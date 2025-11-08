फरीदाबाद पहुंची सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, धीरेंद्र शास्त्री बोले - "ये तो बस अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है"
धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज फरीदाबाद पहुंची जहां पर ग्रेट खली, क्रिकेटर उमेश कुमार भी यात्रा में शामिल हुए.
Published : November 8, 2025 at 6:24 PM IST
फरीदाबाद : 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कुमार शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की है जो आज फरीदाबाद पहुंच चुकी है. इस पदयात्रा में उनके साथ रेसलर ग्रेट खली और क्रिकेटर उमेश कुमार भी शामिल हुए.
फरीदाबाद में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा : फरीदाबाद पहुंचने पर धीरेंद्र कुमार शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का जोरदार स्वागत किया गया. यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ के बीच क्रिकेटर उमेश कुमार और रेसलर ग्रेट खली भी धीरेंद्र शास्त्री के साथ नजर आए. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में उनका स्वागत किया और धीरे-धीरे ये यात्रा फरीदाबाद के अंदर बढ़ती चली गई.
वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी यात्रा : इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में आचार्य धीरेंद्र कुमार शास्त्री ने बताया कि "हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ये हमारी यात्रा निकाली गई है. ये तो बस अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है". इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं. दिल्ली स्थित छतरपुर के कात्यानी शक्ति पीठ मंदिर से शुरू हुई ये यात्रा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचेगी. भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है. वहीं यात्रा में शामिल हुए रेसलर ग्रेट खली ने बताया कि "उन्हें इस यात्रा में शामिल होकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है. सभी लोगों को धीरेंद्र शास्त्री का साथ देना चाहिए."
दशहरा ग्राउंड में भव्य पंडाल : धीरेंद्र शास्त्री की ये पदयात्रा आज फरीदाबाद के दशहरा मैदान में ही रात्रि विश्राम करेगी. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री लोगों को संबोधित भी करेंगे. ईटीवी भारत की टीम ने इसका जायजा लिया है. ईटीवी भारत से बातचीत में जगतगुरु स्वामी अवधेश पन्नाचार्य ने बताया कि "आज धीरेंद्र शास्त्री का रात्रि विश्राम इसी दशहरा ग्राउंड में है जहां पर लाखों लोग एकत्र होंगे और यही वजह है की भव्य पंडाल लगाया गया है और पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो. धीरेंद्र शास्त्री की ये यात्रा कल सुबह बल्लभगढ़ अनाज मंडी पहुंचेगी और उसके बाद ये यात्रा सीकरी होते हुए वृंदावन की ओर प्रस्थान करेगी."
