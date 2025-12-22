ETV Bharat / bharat

ओडिशा में घर से परिवार के 3 सदस्यों के शव मिले, फूड पॉइजनिंग का शक

ढेंकनाल जिले में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.

3 Family Members Body Recovered From House, Suspected Food Poising
कांटाबोनिया पुलिस स्टेशन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 3:59 PM IST

ढेंकनाल (ओडिशा): ओडिशा के ढेंकनाल जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामले सामने आया है, जहां एक ही परिवार के तीन सदस्यों के शव मिले हैं. मामला जिले के कांटाबोनिया पुलिस स्टेशन के तहत आशानबनी कॉलोनी साही की बताई जा रही है.

यहां सोमवार को एक बंद कमरे से एक मां और दो बेटों के शव बरामद किए गए. मरने वालों की पहचान 56 साल की गोलाप साहू और उनके दो बेटों, 32 साल के भरत साहू और 24 साल के लिपुन साहू के तौर पर हुई है. तीनों लोगों की मौत का कारण साफ नहीं है.

घटना की जानकारी मिलते ही कांटाबोनिया पुलिस स्टेशन मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. खबर के मुताबिक, रविवार को हमेशा की तरह परिवार के सदस्यों ने खाना बनाया था. भोजन करने के बाद मां गोलाप और उनके दो बेटे सो रहे थे.

सुबह जब वे नहीं उठे तो परिवार के दूसरे लोगों ने उन्हें आवाज दी. लेकिन वे नहीं उठे. बाद में जब दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो लोगों तो वहां मौजूद लोगों के होश ही उड़ गए. घर के अंदर तीन लाशें पड़ी मिलीं. हालांकि, उनकी मौत का कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है. सूचना मिलने पर कांटाबोनिया पुलिस स्टेशन और हिंडोल एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और पुलिस फोरेंसिक टीम के जरिए जांच शुरू की.

अंगुल पुलिस स्टेशन में मौत के तीन मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अंतर्यामी की दूसरी पत्नी बिनोदिनी साहू ने कहा कि, 'कल रात (रविवार) गोलाप ने पालक और दूसरी चीजें पकाई थीं. छोटा बेटा (मृतक लिपुन साहू) ड्यूटी पर गया था. वह रात को 10.30 बजे के बाद घर लौटा. उसके बाद सबने खाना खाया और सो गए. उन्होंने बताया कि, घर में कोयले की आग जलाकर रखी हुई थी.

सुबह-सुबह बीच वाले बेटे ने दरवाजा खटखटाया और उन्हें जगाने की कोशिश की. काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी घर के अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने दरवाजा धक्का देकर खोला. उसने देखा कि मां और उसके दोनों बेटों की लाशें अलग-अलग पड़ी थीं.

उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अंगुल हॉस्पिटल ले गए. वहाँ डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया. अंतर्यामी साहू का परिवार इसी आशानबनी कॉलोनी में रहता है. अंतर्यामी और उसके बच्चे मजदूरी करते हैं.

क्या परिवार के तीन सदस्यों की मौत फ़ूड पॉइजनिंग या आग से दम घुटने की वजह से हुई है या फिर मामला कुछ और है. फिलहाल मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है. पुलिस इन सभी सवालों का जवाब तलाश रही है. मौत का असली कारण ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद सामने आएगा.

