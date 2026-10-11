ध्रुव राठी का गुरुग्राम पुलिस पर आरोप, बोले- 'मुझे हिरासत में नहीं लिया, मेरा किडनैप किया गया'
शनिवार देर रात गुरुग्राम पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को हिरासत से रिहा कर दिया. अब ध्रुव राठी ने गुरुग्राम पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए.
Published : October 11, 2026 at 1:36 PM IST
गुरुग्राम: यूट्यूबर ध्रुव राठी ने गुरुग्राम पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 'गुरुग्राम पुलिस ने मुझे हिरासत में नहीं लिया, बल्कि मेरा किडनैप किया.' ध्रुव राठी के मुताबिक, जब पुलिस उनके घर पहुंची, तब वह अपने माता-पिता के साथ घर पर सो रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मी उनके घर में घुसे और उन्हें वहां से ले गए.
'मैं घर पर सो रहा था, फिर मुझे कैसे हिरासत में लिया?' ध्रुव राठी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'हिरासत आमतौर पर उस व्यक्ति को लिया जाता है, जो किसी प्रतिबंधित जगह पर जा रहा हो, जबकि मैं अपने घर पर सो रहा था. मैं अपने माता-पिता के साथ घर में मौजूद था. ऐसे में इस कार्रवाई को हिरासत नहीं, बल्कि किडनैपिंग कहेंगे."
'मैं भारतीय नागरिक हूं, था और रहूंगा': ध्रुव राठी ने अपनी नागरिकता को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वह भारतीय नागरिक हैं, थे और रहेंगे. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके पासपोर्ट को लेकर गलत अफवाहें फैला रहे हैं. हालांकि, पासपोर्ट को लेकर किए जा रहे दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती.
CJP प्रोटेस्ट से पहले हुई थी कार्रवाई: ध्रुव राठी को 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से पहले गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था. प्रदर्शन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जानी थी. पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने और दिल्ली में लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का हवाला देते हुए राठी को प्रदर्शन में शामिल ना होने के लिए कहा था.
नहीं मिली गुरुग्राम पुलिस की प्रतिक्रिया: ध्रुव राठी को शनिवार देर रात हिरासत से रिहा कर दिया गया. अब उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे किडनैपिंग करार दिया है. हालांकि, पुलिस की कार्रवाई को लेकर राठी के आरोप और पुलिस का पक्ष अलग-अलग हैं. वहीं गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
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