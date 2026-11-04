पति के साथ मतभेद गर्भपात का आधार नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की
34 साल की महिला ने अपने पति पर मानसिक उत्पीड़न और अपमान करने का आरोप लगाया.
By Sumit Saxena
Published : November 4, 2026 at 9:58 PM IST
नई दिल्ली: इस सप्ताह की शुरुआत में अपने सामने आए एक कठिन सवाल को हल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक विवाहित महिला को 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. अदालत ने यह फैसला सुनाया कि एक मौजूदा शादी के दौरान आपसी सहमति से बनी गर्भावस्था को सिर्फ इसलिए गर्भपात नहीं कराया जा सकता क्योंकि गर्भधारण के बाद पति-पत्नी के बीच मतभेद पैदा हो गए हों.
अदालत ने कहा कि रिश्ते का बाद में बिगड़ जाना, अपने आप में उन्नत-चरण की गर्भावस्था को समाप्त करने का आधार नहीं हो सकता. अदालत ने यह भी टिप्पणी की, "उसे पति से समस्या है, लेकिन इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए."
इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने की. महिला ने अपने पति पर मानसिक उत्पीड़न और अपमान करने का आरोप लगाया. महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच एक वीडियो साझा किया, जिसमें उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए और विवाह से इतर संबंध होने का आरोप लगाया गया.
पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने और जोड़े से बातचीत करने के बाद महिला की याचिका खारिज कर दी.
सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "अगर आप कहते हैं कि यह उसका निर्णय है, अगर वह गर्भपात कराना चाहती है. यह उसकी प्रजनन स्वायत्तता है, जो कि बिल्कुल ठीक है... हर मामला तथ्यों पर निर्भर करता है (अपने पिछले फैसले का हवाला देते हुए). वह एक बलात्कार पीड़िता (नाबालिग) थी... हमने अनुमति दी क्योंकि उन पर सामाजिक दबाव था, उन्होंने कहा कि हम लड़की के गर्भवती होने पर अपने घर वापस नहीं लौट सकते (वह 30 सप्ताह से अधिक का गर्भ था)..."
पीठ ने कहा कि वह पति के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बना रही है, बल्कि यह सवाल कर रही है कि क्या कोई पत्नी अपने पति के साथ मतभेदों के कारण आपसी सहमति से बनी गर्भावस्था को एकतरफा समाप्त कर सकती है.
पीठ ने आगे कहा, "शादी, शादी के अंदर सहमति से रिश्ता. शादी के अंदर बच्चा पैदा करना, राय में अंतर आ गया है. उसकी अपनी मां और भाई ने कहा है कि इंतजार करो, सुलह हो सकती है. प्रजनन स्वायत्तता (Reproductive Autonomy) एक पहलू है... लेकिन क्या पति होने के नाते इस मामले में उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी? क्या यह सिर्फ एकतरफा हो सकता है."
पीठ ने महिला पर पड़ने वाले चिकित्सीय प्रभाव को भी रेखांकित किया, क्योंकि वह पहले से ही 34 साल की हैं, और कहा कि उस उम्र में गर्भवती होना अपने आप में एक कठिन काम है. जस्टिस नागरत्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "उन जोड़ों की संख्या देखिए जो IVF उपचार करवा रहे हैं… वे एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं… वह बिना किसी चिकित्सीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से गर्भवती हुईं."
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शादी का चाहे जो भी हो, वह (महिला) खुद इस बच्चे को चाह सकती है और उसे बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए. पीठ ने कहा, "हम उसके पक्ष में कुछ कह रहे हैं, चाहे वह तलाक के लिए जाए, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है. वह बच्चा क्यों नहीं चाहती? उसका पति के साथ विवाद है, लेकिन इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए."
पीठ ने कहा कि यह मामला उन मामलों से अलग था जिनमें बलात्कार पीड़िताएं, नाबालिग या चिकित्सा गर्भपात (MTP) अधिनियम के तहत अन्य वैधानिक अपवाद शामिल हैं. पीठ ने कहा, "हम उसे अनुमति देने के पक्ष में नहीं हैं... यहां एक विवाह, एक सहमतिपूर्ण रिश्ता और बच्चे का गर्भधारण है... विचारों में मतभेद किसी भी समय हो सकते हैं."
महिला के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी मुवक्किल गर्भावस्था को जारी रखने की इच्छुक नहीं हैं.
पति ने कहा कि उसने सुलह का प्रयास किया था लेकिन महिला ने इसे इस शर्त पर निर्भर कर दिया कि वह (पति) गर्भपात के लिए सहमत हो. पति के वकील ने दलील दी कि उसने 2 नवंबर को एक हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी है. साथ ही, उसने पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित की गई चैट और वीडियो को भी हटा दिया है.
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वकील देवांशी सिंह ने महिला की याचिका का विरोध किया. सिंह ने कहा कि प्रेग्नेंसी 24 हफ्ते से ज्यादा की है और MTP एक्ट के तहत किसी भी छूट में नहीं आती.
पीठ ने पूछा कि क्या बच्चे के जन्म से कपल को अपने मतभेदों को सुलझाने का मौका मिल सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "इस केस के तथ्यों और हालात को देखते हुए, हम कहते हैं कि इस याचिका में किए गए अनुरोध को मंजूर नहीं किया जा सकता."
पीठ ने यह स्पष्ट किया कि कार्यवाही में दायर की गई दलीलों से बाद के किसी भी मुकदमे में किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर को महिला की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने कहा था कि उसका मामला MTP एक्ट और नियमों के तहत 24 हफ्ते तक गर्भपात की इजाजत देने वाली कानूनी श्रेणी में नहीं आता.
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