर प्रक्रिया देखने तक शव को हटाने से मना कर दिया.

कानून-व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. गुस्साई भीड़ को शांत करने के लिए बड़े पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने साफ किया कि रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के ऑफिशियल जांच पूरी करने के बाद ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाएगा.

इस बीच एक रूलिंग फ्रंट ऑफिस के अंदर एक किसान की दुखद मौत ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को तेजी से उठाया है, और किसान द्वारा उठाए गए इस बड़े कदम के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. किसान समुदाय की आर्थिक परेशानियों को फिर से लोगों की चर्चा में लाने की मांग की है.

चेलप्पन आने-जाने के लिए वॉकर पर निर्भर थे. वे इस इलाके में एक बहुत ही मेहनती किसान के तौर पर जाने जाते थे. हालांकि, वह कई सालों से लोकल सीपीआई लीडरशिप पर गंभीर आरोप लगा रहे थे. उनके परिवार के मुताबिक लोकल पार्टी नेताओं ने उनकी खेती-बाड़ी को बर्बाद करने में जानबूझकर दखल दिया, जिससे उनकी रोजी-रोटी का मुख्य जरिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया.

उनकी परेशानी तब और बढ़ गई जब सीपीआई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के तहत चलने वाले एक बैंक ने कथित तौर पर उनके फाइनेंशियल संकट के दौरान उन्हें एक जरूरी लोन देने से मना कर दिया. रिश्तेदार बताते हैं कि वह 2009 से इन गंभीर सिस्टम से जुड़े मुश्किलों को झेल रहे थे. उनकी खेती बर्बाद होने से परिवार गहरे आर्थिक संकट में फंस गये और कथित तौर पर उन्हें सरकार से मिलने वाले सही वेलफेयर बेनिफिट भी नहीं मिले.

अपनी जान देने से ठीक एक दिन पहले चेलप्पन ने सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें सीपीआई लीडरशिप द्वारा उन पर किए गए कथित अत्याचारों के बारे में बताया गया था. वीडियो में उन्होंने पार्टी की तरफ से उन्हें हुई परेशानियां और अन्याय के बारे में बताया.

मरने वाले के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने राज्य के कृषि मंत्री से मिलकर एक फॉर्मल शिकायत करने और समाधान की मांग करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली. कहा जाता है कि गंभीर मानसिक तकलीफ और बढ़ती आर्थिक देनदारियों ने इस हिम्मती किसान को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया.

आरोपों को पूरी तरह से गलत बताते हुए सीपीआई कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी वीके संतोष कुमार ने कहा कि किसान की दुखद मौत में पार्टी का कोई रोल नहीं है. उन्होंने साफ किया कि लोन रिजेक्ट होने के पीछे के कारण बताने के लिए बैंक अधिकारी ही जिम्मेदार हैं और कहा कि चेलप्पन का पार्टी से कोई सीधा झगड़ा नहीं था. सीपीआई लीडरशिप ने आगे आरोप लगाया कि चल रहे प्रोटेस्ट चुनाव के समय इस दुखद घटना से पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए कुछ लोगों की जानबूझकर की गई कोशिश है. पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया है और घटना की पूरी जांच शुरू की है. यह कन्फर्म करते हुए कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.

ये भी पढ़ें- केरल विधानसभा चुनाव 2026 : रेवंत रेड्डी ने भाजपा, सीपीआई (एम) के बीच 'सीक्रेट डील' का आरोप लगाया

TAGGED:

CPI OFFICE
SPARKS MASSIVE PROTESTS
केरल दिव्यांग किसान शव लटका मिला
केरल विधानसभा चुनाव
KERALA FARMER FOUND HANGING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.