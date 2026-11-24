धौलपुर: यूपी पुलिस के सिपाही ने पड़ोसी युवक को मारी गोली, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका
प्रेम प्रसंग के मामले में कांस्टेबल ने पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी और मृतक की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया.
Published : November 24, 2026 at 1:05 PM IST
धौलपुर: सदर थाना इलाके के गांव मसूदपुर में प्रेम प्रसंग के चलते यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल ने अपने पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. मामले की सूचना मिलने के बाद सीओ सिटी प्रदीप नेहरा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए यूपी पुलिस के जवान और मृतक की पत्नी को हिरासत में ले लिया है. घटनास्थल से पुलिस ने सभी साक्ष्य एकत्रित किए हैं और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है.
सिपाही ने पड़ोसी की हत्या की: सीओ प्रदीप नेहरा ने बताया कि मामला सदर थाना क्षेत्र के मसूदपुर गांव का है. मंगलवार को यूपी पुलिस के कांस्टेबल रोहित ने अपने पड़ोसी बहादुर कश्यप पुत्र सुंदरलाल कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि वारदात की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने यूपी पुलिस के कांस्टेबल रोहित और मृतक बहादुर कश्यप की पत्नी को हिरासत में ले लिया है. शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया गया है. घटनास्थल पर FSL टीम को बुलाया गया है और मौके से सभी साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है, बाकी खुलासा जांच के बाद होगा. आरोपी युवक आगरा पीएसी में तैनात है.
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आरोपी और मृतक पड़ोसी हैं: सीओ प्रदीप नेहरा ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक बहादुर सिंह कश्यप और आरोपी रोहित दोनों पड़ोसी हैं. रोहित उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है. मृतक बहादुर सिंह करीब 6 साल से मसूदपुर गांव में रह रहा था, वहीं बाड़ी निवासी रोहित भी उसके पड़ोस में रहता था. बताया जा रहा है कि आरोपी रोहित और मृतक बहादुर की पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसकी भनक बहादुर सिंह को लग गई थी, जिसके बाद आरोपी रोहित ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. सीओ ने बताया कि पुलिस घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और मामले का शीघ्र ही पर्दाफाश किया जाएगा.
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