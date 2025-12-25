धुबरी के एक शख्स ने बनाया सिक्कों का म्यूजियम, राजा अशोक से लेकर मौजूदा करेंसी का कलेक्शन
असम के धुबरी शहर में एक अनोखा म्यूजियम है. यहां इस म्यूजियम में पुराने दुर्लभ सिक्के, नोट और स्टैम्प रखे होते हैं.
Published : December 25, 2025 at 4:07 PM IST
धुबरी (असम): असम के धुबरी शहर में एक अनोखा म्यूजियम है, जो करेंसी के इतिहास के बारे में बताता है. राजा अशोक के जमाने से लेकर आज तक. इस म्यूजियम में पुराने दुर्लभ सिक्के, नोट, स्टैम्प रखे हैं जो इसे देखने आने वालों को भारत के पुराने पैसे की झलक दिखाते हैं. पाउंड रोड, वार्ड नंबर 4 के रहने वाले गोपाल चंद्र साहा 1980 के दशक से इन दुर्लभ चीजों को इकट्ठा करने के मिशन पर हैं.
हालांकि, इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि साहा न तो कोई इतिहासकार हैं और न ही आर्कियोलॉजिस्ट, बल्कि एक आम स्ट्रीट फूड बेचने वाले हैं जो यह काम सिर्फ अपने शौक के लिए कर रहे हैं.
सदियों पुराना म्यूजियम
जब म्यूजियम में प्रदर्शित सामानों की बात आती है तो इसमें सम्राट अशोक के समय के सिक्के, डमरी- जो एक तरह का ऐतिहासिक भारतीय तांबे का सिक्का है, और वे सिक्के शामिल हैं, जो 1835 से अस्तित्व में आए. भारत में उस समय आधुनिक सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था. साहा के म्यूजियम में अहोम राजवंश, मुगल काल, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता के बाद के भारत के सिक्के शामिल हैं.
अपने संग्रह के बारे में बात करते हुए गोपाल चंद्र साहा ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने लगभग हर तरह के भारतीय सिक्के, दस्तावेजों, कागजी मुद्रा और डाक टिकटों के साथ एकत्र किए हैं. सिक्कों से पहले डमरी प्रचलन में थी और मैंने देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसे कई दुर्लभ टुकड़े एकत्र किए हैं. यहां तक कि सम्राट अशोक के काल के सिक्के भी इस कलेक्शन का हिस्सा हैं."
दुर्लभ भारतीय मुद्रा नोट
साहा के मुद्राओं के सावधानीपूर्वक प्रदर्शन में एक रुपये से लेकर 5000 और 10000 रुपये जैसे दुर्लभ भारतीय मुद्रा नोट शामिल हैं.इस अनोखे कॉइन कलेक्शन म्यूजियम का साहा से एक इमोशनल कनेक्शन भी है. जब आप इस जगह को देखने पहुंचते हैं, तो यह आपका स्वागत अपने डिस्प्ले पर लगे नाम 'लव ऑल कॉइन कलेक्शन' से करता है - जो साहा के गुजर चुके बेटे लव की याद में है, जिनकी 2023 में एक एक्सीडेंट में दुखद मौत हो गई थी. यह एक पिता के अपने बेटे के लिए गहरे प्यार और लगाव की निशानी है.
अपने बेटे को अमर बनाने की कोशिश में साहा ने इसका नाम 'लव ऑल कॉइन कलेक्शन' रखा है. हालांकि उनके पास म्यूजियम को डेवलप करने के लिए जरूरी फाइनेंस और रिसोर्स की कमी है फिर भी साहा हर दिन इसकी बहुत सावधानी से देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं.
‘लव ऑल कॉइन कलेक्शन’
अपने बेटे साहा के नाम को अमर बनाने के लिए उन्होंने इसका नाम ‘लव ऑल कॉइन कलेक्शन’ रखा है. हालांकि उनके पास म्यूजियम को डेवलप करने के लिए जरूरी फाइनेंस और रिसोर्स की कमी है, फिर भी साहा हर दिन इसकी बहुत सावधानी से देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते.
पेशे से गोपाल चंद्र साहा अपने परिवार का गुजारा करने के लिए फुटपाथ पर फास्ट-फूड का स्टॉल चलाते हैं. अपने रोज के काम के साथ-साथ उन्होंने दशकों तक सिक्के और ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा की हैं. सड़क किनारे खाना बेचने वाले से लेकर कॉइन म्यूजियम के फाउंडर तक का उनका सफर धुबरी में तारीफ और चर्चा का विषय बन गया है.
वह रेयर सिक्के इकट्ठा करने और न्यूमिजमैटिक्स पर वर्कशॉप में शामिल होने के लिए अक्सर कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं. उनके बड़े बेटे राज साहा और पत्नी राखी साहा समेत उनके परिवार ने हमेशा उनकी कोशिशों में मदद की है. साहा 1984 से कॉइन प्रिजर्वेशन में शामिल हैं और उन्होंने पूरे भारत में होने वाली न्यूमिजमैटिक वर्कशॉप में हिस्सा लेकर जानकारी हासिल की है.
भविष्य के लिए एक सपना
आगे देखते हुए गोपाल चंद्र साहा का सपना है कि म्यूजियम को एक बड़े इंस्टीट्यूशन में बदला जाए जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए लर्निंग हब का काम कर सके. उन्होंने इस विजन को पूरा करने में मदद के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मदद मांगी है.
साहा ने कहा, “एक म्यूजियम लोकल लोगों और स्कूल-कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच ज्ञान फैलाने में मदद करता है. मैंने इस म्यूजियम का नाम अपने बेटे के नाम पर रखा है ताकि नई पीढ़ी यहां आ सके, इतिहास के बारे में जान सके और ज्ञान हासिल कर सके. इससे मुझे शांति मिलेगी.”
यह भी पढ़ें- ओडिशा : 1.1 करोड़ रुपये के इनामी गणेश उइके समेत चार नक्सली ढेर, सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी