तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीये जलाने से कोई नहीं रोक सकता : धर्मेंद्र प्रधान

मीनाक्षी अम्मन मंदिर के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उनके दर्शन के लिए खास इंतजाम किए गए.

Union Minister Dharmendra Pradhan speaking to the media.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया से बात करते हुए. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 31, 2025 at 2:48 PM IST

मदुरै (तमिलनाडु): थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीये जलाने से कोई नहीं रोक सकता. उक्त बातें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहीं. बता दें कि दुनिया भर में मशहूर अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में हर दिन हजारों भक्त पूजा-अर्चना करने आते हैं. इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने परिवार के साथ मंदिर गए और पूजा-अर्चना की.

मीनाक्षी अम्मन मंदिर के अधिकारियों ने उनका खास स्वागत किया और उनके दर्शन के लिए खास इंतजाम किए गए. दर्शन के बाद, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अम्मान मंदिर के पास मीडिया से बातचीत की.

उन्होंने कहा, “हमने काशी तमिल संगमम 4.0 को सफलतापूर्वक संपन्न किया है. प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में, कला, संस्कृति और विरासत को महत्व देने के लिए यह काशी तमिल संगमम लगातार आयोजित किया जा रहा है. कल मैंने मशहूर रामेश्वरम मंदिर में पूजा की. आज मीनाक्षी सुंदरेश्वर के दर्शन करके मुझे खुशी हुई. हमारे प्रधानमंत्री मोदी के काम कला, संस्कृति और विरासत को महत्व देने पर केंद्रित रहे हैं."

उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, हर राज्य में पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए. तमिलनाडु में यह तमिल होनी चाहिए. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही कहा गया है. हम उम्मीद करते हैं कि तमिलनाडु की मौजूदा सरकार तमिल को महत्व देगी.अगर स्टूडेंट्स की पढ़ाई को महत्व दिया जाए, तो वे भविष्य में जरूर ऊंचे पद पाएंगे या ऑफिसर बनेंगे.”

जब उनसे थिरुपरनकुंद्रम दीपक जलाने के मामले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “यह बहुत बुरी बात है कि तमिलनाडु सरकार इस मामले को राजनीतिक तरीके से ले रही है, और जज के फैसले के बावजूद कि इसकी इजाजत है, थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपक जलाने की इजाजत नहीं दे रही है.

उन्होंने कहा, "जो लोग हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाने वाली थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपक जलाने से रोकने की कोशिश करते हैं, वे मूर्ख हैं. भगवान शिव उन्हें सबक सिखाएंगे. जैसे थिरुक्कुरल को तमिल भाषा से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही वे थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीया जलाने से नहीं रोक सकते, जो हिंदुओं की आस्था का विषय है.”

