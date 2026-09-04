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'धरती पकड़' का 97 साल की उम्र में निधन, इंदिरा से अटल तक को दी थी चुनौती, 284 बार मिली हार

देश में धरती पकड़ के नाम से विख्यात नागरमल बाजोरिया का 97 साल की उम्र में निधन हो गया. पढ़ें खबर

'धरती पकड़' का निधन
'धरती पकड़' का निधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2026 at 3:30 PM IST

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पटना : भागलपुर के समाजसेवी और चुनावी इतिहास में 'धरती पकड़' के नाम से अपनी अनोखी पहचान बनाने वाले नागरमल बाजोरिया का निधन हो गया है. उन्होंने 97 वर्ष की आयु में पटना के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली.

धरती पकड़ का निधन

नागरमल बाजोरिया का देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अनोखा रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने वार्ड स्तर के स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक के चुनावों में कुल मिलाकर 284 बार भाग्य आजमाया.

दिग्गजों के खिलाफ लड़ चुके थे चुनाव

'धरती पकड़' ने देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ भी चुनाव लड़ा. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी. वर्ष 2012 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी नामांकन दाखिल कर अपनी दावेदारी पेश की थी. उनकी पहचान सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं थी.

इसलिए कहा जाने लगा 'धरती पकड़'

भागलपुर में जब पेयजल संकट गहराया था, तब उन्होंने अपने निजी खर्च से कई सार्वजनिक स्थानों पर चापाकल लगवाए थे. जमीन से पानी निकालने और आम लोगों की मदद करने की इस पहल के कारण शहरवासियों ने उन्हें प्यार से 'धरती पकड़' कहना शुरू किया. धीरे-धीरे यही नाम उनकी स्थायी पहचान बन गया और देशभर में लोग उन्हें इसी नाम से जानने लगे.

हर बार हार मिली लेकिन कभी हार नहीं मानी

नागरमल बाजोरिया की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि चुनाव में लगातार हार मिलने के बावजूद उन्होंने कभी चुनावी मैदान से दूरी नहीं बनाई. जमानत जब्त होने के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा. उनके लिए चुनाव लड़ना सिर्फ जीत-हार का मामला नहीं था, बल्कि अपनी बात और समाज की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी था.

96 साल की उम्र में थम गई सांस

280 से अधिक चुनाव लड़ने वाले 'धरतीपकड़' भले ही कभी कोई चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन उनकी पहचान कभी हार न मानने वाले इंसान की रही. जीवनभर चुनावी मैदान में डटे रहने वाले नागरमल बाजोरिया के कदम आखिरकार 96 वर्ष की उम्र में थम गए.

अंतिम संस्कार की जानकारी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पटना से उनका पार्थिव शरीर भागलपुर स्थित उनके आवास एमपी द्विवेदी रोड, देवी बाबू धर्मशाला के पास लाया गया है. शुक्रवार को उनके निवास स्थान से अंतिम शवयात्रा निकाली जाएगी और बरारी श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

पाकिस्तान से था गहरा नाता

नागरमल बाजोरिया का जन्म अविभाजित भारत के लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है. देश की आजादी और विभाजन से पहले ही उनका पूरा परिवार वहां से आकर बिहार के भागलपुर में बस गया था, जिसे उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया. वह अपने पीछे चार बेटों और बेटियों से भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं.

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