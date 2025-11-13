ETV Bharat / bharat

क्या दिल्ली बम धमाके की साजिश रचने वाले कोयंबटूर आए थे? जांच में जुटी पुलिस

कोयंबटूर (तमिलनाडु): क्या हाल ही में हुए दिल्ली के कार बम विस्फोट और 2022 में तमिलनाडु शहर कोयंबटूक को हिला देने वाले विस्फोट के बीच कोई संबंध है. यह पता लगाने के लिए पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है. बताया गया है कि 10 नवंबर की रात दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट में शामिल लोग कोयंबटूर आए थे.

जांच के दौरान, यह पता चला कि हुंडई i20 कार चला रहा व्यक्ति कश्मीर का एक डॉक्टर उमर नबी ही था. उसके बिखरे हुए शरीर के अंगों के DNA टेस्ट से इसकी पुष्टि हुई है. ISIS समर्थक जमीशा मुबीन ने कोयंबटूर के उक्कदम इलाके में एक कार में बम विस्फोट किया था.

दोनों घटनाओं में सड़क पर फटी कार

दोनों ही घटनाओं में कार सड़क पर ही फट गई थी. कोयंबटूर की घटना में कार के सिलेंडर फट गए, जिससे कार दो टुकड़ों में बिखर गई थी. हादसे के बाद जब जांच की तो गाड़ी के अंदर कई कीलें और गोलियां मिलीं थीं. मामले में 140 से ज़्यादा लोगों की जांच की जा रही है और वे पुलिस की रडार पर हैं. वहीं, दिल्ली की घटना में हुई शुरुआती जांच से पता चला है कि कार में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर होने के कारण विस्फोट हुआ था.