मात्र 10 हजार रु. से शुरुआत कर इस महिला ने खड़ी कर दी इतनी बड़ी कंपनी, बनीं किसानों की प्रेरणा स्रोत
मणिपुर की के. चोकहोने ने लॉकडाउन में डायांथे प्राइवेट लिमिटेड शुरू की, महिला सशक्तिकरण और स्थायी ड्राई फ्लावर व्यवसाय को बढ़ावा दिया.
Published : November 30, 2025 at 2:30 PM IST
गुवाहाटी: मणिपुर के सेनापति जिले के माओ तफोउ की शांति भरी पहाड़ियों से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. 33 वर्षीय के. चोकहोने ने अपनी कंपनी डायांथे प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से न केवल स्थानीय फूलों और महिला किसानों को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल व्यवसाय की नई मिसाल भी कायम की.
लॉकडाउन 2021 के दौरान शुरू हुआ यह व्यवसाय केवल तीन वर्षों में भारत के शीर्ष पांच स्टार्टअप्स में शामिल हो गया और अपनी सस्टेनेबल प्रथाओं के लिए क्लाइमेट इनोवेशन अवार्ड जीत चुका है.
ड्राई फ्लावर: ताजे और प्लास्टिक फूलों का स्थायी विकल्प
डायांथे की सबसे बड़ी खासियत इसका पर्यावरणीय दृष्टिकोण है. कंपनी द्वारा तैयार किए गए फूल पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं और उन्हें ऑर्गेनिक तरीके से सुखाया जाता है. इस प्रक्रिया से फूलों की प्राकृतिक सुंदरता 1 से 3 साल तक बनी रहती है.
चोकहोने बताती हैं, “हमारे फूलों में 90 प्रतिशत फूल महिला किसानों से आते हैं. हमारा उद्देश्य केवल व्यवसाय बढ़ाना नहीं है, बल्कि समुदाय को सशक्त बनाना भी है.”
महामारी में जन्मा व्यवसाय
COVID-19 लॉकडाउन के दौरान, जब स्थानीय फूल किसान अपने उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, तब चोकहोने ने घर पर फूल सुखाकर उन्हें गुलदस्तों और होम डेकोर आइटम में बदलना शुरू किया. सोशल मीडिया पर साझा किए गए उनके क्रिएशन्स ने उन्हें अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. चोकहोने कहती हैं, “होम डेकोर हमेशा मेरा शौक रहा है. सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रिया ने मुझे व्यवसाय शुरू करने का आत्मविश्वास दिया.”
आज डायांथे में पांच लोग सीधे काम करते हैं, जबकि लगभग 200 महिला किसान माओ क्षेत्र में व्यवसाय से जुड़े हैं.
देशव्यापी लोकप्रियता
डायांथे के उत्पाद अब 18 राज्यों में उपलब्ध हैं. कंपनी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पूरे उत्तर-पूर्व में प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लेती है. इसके अलावा, इम्पाल एयरपोर्ट में फूलों की बड़े पैमाने पर इंस्टालेशन जैसी परियोजनाएं भी पूरी की गई हैं.
कंपनी विभिन्न उत्पाद बनाती है
- ब्राइडल बुक्वेट
- रिस्ट कॉर्सेज
- हेयर एक्सेसरीज
- फ्लावर बास्केट
- कस्टम होम डेकोर आइटम
- इवेंट डेकोर पीस
इनकी कीमतें ₹100 से ₹10,000 तक होती हैं, डिजाइन और फूलों की किस्म पर निर्भर करता है.
माओ क्षेत्र के अनोखे फूल
माओ हिल्स की ठंडी जलवायु दुर्लभ फूलों की खेती के लिए अनुकूल है. चोकहोने बताती हैं कि कुछ फूल जैसे Cedrella Seeds, Edelweiss Daisy, Bunny Tails, Statice, Ammobium और Celosia केवल इस क्षेत्र में पाए जाते हैं. इन फूलों की अनोखी बनावट और रंग डायांथे के उत्पादों को अलग पहचान देते हैं.
चोकहोने का लक्ष्य अब इन अनोखे फूलों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ले जाना है. व्यवसाय की शुरूआत केवल ₹10,000–₹20,000 पूंजी से हुई थी, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में इसका राजस्व ₹15 लाख तक पहुंच गया.
सशक्तिकरण और सामाजिक प्रभाव
डायांथे न केवल व्यवसाय में सफल है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है. स्थानीय महिलाएं फूलों की खेती और कटाई में सक्रिय भागीदार हैं, जिससे उनकी पारिवारिक आय में सीधे योगदान जुड़ता है. चोकहोने कहती हैं, “मुश्किलों के बावजूद हमें काम करते रहना होगा. यह व्यवसाय केवल व्यवसाय नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और समुदाय का प्रतीक भी है.”
यह भी पढ़ें- रामोजी ग्लैम्पिंग.. आउटडोर कैम्पिंग: रामोजी फिल्म सिटी पर्यटकों के लिए प्रकृति के बीच आराम का एक नया ठिकाना