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पति के साथ मतभेद गर्भपात का आधार नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की

पति के साथ मतभेद गर्भपात का आधार नहीं हो सकते: सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: इस सप्ताह की शुरुआत में अपने सामने आए एक कठिन सवाल को हल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक विवाहित महिला को 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. अदालत ने यह फैसला सुनाया कि एक मौजूदा शादी के दौरान आपसी सहमति से बनी गर्भावस्था को सिर्फ इसलिए गर्भपात नहीं कराया जा सकता क्योंकि गर्भधारण के बाद पति-पत्नी के बीच मतभेद पैदा हो गए हों.

अदालत ने कहा कि रिश्ते का बाद में बिगड़ जाना, अपने आप में उन्नत-चरण की गर्भावस्था को समाप्त करने का आधार नहीं हो सकता. अदालत ने यह भी टिप्पणी की, "उसे पति से समस्या है, लेकिन इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए."

इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने की. महिला ने अपने पति पर मानसिक उत्पीड़न और अपमान करने का आरोप लगाया. महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच एक वीडियो साझा किया, जिसमें उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए और विवाह से इतर संबंध होने का आरोप लगाया गया. पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने और जोड़े से बातचीत करने के बाद महिला की याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "अगर आप कहते हैं कि यह उसका निर्णय है, अगर वह गर्भपात कराना चाहती है. यह उसकी प्रजनन स्वायत्तता है, जो कि बिल्कुल ठीक है... हर मामला तथ्यों पर निर्भर करता है (अपने पिछले फैसले का हवाला देते हुए). वह एक बलात्कार पीड़िता (नाबालिग) थी... हमने अनुमति दी क्योंकि उन पर सामाजिक दबाव था, उन्होंने कहा कि हम लड़की के गर्भवती होने पर अपने घर वापस नहीं लौट सकते (वह 30 सप्ताह से अधिक का गर्भ था)..." पीठ ने कहा कि वह पति के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बना रही है, बल्कि यह सवाल कर रही है कि क्या कोई पत्नी अपने पति के साथ मतभेदों के कारण आपसी सहमति से बनी गर्भावस्था को एकतरफा समाप्त कर सकती है. पीठ ने आगे कहा, "शादी, शादी के अंदर सहमति से रिश्ता. शादी के अंदर बच्चा पैदा करना, राय में अंतर आ गया है. उसकी अपनी मां और भाई ने कहा है कि इंतजार करो, सुलह हो सकती है. प्रजनन स्वायत्तता (Reproductive Autonomy) एक पहलू है... लेकिन क्या पति होने के नाते इस मामले में उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी? क्या यह सिर्फ एकतरफा हो सकता है." पीठ ने महिला पर पड़ने वाले चिकित्सीय प्रभाव को भी रेखांकित किया, क्योंकि वह पहले से ही 34 साल की हैं, और कहा कि उस उम्र में गर्भवती होना अपने आप में एक कठिन काम है. जस्टिस नागरत्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "उन जोड़ों की संख्या देखिए जो IVF उपचार करवा रहे हैं… वे एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं… वह बिना किसी चिकित्सीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से गर्भवती हुईं." जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शादी का चाहे जो भी हो, वह (महिला) खुद इस बच्चे को चाह सकती है और उसे बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए. पीठ ने कहा, "हम उसके पक्ष में कुछ कह रहे हैं, चाहे वह तलाक के लिए जाए, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है. वह बच्चा क्यों नहीं चाहती? उसका पति के साथ विवाद है, लेकिन इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए."