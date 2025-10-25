ETV Bharat / bharat

पंजाब के पूर्व DGP के बेटे अकील अख्तर की डायरी में क्या कुछ मिला, SIT इंचार्ज विक्रम नेहरा ने किया खुलासा

चंडीगढ़/पंचकूला : पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत की एसआईटी जांच में जुटी हुई है. एसआईटी टीम को लीड कर रहे एसआईटी इंचार्ज एसीपी विक्रम नेहरा ने अकील अख्तर की डायरी को लेकर कई खुलासे किए हैं.

अकील अख्तर की डायरी को लेकर खुलासा : एसआईटी इंचार्ज एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि "अकील अख्तर के परिवार से मृतक की डायरी मिली है. इसके अलावा अकील अख्तर का फोन और बाकी डिवाइस को कब्जे में लेने की कोशिशें जारी है. मृतक की डायरी का हमने अध्ययन किया है, उसमें कुछ चीजें लिखी हुई है. जो चीजें उसके वीडियो में अकील अख्तर ने बताई थी, लगभग वही चीजें अकील अख्तर की डायरी में लिखी हुई है. फिर भी अभी हम अध्ययन कर रहे हैं. कुछ चीजें डायरी में कंट्राडिक्टरी भी है. हम लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, अकील की हैंड राईटिंग का भी मिलान किया जाएगा".

"फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी" : उन्होंने आगे बताया कि "पुलिस को अक़ील के कमरे से ऐसी वस्तुएं भी मिली है जिनका ड्रग्स से जुड़े होने का संदेह है, उसकी भी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी. हमने परिवार को नोटिस दिया था जिसके बाद हमें परिवार से डायरी मिली है. परिवार को जांच में शामिल होने के लिए फिलहाल अभी हमने नोटिस जारी नहीं किया है."

अकील अख्तर की डायरी को लेकर खुलासा (Etv Bharat)

संदिग्ध हालातों में हुई थी मौत : पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की पंचकूला सेक्टर-4 स्थित घर में 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में माैत हो गई थी. परिवार अकील अख्तर को सेक्टर 6 स्थित अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने अकील अख्तर को मृत घोषित कर दिया था. इसके बाद अकील अख्तर को यूपी के सहारनपुर में सुपुर्द-ए-खाक किया गया.