ओडिशा में घर से परिवार के 3 सदस्यों के शव मिले, फूड पॉइजनिंग का शक

ढेंकनाल (ओडिशा): ओडिशा के ढेंकनाल जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामले सामने आया है, जहां एक ही परिवार के तीन सदस्यों के शव मिले हैं. मामला जिले के कांटाबोनिया पुलिस स्टेशन के तहत आशानबनी कॉलोनी साही की बताई जा रही है.

यहां सोमवार को एक बंद कमरे से एक मां और दो बेटों के शव बरामद किए गए. मरने वालों की पहचान 56 साल की गोलाप साहू और उनके दो बेटों, 32 साल के भरत साहू और 24 साल के लिपुन साहू के तौर पर हुई है. तीनों लोगों की मौत का कारण साफ नहीं है.

घटना की जानकारी मिलते ही कांटाबोनिया पुलिस स्टेशन मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. खबर के मुताबिक, रविवार को हमेशा की तरह परिवार के सदस्यों ने खाना बनाया था. भोजन करने के बाद मां गोलाप और उनके दो बेटे सो रहे थे.

सुबह जब वे नहीं उठे तो परिवार के दूसरे लोगों ने उन्हें आवाज दी. लेकिन वे नहीं उठे. बाद में जब दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो लोगों तो वहां मौजूद लोगों के होश ही उड़ गए. घर के अंदर तीन लाशें पड़ी मिलीं. हालांकि, उनकी मौत का कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है. सूचना मिलने पर कांटाबोनिया पुलिस स्टेशन और हिंडोल एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और पुलिस फोरेंसिक टीम के जरिए जांच शुरू की.

अंगुल पुलिस स्टेशन में मौत के तीन मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अंतर्यामी की दूसरी पत्नी बिनोदिनी साहू ने कहा कि, 'कल रात (रविवार) गोलाप ने पालक और दूसरी चीजें पकाई थीं. छोटा बेटा (मृतक लिपुन साहू) ड्यूटी पर गया था. वह रात को 10.30 बजे के बाद घर लौटा. उसके बाद सबने खाना खाया और सो गए. उन्होंने बताया कि, घर में कोयले की आग जलाकर रखी हुई थी.