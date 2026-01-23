ETV Bharat / bharat

डॉग्स को घुमाने पर गर्व और गाय पालने में शर्म, बदलना होगा यह व्यवहार: आचार्य धीरेंद्र शास्त्री

कोटा: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि आज के जमाने में लोग डॉग को घुमाने में गर्व महसूस करते हैं और गाय पालने में शर्म समझते हैं. इस प्रकार के व्यवहार को बदलना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि देश को बचाना है, तो पहले गाय बचानी पड़ेगी. धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बात शुक्रवार को रामगंजमंडी के गूंदी फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित श्री गौ सेवा महोत्सव और राम कथा में प्रवचन देते हुए कही.

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा गौ सेवा राजस्थान में ही होती है, लेकिन आज के जमाने में डॉग को घुमाना गर्व समझता जाता है और गाय को पालने में शर्म आती है. यह व्यवहार बदलना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि रोज डॉग्स को घुमाते हैं. आगे-आगे डॉग और पीछे-पीछे मालिक चलता है. समझ में नहीं आता कि डॉग मालिक है या मालिक डॉग है. जहां-जहां डॉग जाता है, मालिक भी वहीं जाता है. डॉग पेड़ के पास सूंघेगा और मालिक बड़े गर्व से कहता है कि जर्मन शेफर्ड है. हिंदुओं को मैं कहना चाहता हूं कि देश बचाना है, तो पहले गाय बचानी पड़ेगी.

ऐसे बचेगी गाय: धीरेंद्र शास्त्री ने मंत्री मदन दिलावर को गाय बचाने के लिए कथा रखवाने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि समाज में सलाह तो मिल जाती है, लेकिन सहायता नहीं मिलती है. इंसानों से ही कहा जाता है कि तुम इंसान बन जाओ, क्योंकि हम अपनी परंपरा, मर्यादा और संस्कृति को भूल रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले घरों के बाहर 'श्री गणेशाय नमः', 'शुभ लाभ' और चौपाइयां लिखी होती थी. समय बदलने के साथ वेलकम लिखने लग गए थे. अब लिखने लगे हैं 'डॉग्स से सावधान रहिए'. शास्त्री ने कहा कि हम डॉग्स से नाराज नहीं है, लेकिन गाय माता घर पर रहेगी, तो विपत्तियों से दूरी होगी. इससे ही सनातन और राष्ट्र बचेगा. गौशाला नहीं हो पाए, तो सभी सनातनी एक गाय पालें. गौ माता गौशाला से नहीं, प्राचीन पद्धति से ही बचेगी.