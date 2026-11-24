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धौलपुर: यूपी पुलिस के सिपाही ने पड़ोसी युवक को मारी गोली, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

मृतक के घर के बाहर लगी भीड़ ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: सदर थाना इलाके के गांव मसूदपुर में प्रेम प्रसंग के चलते यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल ने अपने पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. मामले की सूचना मिलने के बाद सीओ सिटी प्रदीप नेहरा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए यूपी पुलिस के जवान और मृतक की पत्नी को हिरासत में ले लिया है. घटनास्थल से पुलिस ने सभी साक्ष्य एकत्रित किए हैं और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है.