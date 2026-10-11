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ध्रुव राठी का गुरुग्राम पुलिस पर आरोप, बोले- 'मुझे हिरासत में नहीं लिया, मेरा किडनैप किया गया'

Dhruv Rathee accuses Gurugram Police ( Dhruv Rathee )

गुरुग्राम: यूट्यूबर ध्रुव राठी ने गुरुग्राम पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 'गुरुग्राम पुलिस ने मुझे हिरासत में नहीं लिया, बल्कि मेरा किडनैप किया.' ध्रुव राठी के मुताबिक, जब पुलिस उनके घर पहुंची, तब वह अपने माता-पिता के साथ घर पर सो रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मी उनके घर में घुसे और उन्हें वहां से ले गए.

'मैं घर पर सो रहा था, फिर मुझे कैसे हिरासत में लिया?' ध्रुव राठी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'हिरासत आमतौर पर उस व्यक्ति को लिया जाता है, जो किसी प्रतिबंधित जगह पर जा रहा हो, जबकि मैं अपने घर पर सो रहा था. मैं अपने माता-पिता के साथ घर में मौजूद था. ऐसे में इस कार्रवाई को हिरासत नहीं, बल्कि किडनैपिंग कहेंगे."