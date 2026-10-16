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छात्रों की आड़ में 'सत्ता परिवर्तन' की बांग्लादेश जैसी साजिश रच रही कांग्रेस! धर्मेंद्र प्रधान का सनसनीखेज आरोप

भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान. ( ANI )

नई दिल्ली: भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के नाम पर किए जा रहे प्रदर्शन देश में अराजकता फैलाने और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की एक "सोची-समझी साजिश" हैं. उन्होंने कहा कि खुलेआम "सत्ता परिवर्तन" की बातें करना और बांग्लादेश से प्रेरणा लेने का जिक्र करना यह साफ दिखाता है कि छात्रों की आड़ में देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है.

धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा, "राष्ट्रहित के नाम पर शुरू किए गए आंदोलनों, व्यवस्था को सुधारने के दावों और छात्रों के कल्याण की आड़ में छिपे असली चरित्र को अब हर कोई पहचान चुका है. खुले तौर पर 'सत्ता परिवर्तन' की बातें करना और बांग्लादेश से प्रेरणा लेना यह साफ दर्शाता है कि यह छात्रों के नाम पर देश में अराजकता फैलाने और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की एक सोची-समझी साजिश है."