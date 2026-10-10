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SIR के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेकर मुश्किल में फंसे ध्रुव राठी! पूर्व IPS ने क्यों की कार्रवाई की मांग?

गुरुवार, 8 अक्टूबर, 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए यूट्यूबर ध्रुव राठी. ( IANS )

बेंगलुरुः मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी एक नए और बड़े कानूनी विवाद में घिर गए हैं. बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भास्कर राव ने केंद्रीय गृह सचिव को एक पत्र लिखा है. पत्र में ध्रुव राठी की नागरिकता, वीजा नियमों और भारत में उनकी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. भास्कर राव ने सोशल मीडिया एक्स पर इस पत्र को साझा किया है.

भास्कर राव के इस आधिकारिक पत्र के आधार पर समझते हैं कि पूरा मामला क्या है? ध्रुव राठी किस कानून के तहत घिरे हैं और उन पर क्या संभावित कार्रवाई हो सकती है?