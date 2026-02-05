ETV Bharat / bharat

शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से रेप, कोर्ट ने दिव्यांग आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई

राजकोट: गुजरात में राजकोट जिले के धोराजी सेशन कोर्ट ने 15 साल की लड़की को शादी का झांसा देकर किडनैप करके उसके साथ रेप करने वाले एक दिव्यांग आरोपी को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोषी पर 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

रेप केस में दिव्यांग आरोपी को 20 साल की जेल

घटना राजकोट जिले के भायावदर पुलिस स्टेशन इलाके की है. जहां, नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना में कोर्ट की कार्रवाई के आखिर में बड़ा फैसला सुनाया गया है। 15 साल और 9 महीने की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को विभागीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीहुसैन मोहिबुल्लाह शेख ने 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है.

इस केस में, 12 जून 2025 को आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा दिया और गलत मंशा से उसका अपहरण कर लिया. इस बारे में भायावदर पुलिस स्टेशन में क्राइम रजिस्टर करने के बाद, पुलिस इंस्पेक्टर वीसी परमार ने तुरंत मामले की जांच की. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी नाबालिग को अहमदाबाद और अपने पैृतक गांव ले गया था और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बार-बार रेप किया था.

पुलिस ने इस केस में टाइम लिमिट में चार्जशीट फाइल कर दी थी. केस की सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील कार्तिकेय मनोजभाई पारेख ने मजबूत दलीलें पेश कीं. डिफेंस ने दलील दी कि आरोपी के दोनों पैरों में 90 फीसदी पैरालिसिस है, ऐसे में वह किसी लड़की का रेप करने के काबिल नहीं है. हालांकि, मेडिकल ऑफिसर डॉ. अशोक कनानी की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि आरोपी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के काबिल था.