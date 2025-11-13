क्या दिल्ली बम धमाके की साजिश रचने वाले कोयंबटूर आए थे? जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली कार बम घटना और कोयंबटूर में 2022 में हुई कार बम घटना एक जैसी हैं. इसके चलते कोयंबटूर ने जांच शुरू कर दी है.
Published : November 13, 2025 at 5:47 PM IST
कोयंबटूर (तमिलनाडु): क्या हाल ही में हुए दिल्ली के कार बम विस्फोट और 2022 में तमिलनाडु शहर कोयंबटूक को हिला देने वाले विस्फोट के बीच कोई संबंध है. यह पता लगाने के लिए पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है. बताया गया है कि 10 नवंबर की रात दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट में शामिल लोग कोयंबटूर आए थे.
जांच के दौरान, यह पता चला कि हुंडई i20 कार चला रहा व्यक्ति कश्मीर का एक डॉक्टर उमर नबी ही था. उसके बिखरे हुए शरीर के अंगों के DNA टेस्ट से इसकी पुष्टि हुई है. ISIS समर्थक जमीशा मुबीन ने कोयंबटूर के उक्कदम इलाके में एक कार में बम विस्फोट किया था.
दोनों घटनाओं में सड़क पर फटी कार
दोनों ही घटनाओं में कार सड़क पर ही फट गई थी. कोयंबटूर की घटना में कार के सिलेंडर फट गए, जिससे कार दो टुकड़ों में बिखर गई थी. हादसे के बाद जब जांच की तो गाड़ी के अंदर कई कीलें और गोलियां मिलीं थीं. मामले में 140 से ज़्यादा लोगों की जांच की जा रही है और वे पुलिस की रडार पर हैं. वहीं, दिल्ली की घटना में हुई शुरुआती जांच से पता चला है कि कार में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर होने के कारण विस्फोट हुआ था.
गिरफ्तार लोगों के करीबी लोगों पर नजर
कोयंबटूर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने कोयंबटूर कार विस्फोट में शामिल सभी लोगों की फिर से जांच शुरू कर दी है. हम इस मामले में गिरफ्तार लोगों के करीबी लोगों पर भी नजर रख रहे हैं. पुलिस की खुफिया यूनिट सभी संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार नजर रख रही है."
क्या कोयंबटूर आए थे दिल्ली विस्फोट में शामिल लोग
जांच में यह भी पता चला है कि कर्नाटक में हुए टिफिन बॉक्स बम विस्फोट में शामिल लोग भी कोयंबटूर गए थे. अधिकारी ने कहा, "इसी तरह हम यह पता लगाने के लिए एक गुप्त जांच कर रहे हैं कि क्या दिल्ली में हुए कार विस्फोट में शामिल लोग कोयंबटूर गए थे. चूंकि यह पता चला है कि इस घटना में शामिल लोग डॉक्टर हैं, इसलिए हमने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. हमने इस संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और केंद्रीय खुफिया यूनिट पुलिस से भी मदद मांगी है."
