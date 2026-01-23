डॉग्स को घुमाने पर गर्व और गाय पालने में शर्म, बदलना होगा यह व्यवहार: आचार्य धीरेंद्र शास्त्री
आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि गौ माता गौशाला से नहीं, प्राचीन पद्धति से ही बचेगी.
Published : January 23, 2026 at 7:31 PM IST
कोटा: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि आज के जमाने में लोग डॉग को घुमाने में गर्व महसूस करते हैं और गाय पालने में शर्म समझते हैं. इस प्रकार के व्यवहार को बदलना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि देश को बचाना है, तो पहले गाय बचानी पड़ेगी. धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बात शुक्रवार को रामगंजमंडी के गूंदी फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित श्री गौ सेवा महोत्सव और राम कथा में प्रवचन देते हुए कही.
आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा गौ सेवा राजस्थान में ही होती है, लेकिन आज के जमाने में डॉग को घुमाना गर्व समझता जाता है और गाय को पालने में शर्म आती है. यह व्यवहार बदलना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि रोज डॉग्स को घुमाते हैं. आगे-आगे डॉग और पीछे-पीछे मालिक चलता है. समझ में नहीं आता कि डॉग मालिक है या मालिक डॉग है. जहां-जहां डॉग जाता है, मालिक भी वहीं जाता है. डॉग पेड़ के पास सूंघेगा और मालिक बड़े गर्व से कहता है कि जर्मन शेफर्ड है. हिंदुओं को मैं कहना चाहता हूं कि देश बचाना है, तो पहले गाय बचानी पड़ेगी.
पढ़ें: रामगंज मंडी में आज से आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा, 3 दिन तक बंद रहेंगे एक्सप्रेसवे व NH 52 पर यातायात रहेगा डायवर्ट
ऐसे बचेगी गाय: धीरेंद्र शास्त्री ने मंत्री मदन दिलावर को गाय बचाने के लिए कथा रखवाने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि समाज में सलाह तो मिल जाती है, लेकिन सहायता नहीं मिलती है. इंसानों से ही कहा जाता है कि तुम इंसान बन जाओ, क्योंकि हम अपनी परंपरा, मर्यादा और संस्कृति को भूल रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले घरों के बाहर 'श्री गणेशाय नमः', 'शुभ लाभ' और चौपाइयां लिखी होती थी. समय बदलने के साथ वेलकम लिखने लग गए थे. अब लिखने लगे हैं 'डॉग्स से सावधान रहिए'. शास्त्री ने कहा कि हम डॉग्स से नाराज नहीं है, लेकिन गाय माता घर पर रहेगी, तो विपत्तियों से दूरी होगी. इससे ही सनातन और राष्ट्र बचेगा. गौशाला नहीं हो पाए, तो सभी सनातनी एक गाय पालें. गौ माता गौशाला से नहीं, प्राचीन पद्धति से ही बचेगी.
पढ़ें: भारी सुरक्षा में धीरेंद्र शास्त्री पहुंचे रामगंजमंडी, श्री गौमाता महोत्सव शुरू, हजारों महिलाओं की निकली कलश यात्रा
हर कथा में गरीब और बुजुर्गों से मिलेंगे धीरेंद्र शास्त्री: कथा की शुरुआत में मुख्य यजमान के तौर पर मंत्री मदन दिलावर, उनकी पत्नी सूरज दिलावर, बेटे दीपक और पवन के साथ पूरे परिवार ने आरती की. कथा स्थल की स्वच्छता अभियान में लगे महिला और पुरुषों से भी आरती करवाई. इस दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आज से हमने मंच पर 20 बुजुर्ग और 20 गरीबों को बुलाना शुरू कर दिया है. अब यह हर कथा में किया जाएगा. क्योंकि बड़े लोग तो हमसे मिल लेते हैं, लेकिन निर्धन और बुजुर्गों का मिलना नहीं हो पाता है. कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य भी पहुंचे.
पढ़ें: कोटा में धीरेंद्र शास्त्री की राम कथा: लाखों श्रद्धालुओं के लिए 500 बीघा में कथा स्थल, प्लास्टिक फ्री होगा आोयजन
'संस्कृति को जगाने का काम साधु-संतों ने किया': कथा के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारत की संस्कृति सबसे पुरानी है. इस संस्कृति जड़ों से उखाड़ने की कई लोगों ने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन हमारे यहां ऋषि-मुनियों, संतों व महात्माओं ने संस्कृति को जागने का काम किया है. तलवारों से हमारा धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया. दूसरी तरफ हमारे साधु-संत व महात्मा हर पीढ़ी में पैदा हुए हैं. उन्होंने ही संस्कृति को जगाने का काम किया है.