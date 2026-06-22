ETV Bharat / bharat

बिहार के इस गांव में संगीत ने ठीक किया था राजा का बेकाबू हाथी, आज वहां के प्रख्यात ध्रुपद गायक को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

निरंतर अभ्यास: पंडित कृष्ण मोहन पाठक बताते हैं कि हम इस महान संगीत परंपरा की चौथी पीढ़ी के कलाकार हैं और आज यह जो कुछ भी संभव हुआ है, वह सतत अभ्यास और निरंतर प्रयास के कारण ही हो पाया है. पंडित कृष्ण मोहन ने अपने जीवन में देश और विदेश के कई बड़े और प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला के शानदार प्रोग्राम किए हैं.

"यह पुरस्कार मुझे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिलेगा और यह कला हमारे पिता, दादा, परदादा से हमें विरासत के रूप में मिली है. ध्रुपद की इस कठिन और प्राचीन विधा में पिता, दादा और परदादा सभी पूरी तरह से निपुण और पारंगत थे." - पंडित कृष्ण मोहन पाठक, ध्रुपद गायक

घराने का ताल्लुक: गया घराना इसी ईश्वरपुर के अंतर्गत आता है और वे मूल रूप से इसी घराने से गहरा ताल्लुक रखते हैं.यह ऐतिहासिक गांव संगीत के क्षेत्र में हमेशा से बहुत आगे रहा है और आज भी विदेशों के कोने-कोने में इस गांव की कला की विशेष चर्चा होती है. गया घराना की अपनी कुछ बहुत ही अनूठी और अमूल्य विशेषताएं रही हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है. ध्रुपद धमार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही पंडित जी का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है.

"संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए मेरा चयन हुआ है, जो कि मेरे लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए बहुत गौरव की बात है और इसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ." - पंडित कृष्ण मोहन पाठक, ध्रुपद गायक

अद्वितीय योगदान: गांव के गौरव पंडित कृष्ण मोहन पाठक को अब देश के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है. ध्रुपद गायन की प्राचीन एवं प्रतिष्ठित परंपरा को नई पीढ़ी तक निरंतर पहुंचाने वाले पंडित कृष्ण मोहन पाठक देश के प्रसिद्ध ध्रुपद गायकों में शामिल रहे हैं. संगीत के क्षेत्र में उनके इसी अतुलनीय और अद्वितीय योगदान को देखते हुए संगीत नाटक अकादमी, भारत सरकार द्वारा इन्हें यह सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है. इस गौरवशाली चयन से पूरा गांव अत्यंत आनंदित है.

सदियों पुराना इतिहास: बिहार के गया जिले का यह ईश्वरपुर गांव एक बेहद प्राचीन और सदियों पुराना ऐतिहासिक गांव माना जाता है. सन 1700 ईसवी के आसपास से ही इस विशेष गांव का संगीत से जुड़ा एक समृद्ध इतिहास मिलना शुरू हो जाता है. संगीत की इसी गहरी जड़ों के कारण ही इस पूरे क्षेत्र को संगीतकारों का गांव कहा जाता है. वर्तमान समय में ईश्वरपुर गांव में कुल मिलाकर करीब 300 घर मौजूद हैं और यहाँ के हर घर-घर में संगीत के महान ज्ञाता रहते हैं.

संगीत की शक्ति: कहते हैं कि संगीत में साक्षात ईश्वर का वास होता है और यह एक ऐसी विद्या है जिससे अद्भुत मानसिक शांति मिलती है. संगीत वह कला है जिसके नियमित अध्ययन और सुनने मात्र से मनुष्य के शरीर का रचनात्मक विकास बहुत तेजी से होता है. संगीत की इस पावन विद्या का लाभ केवल मनुष्य ही नहीं उठाते बल्कि हाथी जैसे विशाल जानवर भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे हैं.

गौरव का क्षण: पंडित कृष्ण मोहन पाठक का इस सम्मान के लिए चयनित होने के बाद से पूरे ईश्वरपुर गांव में काफी खुशी की लहर दौड़ गई है. यह गौरवमयी क्षण न केवल उस गांव के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव बन गया है.

गया: बिहार के गया स्थित ईश्वरपुर गांव आज एक बार फिर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. इस ऐतिहासिक गांव के रहने वाले प्रख्यात ध्रुपद गायक पंडित कृष्ण मोहन पाठक का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है. आगामी दिनों में उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया जाएगा. संगीत कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह अत्यंत ही सम्मानजनक और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है.

कला का प्रसार: पंडित कृष्ण मोहन के ध्रुपद संगीत कला के प्रदर्शन बलास ध्रुपद मेला, टेलीविजन पटना और कनाडा के प्रसिद्ध सर्व अकाल जैसे बड़े मंचों से लगातार प्रसारित होते रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे इस सर्वोच्च पुरस्कार के लिए चयनित होने के बाद भारत सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार को लेकर वे काफी उत्साहित हैं.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

ऐतिहासिक उदाहरण: संगीत की इस महान कला का एक बहुत बड़ा और जीवंत उदाहरण गया जिले का यही ईश्वरपुर गांव माना जाता है. सदियों पहले इस गांव के संगीत की महान कला के विद्वानों ने अपने संगीत के बूते एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिखाया था. उन्होंने टिकारी महाराज के गुस्सैल हाथी को भी पूरी तरह ठीक कर दिया था. सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी आज ईश्वरपुर गांव के सभी वाशिंदों को वह कहानी पूरी तरह से याद है. उस समय टिकारी महाराज का एक हाथी मानसिक रूप से अत्यधिक उतावला और हिंसक हो गया था.

संगीत से इलाज: उस बेकाबू हाथी को किसी भी प्रकार की दवा से नहीं बल्कि केवल संगीत की मधुर ध्वनि से ही पूरी तरह ठीक कर दिया गया था. दरअसल जब टिकारी महाराज का वह हाथी पूरी तरह से बेकाबू होकर तबाही मचा रहा था, तब वहां मौजूद कुछ संगीतकारों ने महाराज से कहा था कि वे अपनी विद्या से इसे शांत कर देंगे. इसके बाद संगीत की विशेष विद्या और रागों के माध्यम से उस बेकाबू हाथी का बाकायदा इलाज शुरू किया गया और संगीत विद्या के बूते कुछ ही समय में उसे पूरी तरह से शांत और ठीक कर दिया गया.

अनोखा इनाम: संगीत का यह अद्वितीय चमत्कार देखकर स्वयं टिकारी महाराज भी पूरी तरह से चौंक गए थे. इस कला से प्रभावित होकर महाराज ने कहा था कि यह हाथी जहां तक चलकर जाएगा, वहां तक का पूरा मौजा आप लोगों का हो जाएगा. टिकारी महाराज इतने प्रसन्न और प्रभावित हुए कि उन्होंने संगीतकारों को पूरे 700 एकड़ का मौजे उपहार में दे दिया. उसी 700 एकड़ की भूमि पर इस ऐतिहासिक ईश्वरपुर गांव को बसाया गया था.

ईश्वरपुर गांव में संगीत अभ्यास करते लोग (ETV Bharat)

गौड़ ब्राह्मणों का आगमन: यह पूरी घटना लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास की बताई जाती है जब राजस्थान से कुछ गौड़ ब्राह्मण इस क्षेत्र में आए थे. ये गौड़ ब्राह्मण संगीत कला में काफी परिपक्व और पारंगत थे और उन्होंने गया में आकर अपनी महान संगीत कला का अद्भुत प्रभाव दिखाया था. संगीत की वह अद्वितीय विद्या ही थी जिसकी शक्ति से हाथी के मस्तिष्क को इतनी असीम शांति मिली कि वह पूरी तरह सामान्य हो गया. बदले में संगीतकारों को रहने के लिए यह पूरा गांव मिल गया.

"संगीत की कला से मनुष्य को क्या, हाथी तक पूरी तरह ठीक हो जाते हैं क्योंकि संगीत कला जीवन में अद्भुत शांति प्रदान करती है. केवल संगीतज्ञ को अपनी कला में पूरी तरह से निपुण और समर्पित होना चाहिए."- पंडित कृष्ण मोहन पाठक, ध्रुपद गायक

गौरवशाली चर्चा: आज भी यह गौरवशाली कहानी ईश्वरपुर के हर एक संगीतकार की जुबान पर पूरी तरह से रटी हुई है. वहीं इस गांव के आस-पास के इलाके के लोग भी बड़े ही चाव और गर्व के साथ इस ऐतिहासिक घटना पर आपस में चर्चा करते हैं. ईश्वरपुर के संगीतकार आज देश-विदेश के किसी भी हिस्से में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. कृष्ण मोहन आगे बताते हैं कि संगीत एक ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का सर्वांगीण विकास होता है. संगीत सम्राट तानसेन भी ध्रुपद गायन ही करते थे और ध्रुपद की यह पावन विद्या अत्यंत प्राचीन और शास्त्रीय नियमों से बंधी हुई है.

प्राचीन गायकी: पंडित जी का कहना है कि आज के नवयुवकों को भी इस प्राचीन ध्रुपद विधा को जरूर सीखना चाहिए क्योंकि यह हमारी सबसे प्राचीन और समृद्ध गायकी है. लोगों को इस विद्या को एक अमूल्य विरासत के रूप में सहेजना चाहिए. पंडित जी बताते हैं कि यह विद्या हमें विरासत में मिली है, हमारे पिता स्वर्गीय रामवृक्ष पाठक, दादा और परदादा ध्रुपद गायन करते आए हैं. उन्हीं को बचपन से देखते और सुनते हुए पंडित जी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और आज वे देश के इस सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचे हैं.

पंडित कृष्ण मोहन पाठक का घर (ETV Bharat)

"ध्रुपद विद्या हमें विरासत में मिली है, हमारे पिता, दादा और परदादा ध्रुपद गायन करते थे, उन्हीं से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और आज इस सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचे हैं." - पंडित कृष्ण मोहन पाठक, ध्रुपद गायक

तानसेन के वंशज: गौरतलब है कि तानसेन ध्रुपद शैली के महास्तंभ थे और इसी ध्रुपद विद्या के लिए ईश्वरपुर के पंडित कृष्ण मोहन पाठक को इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है. इसी गांव के रहने वाले मनीष पाठक एक और महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं कि हम सभी लोग संगीत सम्राट तानसेन के ही वंशज हैं. मुगल काल के दौरान हमारे पूर्वज राजस्थान से चलकर गया आए थे और फिर यहां संगीतकारों का यह ऐतिहासिक गांव बसा था.

म्यूजिशियन विलेज: वर्तमान में ईश्वरपुर गांव में बच्चों से लेकर वृद्ध तक हर कोई किसी न किसी रूप में संगीत की इस पावन विद्या से जुड़ा हुआ है. संगीत में पूरी तरह निपुण होने के कारण ही ईश्वरपुर को आज 'म्यूजिशियन का गांव' या 'म्यूजिशियन्स विलेज' के नाम से भी पुकारा जाता है. यहां का संगीत अपने आप में बेहद बेजोड़ है. यही वजह है कि आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में ईश्वरपुर गांव का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है.

शास्त्रीय विधाएं: ईश्वरपुर गांव में मुख्य रूप से तबला वादन, हारमोनियम, धमार, ध्रुपद, तानपुरा और ख्याली गायकी जैसे कठिन शास्त्रीय संगीत में लोग पूरी तरह निपुण हैं. इस गांव में लोगों को बचपन से ही संगीत का कड़ा अभ्यास कराना शुरू कर दिया जाता है. यही कारण है कि यहां की संगीत विरासत आज सात समंदर पार तक पहुंच चुकी है. आज इस गांव के संगीतज्ञ अमेरिका से लेकर थाईलैंड और मॉरीशस समेत दुनिया के कई अन्य प्रमुख देशों में संगीत की विभिन्न कलाओं में अपनी अद्भुत प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं.



इसे भी पढ़ें-

कौन हैं भरत सिंह भारती? लालटेन की रोशनी में गाते थे लोकगीत, अब मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार

विश्वबंधु, गोपाल जी त्रिवेदी और भारत सिंह भारती.. बिहार की तीन विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड