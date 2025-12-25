ETV Bharat / bharat

धुबरी के एक शख्स ने बनाया सिक्कों का म्यूजियम, राजा अशोक से लेकर मौजूदा करेंसी का कलेक्शन

धुबरी के एक शख्स ने अपनी निजी दुख को सिक्कों और इतिहास के जीते-जागते म्यूजियम में बदला ( ETV Bharat )

धुबरी (असम): असम के धुबरी शहर में एक अनोखा म्यूजियम है, जो करेंसी के इतिहास के बारे में बताता है. राजा अशोक के जमाने से लेकर आज तक. इस म्यूजियम में पुराने दुर्लभ सिक्के, नोट, स्टैम्प रखे हैं जो इसे देखने आने वालों को भारत के पुराने पैसे की झलक दिखाते हैं. पाउंड रोड, वार्ड नंबर 4 के रहने वाले गोपाल चंद्र साहा 1980 के दशक से इन दुर्लभ चीजों को इकट्ठा करने के मिशन पर हैं. हालांकि, इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि साहा न तो कोई इतिहासकार हैं और न ही आर्कियोलॉजिस्ट, बल्कि एक आम स्ट्रीट फूड बेचने वाले हैं जो यह काम सिर्फ अपने शौक के लिए कर रहे हैं. सदियों पुराना म्यूजियम

जब म्यूजियम में प्रदर्शित सामानों की बात आती है तो इसमें सम्राट अशोक के समय के सिक्के, डमरी- जो एक तरह का ऐतिहासिक भारतीय तांबे का सिक्का है, और वे सिक्के शामिल हैं, जो 1835 से अस्तित्व में आए. भारत में उस समय आधुनिक सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था. साहा के म्यूजियम में अहोम राजवंश, मुगल काल, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता के बाद के भारत के सिक्के शामिल हैं. अपने संग्रह के बारे में बात करते हुए गोपाल चंद्र साहा ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने लगभग हर तरह के भारतीय सिक्के, दस्तावेजों, कागजी मुद्रा और डाक टिकटों के साथ एकत्र किए हैं. सिक्कों से पहले डमरी प्रचलन में थी और मैंने देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसे कई दुर्लभ टुकड़े एकत्र किए हैं. यहां तक ​​कि सम्राट अशोक के काल के सिक्के भी इस कलेक्शन का हिस्सा हैं." धुबरी के एक शख्स ने अपनी निजी दुख को सिक्कों और इतिहास के जीते-जागते म्यूजियम में बदला (ETV Bharat) दुर्लभ भारतीय मुद्रा नोट

साहा के मुद्राओं के सावधानीपूर्वक प्रदर्शन में एक रुपये से लेकर 5000 और 10000 रुपये जैसे दुर्लभ भारतीय मुद्रा नोट शामिल हैं.इस अनोखे कॉइन कलेक्शन म्यूजियम का साहा से एक इमोशनल कनेक्शन भी है. जब आप इस जगह को देखने पहुंचते हैं, तो यह आपका स्वागत अपने डिस्प्ले पर लगे नाम 'लव ऑल कॉइन कलेक्शन' से करता है - जो साहा के गुजर चुके बेटे लव की याद में है, जिनकी 2023 में एक एक्सीडेंट में दुखद मौत हो गई थी. यह एक पिता के अपने बेटे के लिए गहरे प्यार और लगाव की निशानी है.