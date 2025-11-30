ETV Bharat / bharat

मात्र 10 हजार रु. से शुरुआत कर इस महिला ने खड़ी कर दी इतनी बड़ी कंपनी, बनीं किसानों की प्रेरणा स्रोत

डायांथे प्राइवेट लिमिटेड के ड्राई फ्लावर व्यवसाय ने महिला किसानों को सशक्त बनाया और 18 राज्यों में पहुंच बनाई ( ETV Bharat )

गुवाहाटी: मणिपुर के सेनापति जिले के माओ तफोउ की शांति भरी पहाड़ियों से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. 33 वर्षीय के. चोकहोने ने अपनी कंपनी डायांथे प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से न केवल स्थानीय फूलों और महिला किसानों को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल व्यवसाय की नई मिसाल भी कायम की. लॉकडाउन 2021 के दौरान शुरू हुआ यह व्यवसाय केवल तीन वर्षों में भारत के शीर्ष पांच स्टार्टअप्स में शामिल हो गया और अपनी सस्टेनेबल प्रथाओं के लिए क्लाइमेट इनोवेशन अवार्ड जीत चुका है. ड्राई फ्लावर: ताजे और प्लास्टिक फूलों का स्थायी विकल्प

डायांथे की सबसे बड़ी खासियत इसका पर्यावरणीय दृष्टिकोण है. कंपनी द्वारा तैयार किए गए फूल पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं और उन्हें ऑर्गेनिक तरीके से सुखाया जाता है. इस प्रक्रिया से फूलों की प्राकृतिक सुंदरता 1 से 3 साल तक बनी रहती है. माओ हिल्स के दुर्लभ फूलों से तैयार ब्राइडल बुक्वेट (ETV Bharat) चोकहोने बताती हैं, “हमारे फूलों में 90 प्रतिशत फूल महिला किसानों से आते हैं. हमारा उद्देश्य केवल व्यवसाय बढ़ाना नहीं है, बल्कि समुदाय को सशक्त बनाना भी है.” महामारी में जन्मा व्यवसाय

COVID-19 लॉकडाउन के दौरान, जब स्थानीय फूल किसान अपने उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, तब चोकहोने ने घर पर फूल सुखाकर उन्हें गुलदस्तों और होम डेकोर आइटम में बदलना शुरू किया. सोशल मीडिया पर साझा किए गए उनके क्रिएशन्स ने उन्हें अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. चोकहोने कहती हैं, “होम डेकोर हमेशा मेरा शौक रहा है. सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रिया ने मुझे व्यवसाय शुरू करने का आत्मविश्वास दिया.” आज डायांथे में पांच लोग सीधे काम करते हैं, जबकि लगभग 200 महिला किसान माओ क्षेत्र में व्यवसाय से जुड़े हैं.