छात्रों की आड़ में 'सत्ता परिवर्तन' की बांग्लादेश जैसी साजिश रच रही कांग्रेस! धर्मेंद्र प्रधान का सनसनीखेज आरोप
'सत्ता परिवर्तन' विवाद पर घमासान मचा है. धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है.
Published : October 16, 2026 at 7:25 PM IST
नई दिल्ली: भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के नाम पर किए जा रहे प्रदर्शन देश में अराजकता फैलाने और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की एक "सोची-समझी साजिश" हैं. उन्होंने कहा कि खुलेआम "सत्ता परिवर्तन" की बातें करना और बांग्लादेश से प्रेरणा लेने का जिक्र करना यह साफ दिखाता है कि छात्रों की आड़ में देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है.
धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा, "राष्ट्रहित के नाम पर शुरू किए गए आंदोलनों, व्यवस्था को सुधारने के दावों और छात्रों के कल्याण की आड़ में छिपे असली चरित्र को अब हर कोई पहचान चुका है. खुले तौर पर 'सत्ता परिवर्तन' की बातें करना और बांग्लादेश से प्रेरणा लेना यह साफ दर्शाता है कि यह छात्रों के नाम पर देश में अराजकता फैलाने और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की एक सोची-समझी साजिश है."
उन्होंने आगे इस प्रदर्शन में शामिल लोगों को चेतावनी देते हुए कहा- "हालांकि, विदेशी ताकतों के दम पर सत्ता का सपना देखने वाले इन राष्ट्रविरोधी तत्वों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत में सत्ता का बदलाव केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही तय होता है. इसलिए, भारत की जनता इस अलोकतांत्रिक मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी."
देशहित, व्यवस्था को ठीक करने के दावे और छात्रों के हितों के नाम पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन का असली चरित्र अब किसी से छिपा नहीं है। खुले तौर पर "Regime Change" और बांग्लादेश से प्रेरणा लेने की बात करना स्पष्ट करता है कि यह छात्रों की आड़ में केवल देश में अराजकता फैलाने और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की सोची-समझी साजिश है। मगर, विदेशी ताकतों के दम पर सत्ता का सपना देखने वाले ये देश विरोधी लोग समझ लें कि भारत में सत्ता परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय होता है। इसलिए, भारत की जनता इस अलोकतांत्रिक सोच को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हार का शतक लगा चुके नेता प्रतिपक्ष @RahulGandhi बार-बार जनता के जनादेश को अपमानित करते हैं। चुनावी प्रक्रिया से मनचाहा परिणाम न मिलने पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने की @INCIndia की कोशिश और राजनीतिक स्वार्थ के लिए आए दिन जनता को परेशान करना इनका हमेशा से उद्देश्य रहा है। यह उसी लोकतंत्र विरोधी कांग्रेसी मानसिकता को दिखाता है जिसमें देशवासियों के अधिकारों को कुचल दिया गया था। हाथ में संविधान लेकर घूमने वाले संविधान विरोधी राहुल गांधी को जनता बार-बार नकार चुकी है। फिर भी सत्ता की लालसा में अपनी जिद में जनादेश का अपमान और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है। राहुल गांधी जी, लोकतंत्र के प्रति आपका यह नफरती रवैया बेहद शर्मनाक है!— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) October 16, 2026
राहुल गांधी असल में संविधान विरोधी'
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी, जो "पहले ही हार का शतक लगा चुके हैं," बार-बार जनता के जनादेश का अपमान करते हैं. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की "उसी लोकतंत्र विरोधी मानसिकता" को दर्शाता है जिसने देश के नागरिकों के अधिकारों को कुचला था.
प्रधान ने 'एक्स' पर लिखा, "जब चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से मनचाहे परिणाम हासिल नहीं होते, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश करना और राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिन-प्रतिदिन जनता को परेशान करना हमेशा से कांग्रेस (@INCIndia) का उद्देश्य रहा है. यह कांग्रेस की उसी लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है जिसमें देशवासियों के अधिकारों को रौंदा गया था."
गांधी को "हाथ में संविधान लेकर घूमने वाला एक संविधान विरोधी चेहरा" बताते हुए प्रधान ने कहा कि जनता उन्हें बार-बार नकार चुकी है और वे "सत्ता के लालच" में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी जी, लोकतंत्र के प्रति आपका यह नफरत भरा रवैया बेहद शर्मनाक है."
‘Regime Change’ और ‘संसद नहीं, सड़क से रास्ता निकलेगा’ जैसे नारों से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। राजनीतिक विरोध के नाम पर हिंसा और अराजकता को बढ़ावा देना देशहित के खिलाफ है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि सत्ता का रास्ता जनमत से होकर जाता है, सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने से नहीं। https://t.co/3YkYpjLzeF— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 16, 2026
बीजेपी का विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख
धर्मेंद्र प्रधान की यह टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शनों का इस्तेमाल अशांति फैलाने और बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश के लिए कर रहे हैं. चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए प्रदर्शनों के बाद अब केंद्र सरकार ने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है.
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा एक ऐसी विचारधारा साझा करते हैं, जो बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित है. उन्होंने दावा किया कि भारत में उस आंदोलन को दोहराने की बातें देश में एक अराजक 'जेन जी' (Gen Z) आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश की ओर इशारा करती हैं.
भंडारी ने कहा, "एक तरफ राहुल गांधी नेहा बोरा का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वह (नेहा बोरा) कह रही हैं कि वे भारत में बांग्लादेश जैसा ही एक अराजक जेन जेड आंदोलन चाहते हैं. बात बिल्कुल साफ है... बांग्लादेश में क्या हुआ था? कट्टरपंथियों के एक समूह ने भीड़ और अराजकता का इस्तेमाल करके पूरी व्यवस्था को तहस-नहस करने की कोशिश की. उनका मकसद सत्ता परिवर्तन था. इससे यह साफ हो जाता है कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक तरीकों से अपने परिवार को सत्ता में लाने में नाकाम रहने के बाद, अब अपने पूरे इकोसिस्टम के साथ मिलकर भारत में लोकतंत्र को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं."
Congress wants anarchy. Congress wants regime change. Congress a threat to democracy.— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) October 16, 2026
कांग्रेस का पलटवार
कांग्रेस ने भी सत्ताधारी सरकार के इस आरोप पर तीखा पलटवार किया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के रुख का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष का काम "विरोध करना, बेनकाब करना और सत्ता से हटाना" है. रमेश ने ध्यान दिलाया कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी को 2019 में (भाजपा सरकार द्वारा ही) भारत रत्न से सम्मानित किया गया था.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य चुनावों के माध्यम से सरकार को बदलना है. राजनाथ सिंह के आरोपों पर सवाल उठाते हुए 1977 में हुए सरकार के बदलाव का हवाला दिया और जोर देकर कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन चुनावों के जरिए ही होता है. खेड़ा ने कहा, "हम 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान चला रहे हैं. पूरा देश खुलेआम यह बात कह रहा है. हम खुद अपने इस इरादे को दोहरा रहे हैं कि हमें इस सरकार को हराना है और इस व्यवस्था को बदलना है."
पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
उल्लेखनीय है कि नीट-यूजी 2026 (NEET-UG 2026) पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं और छात्रों के नेतृत्व में हुए हफ्तों लंबे विरोध प्रदर्शनों के बाद, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था. इस आंदोलन का नेतृत्व युवा संगठन द्वारा किया गया था. यह विरोध प्रदर्शन 20 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ था और प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन की मुख्य मांगों में से एक था.
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