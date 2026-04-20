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डायबिटीज डराती है...दुनिया में हर 9 सेकेंड में एक मौत; भारत के 19 लाख बच्चे भी मरीज, इलाज में 40% बोझ बढ़ा

दुनिया की इकोनॉमी पर डायबिटीज का असर: IIASA और वियना यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस (WU Vienna) के विशेषज्ञों की एक रिसर्च के अनुसार वैश्विक स्तर पर डायबिटीज मरीज पर कुल खर्च लगभग 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (948.64 लाख करोड़ रुपए) है, जो सालाना वैश्विक GDP का 0.2% है. जब अनौपचारिक देखभाल को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो खर्च बढ़कर 152 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (14,419.35 लाख करोड़ रुपए) तक पहुंच जाता है, जो GDP का 1.7% है.

मधुमेह से हर 9 सेकेंड में एक की मौत: रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज से 2024 में दुनिया में 34 लाख लोगों की मौत हुई. यानी हर 9 सेकेंट में एक डायबिटीज के मरीज ने दम तोड़ा. मौतों का ये आंकड़ा तब है जब स्वास्थ्य पर कम से कम दुनिया में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च हुआ, जो पिछले 17 सालों में 338% की बढ़ोतरी है. विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, भारत में मधुमेह से होने वाली मौतों की संख्या 3 से 3.5 लाख के बीच प्रति वर्ष बताई गई है.

कितने बच्चे डायबिटीज से प्रभावित: IDF (International Diabetes Federation) डायबिटीज एटलस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 89.8 मिलियन यानी 8.98 करोड़ लोग डायबिटीस जैसी साइलेंट किलर बीमारी के साथ जी रहे हैं. 20-79 साल की उम्र के लगभग 58.9 करोड़ एडल्ट 2024 तक डायबिटीज के साथ जी रहे थे. इनमें करीब 95 लाख को टाइप 1 डायबिटीज थी, जिनमें से 19 लाख बच्चे थे. यानी 20 साल से कम उम्र के थे. यही स्थिति रही तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक डायबिटीज मरीजों की संख्या 85.3 करोड़ तक पहुंच जाएगी.

इसके साथ ही साइलेंट किलर नामक इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ETV Bharat ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत आप तक एक्सपर्ट की बात तो पहुंचेगी ही, उन लोगों की कहानी भी हम सामने लाएंगे जो इस बीमारी से लड़ते हुए सामान्य जीवन जी रहे हैं. साथ ही उनकी कहानियां भी लाएंगे जिन्होंने इस बीमारी को रिवर्स किया है.

दुनिया में मधुमेह से पीड़ित प्रत्येक 4 में से एक व्यक्ति यानी 26% लोग भारत से है, जो इसे विश्व का सबसे अधिक प्रभावित देश बनाता है. विभिन्न अध्ययनों के अनुसार भारत में डायबिटीज से होने वाली मौतों की संख्या 3 लाख से 3.5 लाख के बीच प्रति वर्ष बताई गई है. ETV Bharat के Explainer में जानते हैं कि इस बीमारी का देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है? साथ ही एक डायबिटीज के मरीज पर कितना खर्च हो रहा है. कैसे परिवारों का बजट बिगड़ रहा है

इसके अलावा 13.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री-डायबिटीज से गुजर रहे हैं. इस आधार पर देश में कुल 23.6 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं. इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि भारत में डायबिटीज से पीड़ित 50% से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनमें बीमारी का पता ही नहीं चल पाता है.

हैदराबाद (समन्वय पाण्डेय): मधुमेह यानी डायबिटीज ने एक खतरनाक रूप ले लिया है. हालात ये हैं कि 'साइलेंट किलर' कही जाने वाली डायबिटीज से वैश्विक स्तर पर करीब 82.80 करोड़ लोग जूझ रहे हैं. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research, ICMR) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज की चपेट में हैं. हर साल डायबिटीज 11.4% की दर से बढ़ रही है.

डायबीटिज से भारत की इकोनॉमी पर कितना असर: नेचर मेडिसिन की एक स्टडी से पता चलता है कि 2050 तक डायबिटीज की वजह से भारत को अपनी सालाना GDP का लगभग 3 गुना नुकसान हो सकता है. यह नुकसान मुख्य रूप से काम में कमी और घर के कामों में लगने वाली मेहनत के कारण होगा. रिपोर्ट में 2020 से 2050 के बीच डायबिटीज से मौत और बीमारी की वजह से काम करने वालों की संख्या में आई कमी, इलाज पर खर्च होने वाले संसाधनों का दूसरी जगह इस्तेमाल और घर पर देखभाल करने में लगने वाले खर्च को शामिल किया गया है.

देश में किस साल सबसे कम बढ़े डायबिटीज के मरीज. (Photo Credit; ETV Bharat)

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डायबिटीज से एक परिवार का कैसे बिगड़ रहा बजट: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, डायबिटीज एक दीर्घकालिक बीमारी है जो दवा, जांच और विशेष आहार के कारण परिवार के बजट पर भारी बोझ डालती है. इस बीमारी के इलाज में एक भारतीय परिवार की आय का 10 से 40% तक खर्च हो जाता है. चिकित्सा लागत, अस्पताल में भर्ती होने और कार्यक्षमता में कम होने से आय में कमी आती है.

डायबिटीज पर खर्च करने में कौन देश नंबर वन: कुल खर्च के मामले में अमेरिका, चीन और भारत सबसे आगे हैं. चीन में 20–79 वर्ष की आयु के ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिन्हें डायबिटीज है. इसके बाद भारत, पाकिस्तान और अमेरिका का स्थान आता है. डायबिटीज का सबसे बड़ा आर्थिक बोझ अमेरिका पर है, जो 2.5 ट्रिलियन डॉलर (210 लाख करोड़ रुपए) है. इसके बाद भारत पर 1.6 ट्रिलियन डॉलर (1.32 लाख करोड़ रुपए) और चीन पर 1.0 ट्रिलियन डॉलर (1 लाख करोड़ रुपए) आर्थिक बोझ आता है.

एक डायबिटीज मरीज पर कितना होता है खर्च. (Photo Credit; ETV Bharat)

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भविष्य में डायबिटीज की स्थिति क्या होगी: डायबिटीज से जुड़े तथ्य और आंकड़े व्यक्तियों, परिवारों और देशों पर बढ़ते वैश्विक बोझ को दर्शाते हैं. इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) के डायबिटीज एटलस (2025) की रिपोर्ट के अनुसार, वयस्क आबादी (20-79 वर्ष) का 11.1% (हर 9 में से 1 व्यक्ति) डायबिटीज के साथ जी रहा है. इनमें 10 में से 4 से ज्यादा लोगों को यह पता ही नहीं है कि उन्हें यह बीमारी है. एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक, हर 8 में से 1 वयस्क, यानी लगभग 85 करोड़ 30 लाख (853 मिलियन) लोग डायबिटीज के साथ जी रहे होंगे, जो 46% की वृद्धि दर्शाता है.

डायबिटीज टाइप-2 के मरीज सबसे ज्यादा: साइलेंट किलर नामक इस बीमारी से पीड़ित 90% से ज्यादा लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है, जो सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय, पर्यावरणीय और आनुवंशिक कारकों के कारण होती है. टाइप 2 डायबिटीज में वृद्धि के मुख्य कारणों में शहरीकरण, बढ़ती उम्र वाली आबादी, शारीरिक गतिविधि के घटते स्तर, बढ़ता मोटापा और स्थूलता शामिल हैं.

दुनिया में डायबिटीज की क्या स्थिति. (Photo Credit; ETV Bharat)

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क्या होती है टाइप 2 डायबिटीज: यह एक पुरानी स्थिति है जिसमें शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे रक्त में ग्लूकोज (शुगर) का स्तर बढ़ जाता है. सही खान-पान, व्यायाम और दवाओं से इसे नियंत्रित और कभी-कभी रोका भी जा सकता है. अत्यधिक प्यास, बार-बार पेशाब आना, थकान, धुंधली दृष्टि और घाव का धीरे-धीरे भरना इसके सामान्य लक्षण होते हैं. टाइप 2 डायबिटीज वर्तमान में वैश्विक स्तर पर बीमारी के बोझ का 8वां सबसे बड़ा कारण है.

अनुमान है कि 2050 तक यह दूसरा सबसे बड़ा कारण बन जाएगा. अनुमान है कि 2050 तक मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या में होने वाली 95% वृद्धि कम और मध्यम आय वाले देशों में होगी, जहां जनसंख्या वृद्धि उच्च आय वाले देशों की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है.

डायबिटीज का परिवार के बजट पर क्या असर. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है टाइप-1 डायबिटीज: टाइप-1 डायबिटीज (Type 1 Diabetes) एक पुराना ऑटोइम्यून रोग है, जिसमें शरीर का डिफेंस सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय (Pancreas) में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है. इससे शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है. आमतौर पर टाइप-1 डायबिटीज बच्चों और युवाओं में होती है. इसमें जीवित रहने के लिए रोजाना इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है.

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