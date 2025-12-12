ETV Bharat / bharat

गल्फ देशों में 'धुरंधर' पर बैन, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- हर भारतीय को देखनी चाहिए फिल्म

बता दें कि बॉलीवुड के लिए ओवरसीज कमाई का बड़ा स्रोत है. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर गल्फ देशों में यह फिल्म रिलीज होती, तो यह आंकड़ा दोगुना हो सकता था.

मेकर्स ने फिल्म की रिलीज के लिए काफी कोशिश की. यहां तक कि संशोधित वर्जन भी सबमिट किया, लेकिन किसी भी देश ने थीम को मंजूरी नहीं दी. साथ ही मेकर्स ने भारी कट्स की मांग को भी ठुकरा दिया, क्योंकि इससे फिल्म की अखंडता प्रभावित होती." इस बीच फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही भारत में 200 करोड़ नेट का आंकड़ा पार कर लिया है.

वहीं, निर्देशक आदित्य धार ने स्पष्ट किया है कि यह किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि वास्तविक भू-राजनीतिक घटनाओं पर बनी है, लेकिन यही कंटेंट गल्फ देशों के सेंसर बोर्ड को नागवार गुजरा.

नई दिल्ली: फिल्म डायरेक्टर आदित्य धार द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' एक हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह एक भारतीय खुफिया अधिकारी की भूमिका निभाते हैं, जो पाकिस्तान में घुसकर वहां के अंडरवर्ल्ड और राजनीतिक सिस्टम में हलचल मचा देता है. फिल्म ऑपरेशन ल्यारी (पाकिस्तान के कराची गैंग्स पर कार्रवाई) और कथित तौर पर रॉ (RAW) की गुप्त मिशनों से प्रेरित है.

देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा देखनी चाहिए फिल्म

इस मुद्दे पर बोलते हुए शिवसेना (UBT) समूह की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर गल्फ कंट्री इसे बैन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें सच्चाई दिखाई गई है और वो इससे डर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए ताकि इस फिल्म की कमाई इतनी ज्यादा भारत में ही हो जाए की उसे कोई नुकसान ही ना पहुंचे. उन्होंने कहा कि इस फिल्म को हर भारतीय को कई-कई बार देखना चाहिए.

पहले भी हुईं ऐसी घटनाएं

गल्फ में बैन होने वाली 'धुरंधर' अकेली फिल्म नहीं है. इससे पहले भी गल्फ देशों में पाकिस्तान से जुड़े संवेदनशील कंटेंट वाली कई भारतीय फिल्में बैन हो चुकी हैं. इनमें फाइटर (2024), स्काई फोर्स (2024 ,द डिप्लोमैट (2024, आर्टिकल 370 ,टाइगर 3 और द कश्मीर फाइल्स शामिल हैं.

सांसद उज्ज्वल निकम प्रतिक्रिया

इस मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व वकील और सांसद उज्ज्वल निकम ने कहा कि अगर मुस्लिम कंट्री इसे बन कर रहे इसका मतलब है कि पाकिस्तान के साथ-साथ इन देशों को भी मिर्ची लगी है. उन्होंने कहा कि मैने तो 26/11 के केस भी लड़े हैं. मुझे मालूम हैं कि पाकिस्तान ने कैसे आतंकवादियों का इस्तेमाल किया था और क्या-क्या साजिशें रची थीं. इस दौरान उन्होंने ई-सिगरेट विवाद पर बोलते हुए कहा कि इसपर करवाई चल रही और जो उचित होगा जिसके क्षेत्राधिकार में होगा करवाई की जाएगी.

छह देशों में बैन

बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह की लेटेस्ट रिलीज 'धुरंधर' को छह प्रमुख गल्फ देशों—बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने फिल्म पर पूरी तरह बैन लगा दिया. इसका मुख्य कारण फिल्म की 'एंटी-पाकिस्तान' थीम को बताया जा रहा है, जो इन देशों की सेंसरशिप नीतियों के खिलाफ मानी जा रही है.

