ETV Bharat / bharat

पंजाब के पूर्व DGP के बेटे अकील अख्तर की डायरी में क्या कुछ मिला, SIT इंचार्ज विक्रम नेहरा ने किया खुलासा

अकील अख्तर की मौत की जांच कर रहे एसआईटी इंचार्ज विक्रम नेहरा ने परिवार से मिली डायरी के बारे में कई खुलासे किए हैं.

Diary of Aqeel Akhtar son of former Punjab DGP Mohammad Mustafa SIT Incharge ACP Vikram Nehra
अकील अख्तर की डायरी में क्या कुछ मिला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 25, 2025 at 6:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़/पंचकूला : पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत की एसआईटी जांच में जुटी हुई है. एसआईटी टीम को लीड कर रहे एसआईटी इंचार्ज एसीपी विक्रम नेहरा ने अकील अख्तर की डायरी को लेकर कई खुलासे किए हैं.

अकील अख्तर की डायरी को लेकर खुलासा : एसआईटी इंचार्ज एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि "अकील अख्तर के परिवार से मृतक की डायरी मिली है. इसके अलावा अकील अख्तर का फोन और बाकी डिवाइस को कब्जे में लेने की कोशिशें जारी है. मृतक की डायरी का हमने अध्ययन किया है, उसमें कुछ चीजें लिखी हुई है. जो चीजें उसके वीडियो में अकील अख्तर ने बताई थी, लगभग वही चीजें अकील अख्तर की डायरी में लिखी हुई है. फिर भी अभी हम अध्ययन कर रहे हैं. कुछ चीजें डायरी में कंट्राडिक्टरी भी है. हम लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, अकील की हैंड राईटिंग का भी मिलान किया जाएगा".

"फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी" : उन्होंने आगे बताया कि "पुलिस को अक़ील के कमरे से ऐसी वस्तुएं भी मिली है जिनका ड्रग्स से जुड़े होने का संदेह है, उसकी भी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी. हमने परिवार को नोटिस दिया था जिसके बाद हमें परिवार से डायरी मिली है. परिवार को जांच में शामिल होने के लिए फिलहाल अभी हमने नोटिस जारी नहीं किया है."

अकील अख्तर की डायरी को लेकर खुलासा (Etv Bharat)

संदिग्ध हालातों में हुई थी मौत : पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की पंचकूला सेक्टर-4 स्थित घर में 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में माैत हो गई थी. परिवार अकील अख्तर को सेक्टर 6 स्थित अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने अकील अख्तर को मृत घोषित कर दिया था. इसके बाद अकील अख्तर को यूपी के सहारनपुर में सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

शमशुद्दीन चौधरी की शिकायत पर केस दर्ज : अकील अख्तर के दो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए जिसमें उन्होंने अपने परिवार पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए. इसके बाद 17 अक्टूबर को पंजाब के मलेरकोटला के मॉडल टाउन के रहने वाले शमशुद्दीन चौधरी ने पंचकूला कमिश्नर को एक शिकायत दी जिसके बाद पंचकूला के मनसा देवी थाने में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, अकील की बहन और पत्नी के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - अकील अख्तर मौत मामला: पंजाब के पूर्व DGP मुस्तफा पर हत्या का केस दर्ज, परिवार पर गंभीर आरोप, वीडियो सामने आने के बाद सनसनी

ये भी पढ़ें - अकील अख्तर की मौत से जुड़े सवालों के जवाब, SIT इंचार्ज विक्रम नेहरा ने बताई सारी डिटेल्स

ये भी पढ़ें - पंजाब के पूर्व DGP के बेटे की मौत की हो सकती है CBI जांच, हरियाणा सरकार का गृह विभाग कर रहा तैयारी

TAGGED:

AQEEL AKHTAR DIARY
MOHAMMAD MUSTAFA
SIT INCHARGE ACP VIKRAM NEHRA
अकील अख्तर
AQEEL AKHTAR DIARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.