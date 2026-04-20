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योग के दम पर डायबिटीज को मात दे रहे युवा-बुजुर्ग, योग ट्रेनर रीना सिंह से जानिए कौन से आसन हैं असरदार

कुछ योगासन हैं डायबिटीज नियंत्रण में हैं बेहद प्रभावी डायबिटीज नियंत्रण के लिए कुछ विशेष योगासन बेहद लाभकारी माने जाते हैं. इन आसनों से न केवल ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, बल्कि शरीर की लचीलापन और मांसपेशियों की ताकत भी बढ़ती है. पश्चिमोत्तानासन: यह एक योगासन है, जो रीढ़ की हड्डी, कमर और पैरों के पीछे के हिस्से में तीव्र खिंचाव लाता है. यह पेट की चर्बी कम करने, पाचन सुधारने, कब्ज दूर करने और रीढ़ को लचीला बनाने में बेहद फायदेमंद है. इसे सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है.

मणिपुर चक्र ऊर्जा और नियंत्रण का केंद्र रीना ने बताया कि योग दर्शन के अनुसार हमारे शरीर में सात प्रमुख चक्र होते हैं, जिनमें मणिपुर चक्र (नाभि क्षेत्र) ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना जाता है। यह चक्र अग्न्याशय से जुड़ा होता है, जो इंसुलिन स्राव में अहम भूमिका निभाता है. रीना सिंह ने बताया कि “जो भी योगासन नाभि क्षेत्र को सक्रिय करते हैं, वह सीधे तौर पर डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करते हैं.”

योग से नियंत्रित हो सकती है टाइप-2 डायबिटीज-रीना सिंह रीना सिंह ने बताया कि टाइप-2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. योगाभ्यास, संतुलित आहार और अनुशासित दिनचर्या अपनाकर इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है. उन्होंने यह भी बताया कि टाइप-1 डायबिटीज में योग इलाज का विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है. ऐसे मामलों में योग केवल तनाव कम करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है.

पिछले आठ वर्षों से ऑनलाइन और ऑफलाइन योग सिखा रहीं योग प्रशिक्षक रीना सिंह का कहना है कि नियमित योगाभ्यास से विशेष रूप से टाइप-2 डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है और शुरुआती अवस्था में इसे काफी हद तक ठीक भी किया जा सकता है.

नई दिल्ली: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, असंतुलित खानपान और बढ़ते तनाव के बीच डायबिटीज एक गंभीर और तेजी से फैलती हुई बीमारी बन चुकी है. भारत को 'डायबिटीज कैपिटल' तक कहा जाने लगा है. डायबिटीज बढ़ रहा है और युवा पीढ़ी भी इसका तेजी से शिकार बन रही है. ऐसे में मधुमेह से बचाव के लिए क्या जरूरी कदम हो सकते हैं. इन पर ध्यान डालना बहुत जरूरी है इनमें एक है योग. योग से डायबिटीज को न सिर्फ हराया जा सकता है बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है. ऐसी ही एक योग ट्रेनर है रीना सिंह.





वक्रासन: यह बैठकर किया जाने वाला योगासन है, जो रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने और पेट के अंगों को टोन करने के लिए जाना जाता है. इसमें कमर को दाईं या बाईं ओर घुमाया जाता है. यह पाचन सुधारने, डायबिटीज को नियंत्रित करने और कमर दर्द में राहत देने में लाभकारी है.





मंडूकासन: एक योगासन है जो वज्रासन में बैठकर किया जाता है. यह पाचन सुधारने, डायबिटीज को नियंत्रित करने, पेट की चर्बी कम करने, किडनी स्वस्थ रखने और मानसिक तनाव को कम करने में लाभकारी है. इसे खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है.

डायबिटीज को मात दे रहे युवा (ETV BHARAT)





धनुरासन: पेट के बल किया जाने वाला हठयोग आसन है, जो रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने, पेट की चर्बी कम करने और पूरे शरीर को मजबूती देता है. इसमें शरीर एक धनुष के आकार में खिंचता है. यह पाचन तंत्र को सुधारने, कंधों और गर्दन को मजबूत करने के साथ तनाव कम करने में भी मदद करता है.



उष्ट्रासन: शरीर को पीछे की ओर मोड़कर ऊर्जा प्रवाह बढ़ाता है. यह रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाकर पीठ, गर्दन और कंधों को मजबूत बनाता है. यह पेट और छाती को खोलता है, जिससे श्वसन सुधरता है और वजन घटाने में मदद मिलती है. यह शरीर में रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे थकान दूर होती है और पाचन क्रिया बेहतर होती है.

जानिए कौन से आसन हैं असदार (ETV BHARAT)

पूरे शरीर को सक्रिय करता है, जिसमें शरीर पीछे की ओर मुड़कर एक पहिये के समान आकार बनाता है. यह रीढ़ की हड्डी, कंधों और छाती को लचीला बनाकर मजबूत करता है साथ ही फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और पेट के अंगों को टोन करता है. इसे सुबह खाली पेट 10-20 सेकंड तक करने की सलाह दी जाती है.





माजरी आसन (कैट-काउ): रीढ़ और पेट के अंगों को लचीला बनाता है. इसमें बिल्ली की तरह स्ट्रेच करते हुए सांस के साथ पीठ को ऊपर-नीचे किया जाता है, जिससे तनाव कम होता है और रीढ़ व गर्दन मजबूत होती है. इसे 'टेबल पोज़' में घुटनों और हाथों के बल बैठकर 5-10 बार आसानी से किया जा सकता है.

योग के दम पर डायबिटीज को हरा रहे बुर्जुग (ETV BHARAT)





प्राणायाम तनाव नियंत्रण का कारगर उपाय

रीना सिंह ने बताया कि डायबिटीज नियंत्रण में मानसिक स्वास्थ्य की भी अहम भूमिका होती है. उन्होंने बताया कि कपालभाति मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, अनुलोम-विलोम तनाव कम कर मानसिक शांति देता है. उन्होंने बताया कि तनाव के कारण बढ़ने वाला कोर्टिसोल हार्मोन ब्लड शुगर को असंतुलित कर सकता है. ऐसे में प्राणायाम का नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है.

योग ट्रेनर रीना सिंह योगाभ्यास के दौरान (ETV BHARAT)





योग से बदली जिंदगी- 72 वर्षीय बुजुर्ग की कहानी असंभव से संभव तक:

रीना सिंह ने बताया कि एक 72 वर्षीय बुजुर्ग जुड़े, जिन्हें लंबे समय से हाई ब्लड शुगर और घुटनों की गंभीर समस्या थी. उनकी स्थिति ऐसी थी कि वह न तो ठीक से झुक सकते थे और न ही जमीन पर बैठ सकते थे. उन्होंने बताया कि उनका HbA1c स्तर 8 के आसपास था, जो खतरनाक माना जाता है. लगातार एक साल तक योगाभ्यास जिसमें हल्के आसन, प्राणायाम और धीरे-धीरे बढ़ती प्रैक्टिस शामिल थी. उसके बाद उनकी स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिला. उनका HbA1c स्तर घटकर करीब 6 तक पहुंच गया.

उन्होंने बताया कि सबसे खास बात यह रही कि जो बुजुर्ग पहले जमीन पर बैठ नहीं पाते थे, अब वह आसानी से बालासन जैसे आसन कर पा रहे हैं. इससे यह साबित होता है कि योग न केवल शुगर लेवल नियंत्रित करता है, बल्कि शरीर को लचीला और मजबूत भी बनाता है.





65 वर्षीय महिला को नियमित अभ्यास से मिला आराम

रीना सिंह ने एक 65 वर्षीय महिला का उदाहरण भी साझा किया, जिन्हें डायबिटीज के साथ-साथ जोड़ों में दर्द और शरीर में जकड़न की समस्या थी. शुरुआत में उन्हें सामान्य योगासन करने में भी कठिनाई होती थी, लेकिन नियमित अभ्यास और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के चलते धीरे-धीरे उनकी स्थिति में सुधार हुआ. उन्होंने बताया कि आज वह न केवल अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में सफल हैं, बल्कि पहले की तुलना में अधिक सक्रिय और आत्मनिर्भर भी महसूस करती हैं.



योग एक दिन नहीं, जीवनभर की साधना:

रीना सिंह जोर देकर कहती हैं कि योग कोई 'शॉर्टकट' नहीं है. यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. उन्होंने बताया कि 'अगर आपने योग से अपने शुगर लेवल को नियंत्रित कर लिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे छोड़ दें. योग को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना जरूरी है.'





स्वस्थ जीवन की कुंजी है योग

योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है. यह न केवल डायबिटीज बल्कि अन्य कई समस्याओं जैसे कमर दर्द, सर्वाइकल और जोड़ों के दर्द में भी लाभकारी है. आज के आधुनिक समय में, जब लोग दवाइयों पर निर्भर होते जा रहे हैं, योग एक प्राकृतिक और प्रभावी विकल्प देता है. जरूरत है तो बस नियमितता और सही मार्गदर्शन की.

ऐसे समय में हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा योग एक बार फिर लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है. योग न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करता है.



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