SIR के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेकर मुश्किल में फंसे ध्रुव राठी! पूर्व IPS ने क्यों की कार्रवाई की मांग?
यूट्यूबर ध्रुव राठी की जर्मन नागरिकता और बेंगलुरु प्रदर्शन में उनके भाषण को लेकर पूर्व IPS भास्कर राव ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है.
Published : October 10, 2026 at 4:26 PM IST
बेंगलुरुः मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी एक नए और बड़े कानूनी विवाद में घिर गए हैं. बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भास्कर राव ने केंद्रीय गृह सचिव को एक पत्र लिखा है. पत्र में ध्रुव राठी की नागरिकता, वीजा नियमों और भारत में उनकी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. भास्कर राव ने सोशल मीडिया एक्स पर इस पत्र को साझा किया है.
भास्कर राव के इस आधिकारिक पत्र के आधार पर समझते हैं कि पूरा मामला क्या है? ध्रुव राठी किस कानून के तहत घिरे हैं और उन पर क्या संभावित कार्रवाई हो सकती है?
Drastic Action needs to be taken against those who fly into, intrude and illegally cross into Bharat and create a mayhem at the behest of Powers inimical to the interest of our Nation. We are a Zero Punishment country where anyone can do anything and get away. I have requested Home Secretary of India to verify Visa credentials of Dhruv Rathee who has participated in Political Protests to undermine Constitutional body of India. @HMOIndia @meaindia1 @CPBlr— Bhaskar Rao (@Nimmabhaskar22) October 8, 2026
क्या है पूरा मामला
यह पूरा विवाद 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है. यह प्रदर्शन चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के खिलाफ 'कॉकरोच जनता पार्टी' द्वारा आयोजित किया गया था.
भास्कर राव ने अपने पत्र में कहते हैं कि ध्रुव राठी ने न केवल इस राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, बल्कि मंच से जनता को संबोधित भी किया. अपने भाषण में उन्होंने भारत के निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना की.
पूर्व आईपीएस अधिकारी का कहना है कि यह कोई सामाजिक या निजी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि देश की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं के कामकाज को निशाना बनाने वाला एक सुनियोजित राजनीतिक आंदोलन था.
भास्कर राव ने गृह मंत्रालय को दिए अपने पत्र में स्पष्ट तौर पर यह बात रेखांकित की है कि ध्रुव राठी वर्तमान में जर्मन नागरिकता रखते हैं यानी विदेशी नागरिक हैं. पत्र में कहा गया है कि हालांकि भारत के नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने, अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने या सरकारी अधिकारियों की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह अधिकार किसी विदेशी नागरिक को उसी रूप में नहीं दिया जा सकता.
किस कानून के तहत घिर सकते हैं ध्रुव राठी?
भास्कर राव के पत्र के मुताबिक, ध्रुव राठी मुख्य रूप से भारत के आव्रजन और विदेशी नागरिकों से जुड़े नियामक ढांचे के तहत घिरे हैं. पत्र में मांग की गई है कि यदि जांच में ध्रुव राठी द्वारा 'फॉरेनर्स एक्ट, 1946' और उससे जुड़े नियमों का कोई भी उल्लंघन पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
भारत सरकार के नियमों के तहत विदेशी नागरिकों को अपनी वीजा शर्तों और उन स्वीकृत उद्देश्यों का कड़ाई से पालन करना होता है जिसके लिए उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई है. एक विदेशी नागरिक का भारत में आकर किसी राजनीतिक आंदोलन या सार्वजनिक लामबंदी का हिस्सा बनना वीजा नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाता है.
पत्र में गृह मंत्रालय से यह भी जांचने का अनुरोध किया गया है कि क्या ध्रुव राठी के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है या कोई अन्य दर्जा प्राप्त है. क्योंकि, ओसीआई कार्डधारकों पर भी भारत में कुछ विशिष्ट राजनीतिक गतिविधियों को लेकर कानूनी पाबंदियां लागू होती हैं.
क्या हो सकती है कार्रवाई?
पूर्व आईपीएस अधिकारी भास्कर राव ने गृह सचिव से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है. उनके पत्र के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
- वीजा और पासपोर्ट का सत्यापन: केंद्रीय गृह मंत्रालय सबसे पहले उस पासपोर्ट और वीजा श्रेणी की जांच करेगा जिसके तहत ध्रुव राठी ने भारत में प्रवेश किया है. यह देखा जाएगा कि उनके अधिकृत प्रवास की अवधि और शर्तें क्या थीं.
- आगमन-निकास रिकॉर्ड की सुरक्षा: राव ने मांग की है कि इस मामले की उचित जांच के लिए ध्रुव राठी के भारत में आने-जाने से जुड़े सभी इमिग्रेशन और एंट्री/एग्जिट रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए और उनका बारीकी से परीक्षण हो.
- पुरानी गतिविधियों की जांच: पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि मंत्रालय यह पता लगाए कि क्या राठी ने अपनी पिछली भारत यात्राओं के दौरान भी इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों या प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था.
- कानूनी कार्रवाई और पाबंदी: यदि जांच में यह साबित होता है कि एक विदेशी नागरिक के रूप में उन्होंने अपनी वीजा शर्तों या भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए किसी राजनीतिक आंदोलन को संबोधित किया है, तो नियमों के तहत उनका वीजा रद्द किया जा सकता है. उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है या फॉरेनर्स एक्ट के तहत अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
भास्कर राव ने साफ किया है कि यह शिकायत किसी व्यक्तिगत राजनीतिक मतभेद से प्रेरित नहीं है, बल्कि देश के इमिग्रेशन ढांचे और चुनावी प्रक्रियाओं की शुचिता व अखंडता को बनाए रखने के लिए कानून को कड़ाई से लागू करने की एक मांग है.
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